Как фотографу защитить свои авторские права: 7 действенных способов

В наше время, когда плагиат распространен в Интернете, важно защитить свои авторские права. Существуют разные способы фиксации авторства, которые могут быть доказательствами в суде.

Любой снимок, сделанный фотографом, признается произведением искусства. А значит охраняется государством. Как и авторские права на него, которые автоматически появляются у фотографа с момента создания изображения и действуют в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти. Это личные права автора: право на имя, право авторства, право на неприкосновенность и на обнародование произведения, право на защиту репутации (ст.1255, ст.1251 ГК).

Наряду с ними у создателя фотографии возникают исключительные (имущественные) права пользоваться, распоряжаться фотоизображением любыми законными способами, в том числе запрещать и разрешать третьим лицам пользоваться снимками, а также право на защиту исключительных прав автора (ст.1229 ГК).

Для подтверждения своих прав автору не нужно документального оформления. Однако в наш век Интернет-технологий и плагиата, заверение авторства — надежный щит в борьбе с недобросовестными пользователями. Суды охотно принимают в качестве доказательств фиксацию авторства, сделанную различными способами.

Вот некоторые из них.

Имя автора и дата съемки на каждом фото

Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (ст. 1257 ГК). Данные о себе и дате съемки можно установить в настройках фотоаппарата. При публикациях фото в Интернете стоит указать на фото свое имя, год съемки и проставить значок копирайта © (ст.1271 ГК). Не лишним будет и водяной знак (Watermark). Если фото публикуется под псевдонимом, то стоит указать сайт автора.

Публикация в соцсетях и блогах

Современные соцсети — своеобразный виртуальный паспорт человека. Дата публикации фото на страничке и личные данные профиля станут доказательством авторства в случае появления фото на стороннем ресурсе.

Публикация фотографий в периодических и иных изданиях

Конечно же с обязательным указанием имени автора и копирайта ©.

Договор на фотосъемку

Этот способ подходит для защиты личных неимущественных прав фотографа. По договору, как правило, исключительные права на фотоизображения передаются заказчику, который может ими распоряжаться по своему усмотрению. Однако личные авторские права остаются за фотографом (ст.1265 ГК). Поэтому если предприятие-заказчик, например, опубликует фото на своем ресурсе без указания имени фотографа-исполнителя, то он, как автор, может смело предоставить такой договор в качестве доказательства в суде.

Хранение исходников

Фотографии можно хранить на съемных носителях в формате RAW с указанием в метаданных времени съемки, модели камеры и имени фотографа.

Нотариальное удостоверение

Нотариусу можно принести напечатанный оригинал фотографии с указанием авторства и даты съемки. Или залить файлы в облачное хранилище и попросить нотариуса составить протокол осмотра страницы сервиса. Так у автора на руках останется официальное подтверждение, что он создал данное произведение искусства раньше, чем потенциальный нарушитель. Однако это долгая и дорогостоящая процедура.