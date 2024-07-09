50+ источников с исследованиями и статистикой для фактчекинга

Привет! Это админ канала про редактуру Плохое/хорошее. Хочу поделиться подборкой сайтов с самыми разными данными. Автору они помогут собрать «мясо» для своей статьи и сделать её убедительной, редактору — проверить факты в чужих публикациях.
📊 Общие исследования
👷♂️ Отраслевые исследования
Экономические исследования и отраслевые обзоры от «Эксперт РА»
Статистика по брокерским счетам, ИИС, участникам торгов Мосбиржи
🛡 Данные ведомств
Месторождения полезных ископаемых и другие данные геологического фонда
🏆 Рейтинги и сервисы
Рейтинг агентств и холдингов по результатам исследований рынка медиазакупок
📚 Библиотеки и справочники
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