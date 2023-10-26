Ваши фото украли. Что делать дальше? Пошаговая инструкция

Как защитить свои права как фотографа, если ваши фотографии были украдены и использованы без вашего разрешения.

Первое правило — не закрывать на это глаза!

Фотографии признаются объектом авторского права и охраняются законом. Их использование третьими лицами допускается только с согласия автора. Причем оно обязательно, даже если фотоснимки находятся в свободном доступе в интернете. А значит в случае самовольного размещения изображений на сторонних сайтах фотограф может смело требовать защиты своих исключительных прав на фотографическое произведение.

Основные этапы для защиты нарушенного права

Собрать доказательства

Необходимо зафиксировать сам факт нарушения. Это может быть:

скриншот интернет-страницы, на которой обнаружено спорное фото (с обязательным указанием даты и времени скрина);

печатное издание, в котором «засветилось» фото без согласия автора.

Суды охотно принимают такие доказательства и признают их допустимыми.

Доказать свое авторство. Для этого подойдут исходники в формате RAW и фотоаппарат или телефон, на который был сделан снимок. Если исходники не сохранились, то фотограф может ссылаться на свой сайт, соцсети, где было опубликовано изображение. Для этого достаточно сделать скриншот страницы с фото. Знак копирайта ©, имя автора и водяной знак (watermark) тоже послужат доказательством.

Составить досудебную претензию

Претензия — возможность урегулировать спор без суда. В ней можно требовать:

удалить контент с сайта;

указать имя автора;

выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на фотоизображение.

Редко, но правонарушители могут согласиться на заявленные требования.

Если фотограф — индивидуальный предприниматель, а нарушитель — юридическое лицо или ИП, то предъявление претензии является обязательным досудебным условием разрешения спора (п.5.1 ст.1252 ГК).

Претензию можно отправить заказным письмом с описью вложения или по электронной почте. Адрес нарушителя обычно есть на сайте, где размещено фото, в разделе «Контакты».

В случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию или ее игнорирования в течение месяца, нужно обращаться с иском в суд.

Подать иск

При споре между физическими лицами исковое заявление подается в суд общей юрисдикции. Если стороны — ИП или юридические лица, то в арбитражный суд.

Законодательством предусмотрено, что при нарушении исключительного права на фотографическое произведение автор вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (ст.1301 ГК):

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей на усмотрение суда; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости аналогичной работы фотографа.

А также фотохудожник вправе защищать свои личные неимущественные авторские права и требовать удалить контент или указать имя автора, выплатить моральный вред (ст.1251, ст.1252 ГК).

При краже ваших снимков главное не пускать всё на самотек. Создание фотоизображений такой же труд, как и многие другие. А фотографии — ваше имущество, незаконное использование которого должно быть наказано, а ваши нарушенные права восстановлены.