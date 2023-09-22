Четыре шага к получению своего товарного знака®️ Алгоритм работы с клиентом

Как зарегистрировать товарный знак: пошаговый план для бизнеса. Алгоритм работы с клиентом.

Ваш бренд — это самая важная инвестиция, которую вы можете сделать в своём бизнесе. Стив Форбс

Когда наш патентный кабинет получает заказ на регистрацию товарного знака (далее — ТЗ), клиент спрашивает: «Какие наши действия?».

Мы ценим ваше время, поэтому решили описать процесс нашей работы в этом посте.

1️⃣ Знакомство.

Напоминаю, что теперь физические лица и самозанятые могут иметь свой товарный знак ®️.

На этом этапе мы выясняем:

какой именно ТЗ у вас (словесный, изобразительный или комбинированный);

узнаем ваши коды ОКВЭД и подробно расспрашиваем о том, чем вы занимаетесь и чем хотите заниматься в будущем, подбираем для вас классы МКТУ*;

просим рассказать историю создания вашего ТЗ (даём рекомендации по оформлению перехода исключительных прав от автора к вам);

интересуемся вашим доменным именем;

направляем счёт-договор на проведение информационного поиска с ценой и сроками;

*Международная классификация товаров и услуг.

2️⃣ Информационный поиск.

Проводим поиск по платным и бесплатным базам на сходство и тождество с зарегистрированными ТЗ и поданными заявками, а также смотрим охраноспособность изображения в целом. Поиск по словесному и изобразительному обозначениям проводится отдельно.

По итогам поиска предоставляем письменный отчёт с выводами и рекомендациями.

3️⃣ Подача заявки.

Если поиск не выявил препятствий, мы заключаем договор на регистрацию вашего ТЗ и ведение простого делопроизводства:

расчёт госпошлин со скидкой 30%;

отслеживание этапов прохождения вашей заявки в Роспатенте;

ведение простой переписки, за исключением ❌ ➡️

ответов на предотказ;

ведение переговоров по получению письма-согласия или соглашений о сосуществовании.

После оплаты нашей работы, подаём заявку в Роспатент.

Оплачиваем половину госпошлины.

4️⃣ Регистрация ТЗ.

После получения Уведомления Роспатента о положительном решении, рассчитываем остаток госпошлины для перечисления, ждём регистрацию вашего ТЗ.

Если вы хотите получить свидетельство о регистрации ТЗ в бумажном виде, то за эту услугу в Роспатент платится отдельная госпошлина.

P.s. К сожалению, бывает и так, что несмотря на поиск, Роспатент присылает предотказ 🤷🏻‍♀️

Это связано с тем, что вся экспертиза проводится человеком. А человек, как правило, имеет своё субъективное мнение.

Работа с предотказами — это отдельная услуга, не входящая в рамки основного договора.

Почему она вынесена за рамки договора?

⬇️

Во-первых, такие предотказы у нас случаются крайне редко, поэтому нет смысла включать эту работу в договор.

⬇️

Во-вторых, несмотря на результаты поиска, клиент все равно хочет регистрировать свой ТЗ именно в той редакции, к которой он «прикипел», а это огромный риск.

⬇️

В-третьих, каждый предотказ индивидуален, и невозможно заранее определить суть предотказа и назначить адекватную цену именно по данному предотказу.

Представление ваших интересов в Палате по патентным спорам (ППС), арбитраже и СИП (Суд по интеллектуальным правам) — это отдельные договорённости.

💁‍♀️ О том, почему мы работаем только с патентными поверенными и в чем состоит преимущество, расскажу в следующих постах.