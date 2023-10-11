Авторское право. Кейс с чужим изображением

Почему нельзя брать без согласия чужое изображение.

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Ст. 152.1 ГК.

Однажды ко мне обратилась основательница одной онлайн школы. Ее таргетолог взял из социальных сетей фотографию привлекательной девушки и вставил в рекламу школы, не согласовав свои действия с заказчиком.

Буквально в первый же день рекламной кампании прилетела претензия от этой самой девушки, которая ко всему прочему оказалась юристом-блогером.

В своей претензии девушка требовала немедленно удалить ее фото и предъявила ко взысканию очень приличную сумму за использование ее изображения без согласия.

В результате проведённых переговоров мы подписали соглашение о досудебном урегулировании конфликта с выплатой суммы в 20 раз ниже, чем было заявлено в первоначальном требовании.

Отсюда вывод — никогда не используйте фото с изображением человека без его согласия (рискуете крупной денежной суммой от 10 000 до 5 🍋).

Лучше всего пользоваться своими фотографиями, либо фото с проверенных ресурсов.

Что можно посоветовать тем, кто обнаружил своё фото, которое используется без вашего согласия: