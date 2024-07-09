50+ источников с исследованиями и статистикой для фактчекинга

Подборка сайтов, которая поможет собрать «мясо» для своей статьи и сделать её убедительной, а также проверить факты в чужих публикациях.

Привет! Это админ канала про редактуру Плохое/хорошее. Хочу поделиться подборкой сайтов с самыми разными данными. Автору они помогут собрать «мясо» для своей статьи и сделать её убедительной, редактору — проверить факты в чужих публикациях.

📊 Общие исследования

👷‍♂️ Отраслевые исследования

🛡 Данные ведомств

🏆 Рейтинги и сервисы

📚 Библиотеки и справочники

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