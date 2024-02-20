ЕНС: работает ли сверка и как разобраться в ошибочных начислениях

Мы не будем рассказывать что такое ЕНС, а поговорим о том, какие глобальные недостатки сегодня есть у системы и какие правила диктует новая реальность.

Несмотря на то, что новая система существует уже второй год, к ней остаётся много вопросов. Разберёмся, почему возникают массовые сбои и что за зверь такой, этот квазимесяц/

Ошибки и сбои ФНС

Ребята из ведомства решили считать и распределять всё самостоятельно и ушли от механики оплат по отдельным КБК. Это не могло не повысить нагрузку на специалистов ведомства, ведь теперь они должны сами сводить начисления по разным видам налогов и взносов и формировать сальдо на ЕНС.

ФНС берёт информацию из разных источников: о чём-то знает сама (например, о фиксированных взносах ИП), что-то берёт из налоговых деклараций и ежемесячных уведомлений.

Отчасти поэтому и происходят ошибки и сбои. Один из таких сбоев случился в январе этого года. Он коснулся тысяч ИП на ПСН (на патенте). Налоговая не успела вовремя обработать заявления на уменьшение суммы патента на сумму страховых взносов.

В результате чего, в январе ошибочно списала полную сумму по патенту, без учёта суммы страховых взносов. Из-за этого у многих ИП получился необоснованный минус на ЕНС.

Приоритизация налогов и взносов на стороне ФНС

Когда ЕНС только запускался, предприниматели не успели разобраться с уведомлениями и подавали их абы как, хотя ЕНС пополняли регулярно. Да и налоговая ещё не успела научиться правильно распределять начисления.

Получилось так, что деньги в бюджете как-бы есть, но они не распределены. Было непонятно, что из этого НДФЛ, что взносы, что пойдёт в федеральный бюджет, что в региональный и т.д.

Отсюда и родилась идея о приоритетном списании некоторых видов налогов.

Сейчас в первую очередь с ЕНС списывается НДФЛ (один из самых доходных налогов для бюджета), затем страховые взносы за сотрудников, и уже после — все остальные.

Пример: Если у ИП Иванова не будет хватать сразу на НДФЛ, взносы за сотрудников и, например, налог на имущество, то налоговая все деньги на ЕНС спишет на НДФЛ и взносы, а налог на имущество останется неоплаченным, ведь у него самый низкий приоритет.

Раньше предприниматели могли сами управлять оплатой тех или иных налогов: выбирать что оплатить раньше. Это позволяло прогнозировать налоговую нагрузку и избегать крупных штрафов.

Сейчас же предприниматели на это никак не влияют и вынуждены подстраиваться под новые правила.

Квазимесяц

Так в «Кнопке» мы называем новые странные сроки подачи уведомлений.

Раньше в отчёт по НДФЛ попадал весь календарный месяц целиком. Хоть и было дробление по датам выплат, но это всё равно деление было на месяца.

Сейчас же выбор невелик. Либо странный период с 23 числа этого месяца по 22 число следующего. Либо будь добр, подавай два уведомления за один месяц: первое — за период с 1 по 22, а второе — за остаток месяца (с 23 по 30 или 31 число). А значит, и платить теперь нужно дважды в месяц. А потом ещё сдать квартальный отчёт и проверить, чтобы все уведомления с этим НДФЛ сходились.

Другими словами, работы для бухгалтера просто стало в два раза больше. Хотя, предприниматели и управленцы могли этого и не заметить.

Сверка не даёт однозначных ответов

Первое полугодие 2023 налоговая настраивала работу с ЕНС и не проводила массовых списаний со счетов. И только в третьем квартале начала списывать средства с ЕНС регулярно и в полном объёме, потому что в ФНС посчитали, что во всём разобрались. Из-за этого у многих предпринимателей образовался существенный плюс или минус на ЕНС.

Понятно, что в механике на всю страну сложно предусмотреть всё. И первые подходы к тому, чтобы разобраться и привести всё в порядок, были очень даже похвальными: был организован специальный портал на официальном сайте ФНС, где можно было оставить свой вопрос, ИНН и телефон. Например, чтобы оспорить сальдо на ЕНС. В течение нескольких дней инспектор ФНС связывался и помогал разобраться с балансом и историей начислений.

Практика отлично работала в самом начале после запуска, но уже к концу года сошла на нет.

Теперь при таком же обращении максимум, что вы получите — это звонок, в котором вам сообщат текущий баланс ЕНС без каких-либо разъяснений. А если попытаться задать уточняющие вопросы или оспорить баланс, получите стандартный ответ «Нет, по начислениям — это не к нам, это вам нужно в местную налоговую». Соединить с ней не могут, могут только сказать номер. Но если по нему позвонить, в ответ тишина.

Сейчас сверка с налоговой не даёт понятных ответов. Среди наших клиентов, например, встречались совсем странные случаи, когда сверка гласила: начальный баланс 0, поступило 100 000, списано 200 000, конечный баланс 0. Четыре цифры, которые между собой совсем никак не бьются.

Чтобы помочь клиентам, мы теперь чаще пользуемся справкой о распределении сумм — вещь достаточно подробная, но не самая простая для понимания. Её можно заказать в ФНС за определённый период.

Бесполезно ждать требование об уплате штрафов и пени

Как было раньше: налоговая присылала уведомление о том, что выявила нарушение. Потом выносила об этом акт и чуть позже решение. А потом присылала требование на сумму штрафа. Потому что штрафы раньше были на отдельном КБК.

Сейчас же налоговая пропускает этап выставления требования. Она формирует акт и решение, а после списывает сумму штрафа с ЕНС, если там есть деньги. Стало гораздо сложнее даже просто понять, за что был начислен штраф или пени.

Другими словами, бесполезно ждать требования об оплате. Его не будет, а вы можете даже не узнать о начислении какого-то штрафа. Помочь с этим может регулярная сверка с налоговой или мониторинг личного кабинета налогоплательщика.

Если вам вынесли какой-то штраф, и вы с ним согласны, лучше сразу закиньте нужную сумму на ЕНС, чтобы не провоцировать новых санкций и пеней.

Совет: что делать перед пополнением ЕНС Допустим, случилась какая-то путаница и на вашем счету образовалась задолженность. А подходит время уплаты следующего налога. Как быть? Закидывать деньги, или ждать обновления баланса? А если закидывать, то сколько? При пополнении ЕНС мы советуем заглядывать предварительно в личный кабинет для юрлиц и ИП на сайте налоговой. Там будет показана сумма задолженности (если есть), а также сумма предстоящих оплат, о которых знает ведомство. Если вы согласны с суммой — можно внести ровно столько, сколько требуется. Также можно ориентироваться и по сверкам, но в них нет информации о том, какие платежи предстоят. И налоговая может не успеть сформировать сверку до даты оплаты.

Лучше не допускать задолженности на ЕНС, ведь при её наличии: правильной, неправильной, справедливой или нет — вы не сможете получить справку об отсутствии задолженности. А она нужна для участия в большинстве тендеров, госзаказов, для получении лизинга и т.д.

Инертность мышления

Кроме фактических недостатков, ЕНС обнажил ещё одну важную проблему. Многие предприниматели и бухгалтеры до сих пор рассуждают в старой парадигме: «Я оплачивал УСН, почему же сверка говорит, что нет?».

Дело в том, что новая система напоминает собой «чёрный ящик». Расчёты, начисления и списания стали непрозрачными для предпринимателей и их бухгалтеров, они теперь на стороне налоговой. А действия ФНС стали больше походить на позицию любого провайдера связи: стоимость услуг составила 670 рублей, пополните счёт до 28 числа.

Ведь когда мы получаем такую СМС, мы не идём разбираться сколько начислено за интернет, а сколько за телевидение. Когда мы в целом согласны с итоговой суммой, нам всё равно из чего она складывается и в каких пропорциях.

Так, можно выделить две стратегии поведения для предпринимателей в 2024 году:

Можно полностью довериться ведомству и, не вдаваясь в сверки и детализации, просто пополнять ЕНС, когда это требуется. Не доверять ФНС и возложить работу по регулярной сверке с ведомством на бухгалтера или аутсорсинг. Потому что разобраться с начислениями самостоятельно предпринимателю будет крайне сложно.

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