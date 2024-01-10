ФСБУ 25/2018. Аренда земельного участка в учете арендатора и арендодателя

Согласно п.17 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются.

С выходом Стандарта на поверхности оказался вопрос: а земля? Разве логично при договоре аренды земли на 49 лет не амортизировать все 49 лет ППА с тем, чтобы списать его стоимость на расходы единовременно в момент окончания договора аренды?

В рекомендациях аудиторам за 2021 год и частных ответах Минфин РФ разъяснял:

При определении того, являются ли активы схожими по характеру использования, необходимо принимать во внимание, среди прочего, схожесть сроков полезного использования права пользования активом и актива. Значит 49 лет и бессрочное пользование собственным земельным участком — совсем не одно и, следовательно, ППА по земле амортизируется.

А всегда ли это так?

А если договором аренды земли предусмотрен её выкуп арендатором? Прекратить начисление амортизации с момента выкупа? А по какой стоимости встанет на баланс земля?

Кстати, есть вопросы и со стороны арендодателя. Согласно п.26 ФСБУ 25/2018 объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды, в частности, если предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.

Выходит, что аренда земли для арендодателя всегда операционная? Меняет ли что-то предусмотренный договором выкуп земли арендатором?