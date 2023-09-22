Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью

Нейросети научились генерировать классные картинки, и многие на радостях кинулись использовать их в коммерческих проектах — в рекламе, статьях, соцсетях и сайтах. Не разобравшись, что можно, а что нельзя. Объясняем, как это делать, чтобы не нарваться на серьёзный иск. Объясняет Артур Бабалов, юрист из Runetlex.

Содержание

Правовая природа изображений, созданных нейросетью. Коммерческое использование нейрокартинок на основе текстовых запросов. А как узнать, что картинка создана конкретной нейросетью? Использование нейрокартинок, которые копируют другие изображения. Копирование товарного знака.

Правовая природа изображений, созданных нейросетью

Чтобы изображение, созданное нейросетью (дальше мы будем называть их нейрокартинками), считалось объектом авторского права, по российскому закону оно должно соответствовать следующим критериям:

Создано автором — человеком. Имеет творческий характер. Это предполагает интеллектуальное усилие человека для создание чего-то нового. Судебная практика говорит, что все результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом, пока не доказано иное. Выражено в объективной форме. Мысли, озвученные голосом и нигде не зафиксированные, выраженными в объективной форме не считаются.

Нейрокартинки не соответствуют двум из названных критериев.

Во-первых, изображение создаёт не человек, а компьютерная программа.

Это похоже на знаменитую историю про селфи обезьяны. Фотограф Дэвид Слейтер снимал дикую природу в Индонезии. Он установил камеру со штативом рядом с обезьянами и отошёл. Одна из обезьян нажала на пульт и сама сделала несколько селфи.

Дэвид пытался доказать, что ему принадлежат авторские права на эти фотографии, но американские суды с ним не согласились. Фотографии были сделаны обезьяной, поэтому фотограф не обладает авторским правом на них. Как и обезьяна, которая не является человеком, а значит, не может быть субъектом авторского права.

Во-вторых, если картинку создаёт не человек, мы не можем говорить о творческом характере. Пока нейросеть не признают существом с сознанием.

Есть мнение, что нейрокартинки все-таки являются объектом авторского права, потому что человек творческим трудом создает саму нейросеть, которая генерирует изображения. Это спорно, потому что творческий труд направлен на создание нейросети, а не изображений.

Нейросеть — это инструмент, с помощью которого можно получить изображение. С таким же успехом можно признать создателя фотоаппарата автором всех фотографий, сделанных с его помощью.

Что в итоге? Российское законодательство пока не признает нейрокартинки объектами авторского права, как и многие другие страны.

Правда, есть некоторые подвижки. Недавно Бюро авторского права США выпустило рекомендации по регистрации контента, созданного с помощью ИИ (искусственного интеллекта).

Из них следует, что регистрация авторского права на нейрокартинку возможна, если автор сделал что-то кроме запроса — например, отредактировал ее. То есть исходная нейрокартинка не является объектом авторского права, а конечный продукт — вполне.

С теорией закончили. Перейдем к практике.

Коммерческое использование нейрокартинок на основе текстовых запросов

Под коммерческим мы понимаем использование изображения в предпринимательской деятельности или с целью извлечения прибыли.

По закону нейрокартинки не являются объектом авторского права, но это не значит, что их можно использовать как угодно. Условия использования определяются в пользовательских соглашениях нейросетей.

Например, английская dreamlike.art запрещает использовать созданные в ней нейрокартинки для дискриминации и других противозаконных целей, но ничего не говорит о коммерческом использовании.

А вот известная всем Midjourney уделяет внимание коммерческому использованию:

Не платишь за подписку — можешь использовать только в некоммерческих целях и с упоминанием Midjourney (Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License). Платишь за подписку — можешь использовать как угодно.

Что будет, если нарушить условия соглашения и использовать нейрокартинку в коммерческих целях? Правообладатель может взыскать убытки за нарушение условий пользовательского соглашения.

Вероятность этого зависит от следующего:

Заметит ли правообладатель нарушение. Если вы работаете с иностранной компанией и картинка используется за границей, вероятность точно не нулевая. Захочет ли правообладатель взыскивать убытки и сможет ли доказать их размер. Это зависит от размера убытков. Если они небольшие, вряд ли кто-то будет тратить время и деньги на суд. Если большие — может, но факт и размер убытков предстоит доказать. А это не так просто. Суд какой страны будет рассматривать спор. Если суд штата Калифорния вынесет решение против российского предпринимателя, его ещё нужно исполнить на территории РФ. Чтобы российский суд исполнил решение иностранного суда, нужен международный договор или практика взаимного признания и исполнения судебных решений. Если этого нет, исполнить решение практически невозможно.

А если нейрокартинка сгенерирована по заказу дизайнером и используется заказчиком? Привлечь заказчика к ответственности вряд ли получится, потому что он не заключал договор с правообладателем нейросети.

Рассмотрим пару примеров.

Пример 1. Предприниматель Иван из России бесплатно сгенерировал изображение в Midjourney и разместил его на сайте своего интернет-магазина.

Есть ли нарушение? Да. Пользовательское соглашение Midjourney запрещает использовать бесплатно сгенерированные изображения в коммерческих целях. А размещение на сайте интернет-магазина может подпадать под коммерческие цели.

Узнает ли Midjourney о нарушении? Если интернет-магазин торгует только в России, это маловероятно. Если за пределами России, например, в Европе, риск повышается.

Сможет ли Midjourney доказать убытки? Допустим, Midjourney узнал о нарушении и решил обратиться в суд. Пользовательское соглашение указывает, что споры должен рассматривать коммерческий арбитраж штата Калифорния. В суде Midjourney должен будет доказать наличие убытков и обосновать их размер. Это может быть, например, стоимость подписки, за которую не заплатил предприниматель.

Допустим, Midjourney решил пойти на принцип, и коммерческий арбитраж Калифорнии вынес решение о взыскании убытков с Ивана. Получится ли его исполнить в России?

Российский суд сделает это, если:

Между США и РФ есть международный договор о признании и исполнении судебных решений или практика взаимного принятия и исполнения судебных решений. Поскольку РФ и США являются членами Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, шансы взыскать убытки у Midjourney есть. Отсутствуют основания для отказа в исполнении решения иностранного суда (ст. 244 АПК). Например, если Ивана своевременно не известили о времени и месте заседания, и он не смог представить в суде свои объяснения.

Пример 2. Дизайнер Пётр сгенерировал изображение в российской нейросети Kandinsky 2.1 на портале Fusion Brain и продал его своему клиенту.

Есть ли нарушение? Да. Пользовательское соглашение Fusion Brain запрещает продавать сгенерированные изображения.

Узнает ли Fusion Brain о нарушении? Если клиент Петра разместит его в публичном доступе, это возможно.

Допустим, Fusion Brain узнал о нарушении и решил обратиться в суд. Пользовательское соглашение Fusion Brain указывает, что споры должен рассматривать суд по месту нахождения правообладателя нейросети. А это Москва.

В суде Fusion Brain должен будет доказать наличие убытков и обосновать их размер. Сложно представить, каким он может быть, потому что у Fusion Brain нет платных подписок.

Могла бы помочь авторско-правовая защита в виде взыскания компенсации, которая освобождает от доказывания убытков. Однако нейрокартинки, как мы выяснили выше, не считаются объектами авторского права.

Владельцы нейросети могут узнать, что картинка создана в ней

На данный момент не существует достоверного способа определить, где создано изображение — от руки в редакторе или в конкретной нейросети.

Некоторые разработчики оставляют свои обозначения и водяные знаки — например, OpenAI пририсовывает заметный цветной прямоугольник в углу, — но их можно обрезать. Плюс для публичных моделей такие модули простановки отметок легко отключаются.

Теоретически можно обучить другую нейросеть определять, где создано изображение, но это не 100% способ (знатоки, поправьте нас, если это не так).

Использование нейрокартинок, которые копируют другие изображения

Рассмотрим ситуацию, когда вы попросили нейросеть сделать картинку на основе изображения, которое защищено авторским правом. Можно ли использовать её без согласия автора?

Закон говорит, что для создания произведения на основе оригинала нужно получить согласие автора (абз. 3 п.1 ст. 1229, пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК). Если вы его не получите, создание нейрокартинки на основе оригинального изображения будет нарушением.

Если автор обнаружит нарушение, он может обратиться в суд с требованием взыскать компенсацию от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (ст. 1301 ГК).

Сложность для автора состоит в доказательстве, что нейрокартинка является результатом переработки оригинального изображения. Часто для этого проводят экспертизу, но итоговое решение всегда принимает суд.

Если заимствования очевидны, доказать факт переработки можно. Так было в одном из громких дел последних лет. Художник продал музею современного искусства свою картину «Пулково не принимает. Д.Шорин 2008» и передал все права на нее, а в 2016 создал практически идентичную картину «Пулково не принимает. Д.Шорин 2016» и предлагал купить ее на своем сайте.

Первая оригинальная картинка, а вторая — производная:

Музей обратился в суд с требованием прекратить нарушение его интеллектуальных прав на оригинальную картину и выплатить компенсацию. Дело прошло несколько инстанций, но в итоге музею удалось доказать, что новая картина не является оригинальным произведением, а создана на основе старой работы. Суд проанализировал концепцию и композицию обеих картин и сделал вывод о производном характере второй.

Копирование товарного знака

Если вы попросите нейросеть сделать копию чужого товарного знака и используете её для своих товаров или услуг (в той же категории, что у правообладателя, или в другой категории, если его знак — общеизвестный), правообладатель может взыскать с вас компенсацию от 10 тыс. руб. до 5 млн рублей.

Потому что использование знака, сходного до степени смешения, является нарушением, что уж говорить о копии.

Для справки: степень смешения — это такой уровень сходства, при котором вы можете спутать товарный знак с получившейся нейрокартинкой. Сходство определяется по общему зрительному впечатлению, цветам, форме, алфавиту, виду шрифта и написания названия (строчные или прописные буквы), наличию симметрии, смысловому значению, стилю изображении (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) и др (источник).

Что делать-то

Проверить, что написано в пользовательском соглашении и не нарушаете ли вы авторские права. Просто так использовать нейрокартинки в коммерческих целях нельзя.

Риск быть пойманным и наказанным, пожалуйста, оценивайте сами.

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