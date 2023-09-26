Как товарный знак защитил бизнес клиента. Делюсь кейсом

Товарный знак на страже бизнеса. Сегодня поделюсь с вами одним из наших кейсов.

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Сегодня поделюсь с вами одним из наших кейсов.

Можно много писать о том, как бизнесу важно и нужно иметь свой товарный знак (далее ТЗ), но лучше один раз показать на практике, как это работает.

Некоторое время назад коллега направил к нам своего давнего клиента.

Фабула дела такова: в 100 метрах от пункта продаж клиента открылся точно такой же пункт продаж и с аналогичным наименованием (речь о малом бизнесе, не сетевики).

Как вам?

И все бы ничего, но даже поисковик Яндекса выдавал координаты конкурента.

Соответственно, денежный поток шёл в карман конкурента.

Клиент исходил праведным гневом: у меня же есть товарный знак на это наименование.

Какие действия предпринять? Как заставить их переименоваться?

Мы попросили клиента скинуть Уведомление Роспатента с положительным решением о регистрации его товарного знака, а также вспомнить хронологию событий: кто первый начал использовать это наименование. Оказалось, что товарный знак есть, но часть элементов была неохраняемая. (такие ТЗ встречаются часто, в этом нет ничего необычного).

Относительно момента начала использования наименования клиент утверждал, что он первый начал его использовать, но не обладал никакими доказательствами.

Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца незаконно (п. 3 ст. 1484 ГК).

При этом, не будет считаться нарушением использование чужого товарного знака, знака обслуживания или схожего с ним обозначения:

в описательных целях;

в том случае, если обозначение использовалось еще до даты подачи заявки для его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания.

В п. 172 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится , что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bisПарижской конвенции).

Ключевой элемент ТЗ нашего клиента и название, которое использовал оппонент, были одинаковые (практически тождество ключевых элементов), поэтому дело обладало хорошими судебными перспективами.

Понятно, что потенциальные клиенты забивали в поисковик ключевые слова, являющиеся охраняемым словом в ТЗ клиента.

Надо отметить, что судебная практика неоднозначна. Если ключевые слова, являющиеся составной частью вашего ТЗ, используются в рекламных объявлениях, то суды, анализируя правила показа рекламных объявлений посредством поисковых сервисов, делают вывод о том, что ключевые слова:

не являются частью самого рекламного объявления;

не входят в его содержание;

не демонстрируются пользователям;

не обладают индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на их основании невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих.

Проанализировав всю имеющуюся информацию, решили сначала направить письменную претензию.

И к нашей великой радости, конкурент не стал экспериментировать — сменил вывеску. Клиент доволен, что удалось решить проблему «малой кровью». В нашем случае, наличие зарегистрированного ТЗ сыграло решающую роль.

P.s. На всякий случай уточняю, что услуги по регистрации товарного знака намного дешевле стоимости юристов-судебников по интеллектуальной собственности (здесь ценник начинается от 150 тыс и до бесконечности. Один юрист озвучил цену в 2 🍋)

Выбор за вами 🤗