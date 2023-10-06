Агентский договор, как универсальный хамелеон

Про агентские договоры. Агентский договор универсален. Его можно использовать практически во всех сферах хозяйственной деятельности (например, при оказании услуг: туристических, страховых, банковских и др.).

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. п. 1 ст. 1005 ГК.

Агентский договор универсален. Его можно использовать практически во всех сферах хозяйственной деятельности (например, при оказании услуг: туристических, страховых, банковских и др.).

1️⃣

Агентский договор может менять «окрас» подобно хамелеону:

если агент действует от своего имени, к отношениям применяются правила о договоре комиссии;

если агент действует от имени принципала, то к отношениям применяются правила о договоре поручения.

Агент всегда действует за счёт принципала.

2️⃣

Агентский договор может иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от особенностей конкретной ситуации.

Для наглядности: производитель поставляет клиентам своё оборудование через дилерскую сеть (для простоты- все субъекты применяют упрошенную систему налогообложения УСН, доходы).

На выбор схемы влияет желание клиентов по степени раскрытия информации в отчётах агента и даже организационная форма одного из участников схемы.

Например, схема 2 не подходит для случаев, когда клиент является самозанятым (им нельзя применять агентские договоры).

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Схема 1. Агентирование в интересах производителя (принципала).

Дилер (агент), действуя от своего имени и в интересах производителя (принципала), либо от имени и в интересах производителя (принципала), находит клиентов и заключает с ними договор на поставку продукции производителя.

В случае заключения с клиентом договора от имени принципала, агенту выдаётся соответствующая доверенность.

Схема 2. Агентирование в интересах клиента (принципала).

Дилер (агент), от своего имени и в интересах клиента (принципала), либо от имени и в интересах клиента (принципала), находит производителя и заключает с ним договор на поставку продукции клиенту.

3️⃣

Договоры могут различаться способом перечисления агентского вознаграждения.

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Схема 1.

Дилер (агент), действуя от своего имени, заключает договоры и получает от клиента оплату полностью на свой расчётный счёт. Агент удерживает свое вознаграждение из полученных от клиента денег, которые проходят транзитом через агентский счёт и поступают на счёт принципала.

Агент платит налог только с суммы агентского вознаграждения, который учитывается с момента поступления денег от клиента.

Схема 2.

Дилер (агент) действует от имени производителя (принципала): вся оплата от клиента приходит напрямую на счёт принципала. Агент в расчётах не участвует. Принципал перечисляет агентское вознаграждение отдельно на счёт агента по итогам продаж.

Агент платит налог только с суммы агентского вознаграждения, который учитывается с момента поступления денег от принципала.

Схема 3.

Дилер (агент) действует от своего имени: деньги от клиента приходят на счёт агента, но сумма вознаграждения не зафиксирована в договоре, а определяется отчётом агента.

Агент выплачивает налог со всей суммы вознаграждения, поступившей ему на счёт. После утверждения отчёта принципалом, агент производит корректировку доходов, если такая будет иметь место.

Во всех схемах доход принципала — это вся поступившая от клиента выручка, вне зависимости от того, какая ее часть будет удержана агентом как вознаграждение.

Принципал платит налог со всего дохода.

📍Не забываем про отчёты агента.