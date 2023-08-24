История и развитие юриспруденции. С чего все началось?

Как развивалась историю юриспруденции. От Древнего мира до современной истории. Давайте, отвлечемся на пару минут от работы и узнаем, как зарождалось право.

Юриспруденция (от лат. juris-prudentia — правоведение, от лат. jus — право и лат. prudentia — предвидение, благоразумность, мудрость) — наука, изучающая правовую систему государства, а так же — практика юристов и программа их подготовки.

Юриспруденция в Древнем мире

Несмотря на то, что временем и местом зарождения юриспруденции по праву принято считать Древнюю Грецию, первые следы права можно найти ещё в культуре древних египтян, что говорит о том, как сильно человечество оценило значение права. Невозможно представить себе современный мир без мало-мальски чёткой и продуманной правовой системы.

Первые датированные упоминания о «праве и равенстве» мы можем найти в работах древнегреческого мыслителя Пифагора (VI в. до н.э.).

В V-VI в. до н.э. о законах, справедливости правах жителей полиса говорит и Гераклит. Далее у истоков юриспруденции стоят и такие известные деятели Древней Греции, как Демокрит, Горгий, Гиппий и т.д..

Не стоит упускать из виду и трудов Сократа, продолженных его учеником Платоном — их совместная работа стала первым рационалистским трактатом о праве и законе в государстве.

В конце IV — начале III века до н.э. в форме отдельной самостоятельной науки юриспруденция появилась в Древнем Риме. Это произошло благодаря сыну римского патриция Аппия Клавдия Цека Гнею Флавию, похитившему и опубликовавшему составленный отцом сборник процессуально-правовых формул (на сегодняшний день данный документ назван в честь знатного похитителя — «цивияльное право Флавия»).

Преподавать юриспруденцию начали так же в Древнем Риме — в 253 году до н.э. понтифик Тиберий Корунканий первым начал разбирать правовые вопросы государства и высказывать своё мнение о ситуации в присутствии своих учеников. На этом этапе юридическая наука представляла собой трактовку проблем и юридическую информацию о государстве.

Деятельность мыслителей Древнего Рима имеет поистине большое значение в истории формирования юриспруденции. Научные труды разных времён от первых работ и вплоть до кодификации Юстиниана (VI в. н.э.) сформировали прочную базу для дальнейшего развития правовой науки.

Юриспруденция в Средние века и Новое время

В эпоху Средневековья можно выделить несколько основных вех в развитии юриспруденции.

Во-первых, немалое влияние на процессы, как уже упоминалось, имели труды мыслителей Древнего Рима. Во-вторых, правовых деятелей Средневековья можно разделить на толкователей (глоссаторы) и комментаторов (постглоссаторы). Сформировавшееся в XI-XIII веках течение глоссаторов стремилось переоценить и проанализировать источники римского права, а пришедшие им на смену в XIII-XV веках постглоссаторы большее внимание уделяли самому комментированию законодательных актов. В теоретическом плане оба направления внесли в юридическую науку огромный вклад.

Новое время так же внесло в науку о праве новые течения. Самыми знаменательными работами того времени можно без сомнения считать труды И. Канта, Н. Маккиавелли, Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля и многих других.

Весь исторический путь юриспруденции показывает, что каждая новая мысль идёт лишь на пользу ей, о чём говорит и сам Кант: «...пока юристы ищут своё понятие права и спорят об этом, юриспруденция жива и развивается».

Юриспруденция в дореволюционной России

Во времена Древней Руси наши предки обходились практически без адвокатуры, а основой «юриспруденции» была Божья воля и понятие о справедливости. Только в 1775 году, после подписания Екатериной II Указа о назначении стряпчих в помощники к прокурорам у провинившихся появляется некое подобие юридической защиты.

Огромное влияние на формировании юриспруденции в России оказал Пётр I. Именно его приказ перевести на русский язык теоретическую работу С. Пуфендорфа «Об обязанностях гражданина и человека» и предоставление возможности получать юридическое образование с помощью иностранных преподавателей положили начало формированию в России юриспруденции на немецкой базе. Первыми русскими деятелями в данной области стали С. Е. Десницкий и В. Т. Золотницкий, А. П. Куницын.

Наряду с развитием теоретической юриспруденции, в Дореволюционной России стала развиваться и юридическая практика. Правовая система начала включать не только обвинительные, но и достойные внимания защитные функции. Судебная реформа привела не только к улучшению положения крестьян, но и к появлению акционерных обществ и прочих финансовых учреждений, чья деятельность требовала постоянного присутствия юристов.

Первыми известными адвокатами нашей страны стали такие личности, как: В. Д. Спасович, П. А. Александров, А. И. Урусов, Ф. Н. Плевако и многие другие. Их вклад в практику юриспруденции дал крепкую базу для практики последующих поколений.

Юриспруденция в СССР

Несмотря на то, что в деятелями дореволюционной России была проделана огромная работа и заложены прочные основы для развития демократичной юридической системы, в СССР возможностей для этого не было.

В 1917 году после революции вышли несколько основных законов, лишивших правовую систему каких-либо возможностей достойной защиты подсудимых. Такая ситуация оставалась практически весь советский период и закончился с распадом СССР.

Юриспруденция в современной России

На сегодняшний день в России восстановлена Демократическая правовая система, позволяющая сохранять в государстве чёткий и справедливый порядок. Основным правовым актом с 1993 года является Конституция РФ, опираясь на которую и действует вся правовая система современной России.

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