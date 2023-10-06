Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

Персонаж — абстрактное понятие, которое наполняется реальным содержанием в каждом виде произведений. Персонажи музыки, балета и литературы имеют разную форму воплощения.
В.Л. Энтин (адвокат)
Всем известные и популярные персонажи широко участвуют в гражданском обороте, они привлекают повышенное внимание к рекламе продукции, товаров и услуг. Это известный факт ✔️
Поэтому спрос на коммерческое использование знаменитых персонажей огромен: сувенирная, печатная продукция и др.
Нарушений авторских прав в этой области тоже хватает.
Суды* дали своё определение термину. Персонаж — часть произведения, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме, присущей произведению: в письменной, устной, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
*п. 29 постановления пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 26.03.2009 № 5/29.
Охрана авторским правом персонажа предполагает, что последний должен соответствовать следующим критериям (п. 7 ст. 1259 ГК):
существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности;
обладает теми или иными индивидуальными особенностями (внешний вид, характер, голос, мимика и т.п.);
является УЗНАВАЕМЫМ даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.
В судебных спорах по поводу неправомерного использования персонажей мультсериала «Маша и Медведь», в постановлениях судов было указано, что каждый герой имеет:
визуальную форму, позволяющую отличить их от других героев;
характер, воплощенный во внешнем виде и поведении;
ряд «отличительных и узнаваемых признаков», позволяющих идентифицировать образ вне произведения.
Персонажи могут быть:
✔️вымышленные (одушевлённые), например созданные артистами;
✔️анимационные (неодушевлённые), например из мультфильмов;
✔️реальные (реальные люди).
Если образ персонажа воплощается на сцене актером, то он может быть (или стать) объектом смежных прав. Такое исполнение является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности и требует разрешения автора оригинала, если использует уже существующий образ.
Только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе, путем его воспроизведения или переработки.
Понимание терминов «воспроизведение» и «переработка» имеет большое практическое значение.
☝️Обращаю внимание кондитеров и других предпринимателей, кто продает свою продукцию с изображением известных персонажей.
❗️В судах регулярно рассматриваются дела, связанные с украшением тортов образами из известных мультипликационных фильмов.
Воспроизведением персонажа признается изготовление одного и более экземпляров, в котором используется:
текст, содержащий описание персонажа,
или конкретное изображение (кадр мультфильма),
или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера или внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).
При этом не важно и вовсе не существенно:
➡️ был ли персонаж воспроизведен со 100% точностью или образ был сильно изменен, но все равно сохранил узнаваемые характеристики;
➡️ в каком именно виде были изготовлены экземпляры (в форме изображения, компьютерной 3D-модели, украшения для десерта и т.д.).
🙅♀️ Если это было сделано без разрешения автора, то будет считаться нарушением закона.
Переработка произведения** — это создание нового произведения на базе уже существующего (производное произведение).
**право на переработку может быть передано какому-либо лицу на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права.
С переработкой произведения очень много судебных разбирательств, достаточно вспомнить случай , когда французский композитор и певец Моруани посчитал, что песня Киркорова«Жестокая любовь» является переработкой композиции Symphonic Space Dream.
Надеюсь, что общее представление про персонажи дала 🤗
P.s. Про ответственность за нарушение авторских прав на персонаж тоже поговорим.
Комментарии