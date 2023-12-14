Логотип stealradar
stealradar
Авторское право

5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать

Я фотограф. Какие у меня личные авторские права?
27
5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать
Иллюстрация: Ron Lach/pexels

Закон закрепляет за автором помимо исключительных имущественных прав на фотографическое произведение личные неимущественные права, которые нельзя передать или от них отказаться. Это:

  • право на имя;

  • право авторства;

  • право на защиту репутации;

  • право на обнародование произведения.

Право автора на имя — право «выпустить в свет» фотографию с указанием своего имени или под псевдонимом, а также анонимно. Чужое имя на фото или раскрытие вымышленного имени автора без его согласия — нарушение.

Право авторства — право признаваться автором произведения. Никто не может выдавать чужое фото за свое. Это считается плагиатом и карается не только штрафом, но и может повлечь уголовную ответственность.

Право на защиту репутации — возможность защитить снимок от любого искажения или изменения, а также любого незаконного посягательства, которое может нанести ущерб чести и репутации автора.

Право на обнародование фотоснимков — право фотографа самому решать публиковать фото или нет, отправлять его на выставку или оставить «в столе». С этим правом тесно связано право на отзыв, когда автор может отказаться обнародовать фотографию, если, например, посчитает ее неудачной.

Все эти права охраняются бессрочно, даже после смерти автора.

Правда ли, что охраняются только обнародованные фото?

Вовсе нет. Под охрану попадают любые снимки независимо от их художественной ценности, способа съемки или публикации. То есть нечеткое фото, сделанное на телефон обычным прохожим охраняется в равной степени, что и снимок профессиональной камеры опытного фотографа. И неважно, видит его широкая общественность на билбордах и выставках или только друзья в галереи смартфона.

Главное не стоит забывать, что для обозначения авторства на опубликованном фото можно указывать не только имя и дату съемки, но и знак копирайта и вотермарк. Все эти данные станут доказательствами в случае спора за фотоизображение.

Я нашел свое фото на чужом сайте. К кому мне предъявлять претензии?

Привлекать к ответу за незаконное использование фотографии следует владельца сайта. Это физическое лицо или организация, которые по своему усмотрению определяют что, как и когда размещать на сайте. Их данные обычно отражены в подвале (в самом низу) сайта.

Причем владелец сайта и администратор не всегда один и тот же человек. Администратор отвечает за выбор домена и порядок его использования. И может передать пароль и права по управлению другому лицу. 

Так что за размещение вашего фото на сайте (часто для рекламы товаров/услуг) спрашивать стоит всегда с владельца сайта. И неважно, заброшен сайт или исправно пополняется контентом. У незаконного размещения фото без согласия автора нет сроков давности.

Кстати, бывает так, что одно фото может незаконно засветиться на нескольких сайтах. И требовать компенсации можно с каждого владельца сайта.

Охраняются ли авторским правом фотоснимки-репродукции картин, гобеленов, панно?

Объектом авторских прав являются оригинальные произведения искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Делая съемку с картины-первоисточника, фотограф-репродукционист не создает оригинальное произведение, а старается добиться сходства с подлинником. Поэтому такие «технические» снимки не считаются оригинальными и не охраняются авторским правом.

Я отправил снимки на фотоконкурс и после его окончания увидел их в прессе. Нарушены ли мои авторские права?

Все зависит от условий конкурса. Если организаторы в условиях конкурса оговорили, что по окончанию мероприятия фото, присланные участниками, могут использоваться для освещения его итогов в прессе, то нарушения нет. Ведь соглашаясь на участие, вы выразили согласие на все условия конкурса. Помимо информации в СМИ, организаторы могут использовать фото для выпуска каталогов, плакатов и прочей полиграфии. Или даже требовать от победителей конкурса предоставить исключительные права на снимки на определенный срок. 

Если же ничего подобного оговорено не было, а ваши фотографии или даже часть одного фото были опубликованы без спроса, то на лицо нарушение авторских прав на фотографического произведение.

Поэтому всегда внимательно читайте условия конкурсов и договоров. Особенно мелкий шрифт.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    «Самолёт» покупает банк «Система»

    Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.

    3

    Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

    Прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года.

    6

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Учет в торговле

    Как оприходовать товар без документов

    В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.

    2,6 тыс.

    Автодилеры рискуют обанкротиться в 2024 году

    Повышение ключевой ставки ЦБ, дороговизна кредитов и повышение цен на автомобили не способствуют росту продаж.

    31
    Законопроекты

    Депутаты продлят дачную амнистию до 2031 года

    Упрощенная регистрация прав на дачные постройки уже помогла более 15 млн человек. Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года.

    28
    Бесплатно с Налоговая отчетность

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

    Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
    20
    Ипотека

    85% ипотечных сделок заключаются в электронной форме

    Электронная регистрация ипотечных договоров в Росреестре занимает всего 12-13 часов.

    23

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    УСН

    Уменьшение патента на страховые взносы в 2024 году

    В середине 2023 года существенно изменился порядок уменьшения патента на страховые взносы. Разберем, как уменьшать налог по ПСН на отчисления по страхованию в 2024 году: что нужно учесть и как правильно заполнить уведомление на уменьшение.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    Логотип Компания АСПИРО
    Компания АСПИРО
    Спецоценка (СОУТ)

    Приказ СОУТ № 699н. Краткий обзор для бухгалтеров

    Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели, независимо от сферы деятельности и численности работающих. Расскажем подробнее об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест.

    18
    Обзоры для бухгалтера

    🌺 Поменяли книгу по УСН, скоро поменяют ЕФС-1, в регионах меняют льготы по УСН: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

    78
    Налог на прибыль

    Резидент ТОР с обособкой не имеет права на пониженную ставку налога на прибыль

    Резиденты территории опережающего развития считают налог на прибыль пониженной ставке (0% в федеральный бюджет). Но для права на такую льготу компания должна соответствовать ряду условий.

    19
    Бесплатно с НДФЛ

    Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс

    За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.

    Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс
    36
    Законопроекты

    В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

    Это первый шаг к общефедеральным ограничениям абортов.

    11
    186
    Логотип stealradar
    stealradar
    Авторское право

    5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать

    Я фотограф. Какие у меня личные авторские права?

    5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать
    27
    Бухгалтеры

    🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

    За один день вы сможете подготовиться ко всем сюрпризам в работе бухгалтеров, к новым правилам. Успейте забрать свой билет, участвовать можно онлайн!

    33
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря

    Подготовили подробную инструкцию для руководителей, которая поможет уйти на новогодние каникулы без долгов, пени и штрафов.

    Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря
    1
    93
    ОСАГО

    Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года

    Автомобилистам из новых регионов разрешается передвигаться без страховки транспортного средства до 31 декабря 2024 года, но только в пределах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    1
    41
    Реклама

    Госдума разрешила наружную рекламу российского вина

    На рекламных конструкциях можно размещать информацию о винодельческих хозяйствах, о вине и винограде, но рекламировать торговые марки и размещать изображения бутылок запрещено.

    33
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Все изменения 2024 для бухгалтера, кадровика, ИП и руководителя уже завтра на Бухгалтерской Клерк.Конференции

    Мы ждем вас 14 декабря в Краснодаре и в онлайн-трансляции масштабной конференции от «Клерка». Масса полезной информации от топ-спикеров, новогодняя атмосфера и подарки. Сможете поделиться опытом с коллегами, задать вопросы экспертам, насладиться кофе-брейками и получить сюрпризы от Деда Мороза.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    51
    Бесплатно с УСН

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

    С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

    Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
    1
    1,3 тыс.