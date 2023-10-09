Мастер маникюра — автор. Как защитить авторские права мастера маникюра

Недавно моя знакомая спросила совета: ее подруга работала мастером маникюра в салоне красоты. На ресепшн висела фотогалерея ее работ. Потом мастер ушла в самостоятельное плавание. Через некоторое время она зашла в салон и увидела… фотогалерею своих работ 🙉 Что же делать в такой ситуации?

Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. А. С. Пушкин

Недавно моя знакомая спросила совета: ее подруга работала мастером маникюра в салоне красоты. На ресепшн висела фотогалерея ее работ. Потом мастер ушла в самостоятельное плавание.

Через некоторое время она зашла в салон и увидела… фотогалерею своих работ 🙉

Да-да, салон продолжал выставлять ее работы, привлекая ими клиентов.

Мастер несколько раз обращалась к администрации салона с требованием убрать ее работы и не использовать их в качестве рекламы.

Но фото продолжали красоваться на прежнем месте 🤷🏻‍♀️

Мастер спросила: «Что же делать в такой ситуации?»

Моя «дорожная карта»:

1️⃣ Каждый такой мастер должен четко усвоить, что он является автором своих рисунков. Раз так, то авторские права охраняются законом. За их нарушение предусмотрены серьёзные штрафы.

2️⃣ Схема взаимоотношений мастера маникюра и салона в 90% такая: трудовые отношения не оформляются, мастер как бы арендует место в салоне и за это платит салону какой-то процент от каждого заказчика.

В данном случае нам это интересно с той точки зрения, что раз нет трудовых отношений, то нет служебных произведений, поэтому все работы мастера принадлежат только ему ☝️

Это значит, что салон не имеет никаких прав на эти рисунки.

3️⃣ В случае возникновения такой ситуации, надо зафиксировать нарушение (снять на телефон, лучше видео, где озвучить дату, место и время происходящего, свидетели тоже не помешают).

4️⃣ Пишите письменную претензию салону и отправьте ее на юридический адрес салона.

5️⃣ Если салон удовлетворяет ваши требования, то все ок.

Если нет, то можете обратиться к знакомому юристу, чтобы он отстоял ваши права на всех уровнях.