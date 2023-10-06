Логотип svetkan
svetkan
Авторское право

Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.
15
Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?
Маша и медведь

Персонаж — абстрактное понятие, которое наполняется реальным содержанием в каждом виде произведений. Персонажи музыки, балета и литературы имеют разную форму воплощения.

В.Л. Энтин (адвокат)

Всем известные и популярные персонажи широко участвуют в гражданском обороте, они привлекают повышенное внимание к рекламе продукции, товаров и услуг. Это известный факт ✔️

Поэтому спрос на коммерческое использование знаменитых персонажей огромен: сувенирная, печатная  продукция и др.

Нарушений авторских прав в этой области тоже хватает.

Суды* дали своё определение термину. Персонаж — часть произведения, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме, присущей произведению: в письменной, устной, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

*п. 29 постановления пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 26.03.2009 № 5/29.

Охрана авторским правом персонажа предполагает, что последний должен соответствовать следующим критериям (п. 7 ст. 1259 ГК):

  • существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности;

  • обладает теми или иными индивидуальными особенностями (внешний вид, характер, голос, мимика и т.п.);

  • является УЗНАВАЕМЫМ даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

В судебных спорах по поводу неправомерного использования персонажей мультсериала «Маша и Медведь», в постановлениях судов было указано, что каждый герой имеет:

  • визуальную форму, позволяющую отличить их от других героев;

  • характер, воплощенный во внешнем виде и поведении;

  • ряд «отличительных и узнаваемых признаков», позволяющих идентифицировать образ вне произведения.

Персонажи могут быть:

✔️вымышленные (одушевлённые), например созданные артистами;

✔️анимационные (неодушевлённые), например из мультфильмов;

✔️реальные (реальные люди).

Если образ персонажа воплощается на сцене актером, то он может быть (или стать) объектом смежных прав. Такое исполнение является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности и требует разрешения автора оригинала, если использует уже существующий образ.

Только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе,  путем его воспроизведения или переработки.

Понимание терминов «воспроизведение» и «переработка» имеет большое практическое значение.

☝️Обращаю внимание кондитеров и других предпринимателей, кто продает свою продукцию с изображением известных персонажей.

❗️В судах регулярно рассматриваются дела, связанные с украшением тортов образами из известных мультипликационных фильмов.

Воспроизведением персонажа признается изготовление одного и более экземпляров, в котором используется:

  • текст, содержащий описание персонажа,

  • или конкретное изображение (кадр мультфильма),

  • или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера или внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).

При этом не важно и вовсе не существенно:

➡️ был ли персонаж воспроизведен со 100% точностью или образ был сильно изменен, но все равно сохранил узнаваемые характеристики;

➡️ в каком именно виде были изготовлены экземпляры (в форме изображения, компьютерной 3D-модели, украшения для десерта и т.д.).

🙅‍♀️ Если это было сделано без разрешения автора, то будет считаться нарушением закона.

Переработка произведения** — это создание нового произведения на базе уже существующего (производное произведение).

**право на переработку может быть передано какому-либо лицу на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права.

С переработкой произведения очень много судебных разбирательств, достаточно вспомнить случай , когда французский композитор и певец Моруани посчитал, что песня Киркорова«Жестокая любовь» является переработкой композиции Symphonic Space Dream.

Надеюсь, что общее представление про персонажи дала 🤗

P.s. Про ответственность за нарушение авторских прав на персонаж тоже поговорим.

svetkan

svetkan

Юрист-медиатор в ИП Кан С.Х.

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    УСН

    Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

    Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    196
    Логотип ToT
    ToT

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

    Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
    8
    86

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

    На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?
    14
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

    Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?
    41
    Ведение бизнеса

    Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

    По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    207

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип ifilatova
    ifilatova
    Самозанятые

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?

    По данным ФНС за 2022 год, число самозанятых увеличилось в 1,7 раза. Сейчас с фрилансерами работают 56% компаний.

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?
    46
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

    Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов.

    47

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Российская организация - ООО на общей системе налогообложения - планирует заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения с заказчиком из Палестины. Палестина

      Заключение договора с иностранным заказчиком

    • У нас на балансе стоят жилые дома, меня интересует бух.учет по ним. Как правильно начислить по ним износ?

      Бухгалтерский учет по жилым домам
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Охрана труда

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

    С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)
    67
    Логотип Росстип
    Росстип
    Маркетинг

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты

    В наши дни цифровой маркетинг представляет собой не просто инструмент, а настоящий мир возможностей. Почему же он так динамичен? Это связано со стремительным развитием интернета и современных технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо не только следить за новинками, но и активно внедрять их.

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты
    20
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    42
    Основные средства

    Учет электромобиля в ООО

    Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    45
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

    Документы воинского учета в организации: какие нужны
    18
    2,9 тыс.
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи

    Пятничное задание внутри. Напрягаем мозги и решаем задачи.

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи
    2
    70

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

    Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор
    3
    88
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

    Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?

    71
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Валютный контроль

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

    Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
    53
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете
    112
    Логотип Астрал
    Астрал
    IT-компании

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений

    ГК «Астрал» вошла в ТОП-10 крупнейших компаний-поставщиков SaaS-решений по рейтингу CNews Analytics.

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений
    51
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета

    Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса стала гибкость бюджета. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про безбюджетное управление компанией (Beyond Budgeting), делимся особенностями философии и делаем выводы о пользе подхода.

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

    С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    226
    Мнения