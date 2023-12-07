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Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?

Фотограф сделал снимок. Фотографии получил заказчик. А третье лицо нашло фото в интернете и опубликовало на своем сайте. Знакомая ситуация? Даже очень. Кто в таком случае может подать претензию нарушителю? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в понятиях автор, собственник и правообладатель.
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Правообладатель, автор, собственник: как не запутаться в понятиях?
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Автором фотографии априори признается фотограф, т.е. гражданин, творческим трудом которого создан снимок (ст.1257 ГК РФ). 

Причем неважно профессиональный это фотограф или любитель с обычной «мыльницей». Главное, чтобы при создании фотоизображения были приложены творческие усилия. Это может быть создание композиции, выбор места, подбор освещения, установка выдержки, экспозиции и т.п. При этом не важно, кто нажмет на кнопку спуска фотоаппарата — сам фотограф, его друг или дрессированная обезьянка. Закон четко устанавливает, что авторами фотоизображений не признаются граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие, или помощь (ст.1228 ГК РФ).

Правообладатель фотографии — лицо, наделенное исключительными (имущественными) правами на фотографию (ст.1229 ГК РФ). Он может распоряжаться снимками любыми законными способами: обнародовать, продать, подарить, передать во временное пользование другим лицам и т.д.

Первым правообладателем фотографии всегда является автор, а затем он может передать свои исключительные права по договору. Например, после фотосессии правообладателем снимков станет заказчик, если в договоре с фотографом отражен пункт передачи исключительных прав на сделанные фотографии (ст.1288 ГК РФ).

Если же фотограф создает снимки по заданию работодателя, и эта обязанность закреплена в его трудовом договоре, то исключительное право на такие служебные снимки принадлежит работодателю (ст. 1295 ГК РФ). Например, если фотограф работает в фотостудии, куда обратился заказчик, то правообладателем фотографий сначала станет фотостудия как работодатель. А потом по договору может передать исключительные права на фотоизображения заказчику.

Бывает так, что по результатам фотосессии, заказчику передаются только сами фотографии без исключительных прав (когда в договоре фотограф не прописывает такое условие). В этом случае у заказчика возникает право на изображение и право собственности на материальный носитель результата интеллектуальной деятельности (флешка, диск, фотобумага, на которой отпечатано фото). И заказчик НЕ становится правообладателем, т.к. исключительное право на фотографии не зависит от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (ст.1227 ГК РФ).

При данных условиях, если вдруг снимки с изображением заказчика всплывут на сторонних ресурсах в Интернете, требовать защиты своих авторских прав сможет только фотограф как правообладатель. Заказчик же сможет отстаивать только право на изображение (ст.152.1 ГК РФ) и требовать удалить его с ресурса, а также выплатить компенсацию материального вреда.

Собственником фотографий признается лицо, владеющее материальным носителем, на котором хранятся фотоизображения. Это может быть заказчик снимков или другой человек, которому отчуждено право собственности на фотографии. При этом закон устанавливает, что при отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся его автором, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное (ст.1291 ГК РФ).

Такая ситуация часто встречается при передаче фотографий заказчику от фотостудии, по заданию которой снимал фотограф, исполняя свои трудовые обязанности. То есть заказчик становится и собственником фотографий и правообладателем.

Итак, кто же может требовать защиты своих нарушенных прав при обнаружении плагиата фотографий в Сети?

Автор вправе требовать защиты своих личных авторских прав: право на имя, право авторства, право на неприкосновенность и на обнародование произведения, право на защиту репутации. А в случае, если он не передал исключительные права на фото по договору, т.е. является правообладателем, то может требовать и компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое изображение.

Собственник фотографий, изображенный на них, не являющийся правообладателем, может требовать только компенсацию морального вреда и удаление снимков, используемых без разрешения. При наличии у него исключительных прав на фотоизображения, способы защиты те же, что и у правообладателя.

Не важно, кто вы, автор, правообладатель или собственник. Важно знать и защищать свои права. Просто воспользуйтесь бесплатным сервисом поиска нарушений авторских прав stealradar.ruи узнайте прямо сейчас, засветилось ли ваше фото на чужих сайтах.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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