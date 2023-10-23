Кто сильнее: домен или товарный знак? Судебная практика

Кейсы из судебной практики, где выиграл домен. Признаки злоупотребления правом могут возникнуть, когда тот, кто зарегистрировал товарный знак, требует запретить использовать аналогичное доменное имя, которое уже стало известным.

Апелляция — это когда вы просите один суд проявить неуважение к другому суду. Финли Питер Данн.

Увы, но доменное имя не является объектом исключительных прав. Поэтому:

оно часто является инструментом шантажа в руках патентных троллей;

его советуют регистрировать в качестве товарного знака (ТЗ).

В сегодняшней статье расскажу несколько кейсов, когда доменное имя выстояло в «схватке» с товарным знаком.

Берите на заметку 📌

1️⃣ Доменное имя, сходное с чужим товарным знаком, не всегда нарушает права на них.

СИП (суд по интеллектуальным правам) согласился с ранее вынесенными решениями и не нашёл нарушения исключительных прав компании в случае, когда гражданин Л. (ответчик) зарегистрировал на себя доменное имя, тождественное с товарными знаками компании L (истец).

Основания:

спорное доменное имя ответчик не использует для индивидуализации продукции, в отношении которой зарегистрированы товарные знаки истца;

этот домен не адресует к какому-либо сайту;

сам по себе факт регистрации доменного имени может быть признан нарушением исключительного права лишь в отношении общеизвестного товарного знака, а ТЗ истца не является таковым;

спорное доменное имя фактически представляет собой первую половину фамилии ответчика.

2️⃣ Если домен старше исходного ТЗ, его регистрацию нельзя признать недобросовестной конкуренцией.

Основания:

одним из условий аннулирования домена является недобросовестность его владельца;

доменное имя не считается объектом исключительных прав, но его регистрация раньше товарного знака истца свидетельствует о том, что ответчик не намеревался воспользоваться чужими интеллектуальными правами и деловой репутацией;

нарушением исключительного права является использование домена в отношении однородных товаров.

3️⃣ Обратный захват домена.

Признаки злоупотребления правом могут иметь место, когда тот, кто зарегистрировал товарный знак, требует запретить использовать аналогичное доменное имя, которое уже стало до этого широко известным.

Такая ситуация на практике получила название «обратный захват домена». Это лишение администратора прав на доменное имя при помощи регистрации сходного с ним до степени смешения товарного знака или иного средства индивидуализации.

Обратный захват домена (доменного имени) — частный случай злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Как вам?

Во всех приведённых кейсах истцы требовали не только аннулировать доменное имя, но и выплатить им приличную денежную компенсацию. Но все судебные инстанции во главе с СИП не нашли оснований для такого аннулирования, тем самым показав, что исключения только подтверждают правила: доменное имя — не объект исключительных прав, увы 🤷🏻‍♀️

P.s. У меня сейчас идёт суд, связанный с обратным захватом домена.