Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

Персонаж — абстрактное понятие, которое наполняется реальным содержанием в каждом виде произведений. Персонажи музыки, балета и литературы имеют разную форму воплощения. В.Л. Энтин (адвокат)

Всем известные и популярные персонажи широко участвуют в гражданском обороте, они привлекают повышенное внимание к рекламе продукции, товаров и услуг. Это известный факт ✔️

Поэтому спрос на коммерческое использование знаменитых персонажей огромен: сувенирная, печатная продукция и др.

Нарушений авторских прав в этой области тоже хватает.

Суды* дали своё определение термину. Персонаж — часть произведения, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме, присущей произведению: в письменной, устной, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

*п. 29 постановления пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 26.03.2009 № 5/29.

Охрана авторским правом персонажа предполагает, что последний должен соответствовать следующим критериям (п. 7 ст. 1259 ГК):

существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности;

обладает теми или иными индивидуальными особенностями (внешний вид, характер, голос, мимика и т.п.);

является УЗНАВАЕМЫМ даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

В судебных спорах по поводу неправомерного использования персонажей мультсериала «Маша и Медведь», в постановлениях судов было указано, что каждый герой имеет:

визуальную форму, позволяющую отличить их от других героев;

характер, воплощенный во внешнем виде и поведении;

ряд «отличительных и узнаваемых признаков», позволяющих идентифицировать образ вне произведения.

Персонажи могут быть:

✔️вымышленные (одушевлённые), например созданные артистами;

✔️анимационные (неодушевлённые), например из мультфильмов;

✔️реальные (реальные люди).

Если образ персонажа воплощается на сцене актером, то он может быть (или стать) объектом смежных прав. Такое исполнение является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности и требует разрешения автора оригинала, если использует уже существующий образ.

Только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе, путем его воспроизведения или переработки.

Понимание терминов «воспроизведение» и «переработка» имеет большое практическое значение.

☝️Обращаю внимание кондитеров и других предпринимателей, кто продает свою продукцию с изображением известных персонажей.

❗️В судах регулярно рассматриваются дела, связанные с украшением тортов образами из известных мультипликационных фильмов.

Воспроизведением персонажа признается изготовление одного и более экземпляров, в котором используется:

текст, содержащий описание персонажа,

или конкретное изображение (кадр мультфильма),

или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера или внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).

При этом не важно и вовсе не существенно:

➡️ был ли персонаж воспроизведен со 100% точностью или образ был сильно изменен, но все равно сохранил узнаваемые характеристики;

➡️ в каком именно виде были изготовлены экземпляры (в форме изображения, компьютерной 3D-модели, украшения для десерта и т.д.).

🙅‍♀️ Если это было сделано без разрешения автора, то будет считаться нарушением закона.

Переработка произведения** — это создание нового произведения на базе уже существующего (производное произведение).

**право на переработку может быть передано какому-либо лицу на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права.

С переработкой произведения очень много судебных разбирательств, достаточно вспомнить случай , когда французский композитор и певец Моруани посчитал, что песня Киркорова«Жестокая любовь» является переработкой композиции Symphonic Space Dream.

Надеюсь, что общее представление про персонажи дала 🤗