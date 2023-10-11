Авторское право. Кейс с чужим изображением

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
Однажды ко мне обратилась основательница одной онлайн школы. Ее таргетолог взял из социальных сетей фотографию привлекательной девушки и вставил в рекламу школы, не согласовав свои действия с заказчиком.
Буквально в первый же день рекламной кампании прилетела претензия от этой самой девушки, которая ко всему прочему оказалась юристом-блогером.
В своей претензии девушка требовала немедленно удалить ее фото и предъявила ко взысканию очень приличную сумму за использование ее изображения без согласия.
В результате проведённых переговоров мы подписали соглашение о досудебном урегулировании конфликта с выплатой суммы в 20 раз ниже, чем было заявлено в первоначальном требовании.
Отсюда вывод — никогда не используйте фото с изображением человека без его согласия (рискуете крупной денежной суммой от 10 000 до 5 🍋).
Лучше всего пользоваться своими фотографиями, либо фото с проверенных ресурсов.
Что можно посоветовать тем, кто обнаружил своё фото, которое используется без вашего согласия:
Решите для себя: хотите просто удалить своё изображение с чужого ресурса или хотите ещё и компенсацию получить;
Если хотите ещё и компенсацию получить, то зафиксируйте нарушение (специальные программы ShotApp, WebJustice вам в помощь либо нотариальное удостоверение);
Напишите нарушителю претензию с требованием удалить ваше фото/оставить фото и сделать ссылку на вас/ удалить фото и выплатить вам компенсацию и другие вариации…
С п. 2 лучше обратиться за помощью к юристу, который специализируется в сфере интеллектуальной собственности (IP-юрист).
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