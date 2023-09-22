Четыре шага к получению своего товарного знака®️ Алгоритм работы с клиентом

Ваш бренд — это самая важная инвестиция, которую вы можете сделать в своём бизнесе.
Стив Форбс
Когда наш патентный кабинет получает заказ на регистрацию товарного знака (далее — ТЗ), клиент спрашивает: «Какие наши действия?».
Мы ценим ваше время, поэтому решили описать процесс нашей работы в этом посте.
1️⃣ Знакомство.
Напоминаю, что теперь физические лица и самозанятые могут иметь свой товарный знак ®️.
На этом этапе мы выясняем:
какой именно ТЗ у вас (словесный, изобразительный или комбинированный);
узнаем ваши коды ОКВЭД и подробно расспрашиваем о том, чем вы занимаетесь и чем хотите заниматься в будущем, подбираем для вас классы МКТУ*;
просим рассказать историю создания вашего ТЗ (даём рекомендации по оформлению перехода исключительных прав от автора к вам);
интересуемся вашим доменным именем;
направляем счёт-договор на проведение информационного поиска с ценой и сроками;
*Международная классификация товаров и услуг.
2️⃣ Информационный поиск.
Проводим поиск по платным и бесплатным базам на сходство и тождество с зарегистрированными ТЗ и поданными заявками, а также смотрим охраноспособность изображения в целом. Поиск по словесному и изобразительному обозначениям проводится отдельно.
По итогам поиска предоставляем письменный отчёт с выводами и рекомендациями.
3️⃣ Подача заявки.
Если поиск не выявил препятствий, мы заключаем договор на регистрацию вашего ТЗ и ведение простого делопроизводства:
расчёт госпошлин со скидкой 30%;
отслеживание этапов прохождения вашей заявки в Роспатенте;
ведение простой переписки, за исключением ❌ ➡️
ответов на предотказ;
ведение переговоров по получению письма-согласия или соглашений о сосуществовании.
После оплаты нашей работы, подаём заявку в Роспатент.
Оплачиваем половину госпошлины.
4️⃣ Регистрация ТЗ.
После получения Уведомления Роспатента о положительном решении, рассчитываем остаток госпошлины для перечисления, ждём регистрацию вашего ТЗ.
Если вы хотите получить свидетельство о регистрации ТЗ в бумажном виде, то за эту услугу в Роспатент платится отдельная госпошлина.
P.s. К сожалению, бывает и так, что несмотря на поиск, Роспатент присылает предотказ 🤷🏻♀️
Это связано с тем, что вся экспертиза проводится человеком. А человек, как правило, имеет своё субъективное мнение.
Работа с предотказами — это отдельная услуга, не входящая в рамки основного договора.
Почему она вынесена за рамки договора?
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Во-первых, такие предотказы у нас случаются крайне редко, поэтому нет смысла включать эту работу в договор.
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Во-вторых, несмотря на результаты поиска, клиент все равно хочет регистрировать свой ТЗ именно в той редакции, к которой он «прикипел», а это огромный риск.
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В-третьих, каждый предотказ индивидуален, и невозможно заранее определить суть предотказа и назначить адекватную цену именно по данному предотказу.
Представление ваших интересов в Палате по патентным спорам (ППС), арбитраже и СИП (Суд по интеллектуальным правам) — это отдельные договорённости.
💁♀️ О том, почему мы работаем только с патентными поверенными и в чем состоит преимущество, расскажу в следующих постах.
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