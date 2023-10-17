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Авторское право

Фотосъемка: какие права возникают у участников процесса?

Фотосъемка включает в себя работу не только фотографа, но и модели, стилиста, визажиста и других специалистов. Авторские права на фотоизображения принадлежат фотографу, но у других участников процесса есть свои правовые интересы.
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Фотосъемка: какие права возникают у участников процесса?

Создание фотообразов только на первый взгляд кажется легкой процедурой. На деле же в процессе может участвовать целая команда: фотограф, модель, стилист, визажист, парикмахер, декоратор и т.п. И когда работа сделана, нередко возникают споры — есть ли у модели и Ко авторские права на созданные фотографии?

Чаще всего нет. Авторские права возникают у фотографа априори, как у человека творческим трудом которого создано фотоизображение. К творческому труду  фотохудожника обычно относят выбор экспозиции, размещение модели или объекта съемки в пространстве, выбор собственной позиции, установка света, подбор световых фильтров для объектива, установка выдержки затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра, обработка полученного изображения при помощи специальных компьютерных программ и т.д.

Но! Модель, стилист и другие участники процесса могут считаться соавторами, если докажут, что создали уникальный художественный образ для съемки. В этом случае у них появятся совместные авторские права с фотографом (ст. 1228 ГК РФ). Однако на практике доказать уникальность довольно проблематично.

При этом как автор, фотограф может распоряжаться своим исключительным правом на фотографии и передать его модели, стилисту или другим участникам фотосъемки по договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору. 

Если договора нет, оригинальный образ не создавался, то все права на фото остаются у фотографа.

Право модели на изображение

В результате съемки возникают не только авторские права у фотографа. Но и право модели на изображение, которое является неотчуждаемым и охраняется законом (ст. 150, ст.152.1 ГК РФ).

Защита данного права заключается в том, что никто не вправе обнародовать и использовать изображение гражданина без его согласия. То есть фотографу нельзя самовольно взять и опубликовать фото модели на своем сайте или в соцсетях без ее разрешения. Иначе суд может обязать фотографа удалить фото и возместить компенсацию морального вреда модели.

Согласие может быть выражено в устной или письменной форме. В случае спора в суде именно фотографу придется доказывать факт договоренности с моделью на публикацию фотографий. Поэтому лучше не полениться и составить договор между фотографом и моделью — модельный релиз. Он может иметь произвольную форму, главное, чтобы в нем ясно отражалось разрешение модели на обнародование фотоснимков с ее участием. В модельном релизе также могут быть оговорены срок и способ использования и обнародования фотографий.

Когда в съемках участвуют дети, то модельный релиз подписывается с их законными представителями — родителями или опекунами.

Когда согласие не требуется

Статья 152.1 ГК РФ прямо предусматривает случаи, при которых получение согласия модели не требуется:

  • использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

  • изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

  • гражданин позировал за плату.

Таким образом, если модель получила гонорар за свою работу, то фотограф не должен спрашивать ее разрешения для публикации фото где бы то ни было. Но составить модельный релиз все же стоит, чтобы зафиксировать коммерческую составляющую съемки.

Если фотограф освещал массовое мероприятие, то изображения можно смело публиковать, но помнить, что попадание в кадр конкретного лица требует получения согласия запечатленного гражданина перед обнародованием фото.

TFP-съемка

Среди начинающих фотографов и моделей распространена TFP-съемка. Это фотосессия, за которую фотограф и модель не получают вознаграждения, а работают для портфолио. При этом фотограф признается автором снимков и может использовать их по своему усмотрению. А модель дает свое согласие на такое использование и получает от фотографа некоторую часть обработанных снимков для личного некоммерческого использования.

Чтобы избежать нарушений прав обеих сторон при TFP-съемке, нужно составить 2 письменных договора:

  1. Модельный релиз, в котором закрепляется согласие модели на обнародование ее фото;

  2. Лицензионный договор, по которому фотограф передает модели права на использование фотографий с ее изображением с обязательным указанием о безвозмездном характере договора. Иначе он будет признан ничтожным, а использование моделью фотографий неправомерным.

Выводы

  • Авторские права возникают у фотографа.

  • Модель, стилист, декоратор и другие участники съемки могут быть соавторами, если докажут уникальность созданного художественного образа для съемки.

  • Фотограф может передать исключительные права на снимки любому участнику фотосессии по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительных прав.

  • Модель обладает правом на изображение, а значит фотограф должен получить ее  согласие на обнародование фото, где запечатлена модель, при условии, что модель работала бесплатно.

  • Если модель получила вознаграждение, то согласие не требуется.

В хитросплетениях авторского права не всегда легко разобраться. Поэтому мы всегда рады помочь творческим личностям и защитить ваши права.



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Комментарии

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