5 вопросов об авторском праве на фотографии, ответы на которые вы могли не знать

Закон закрепляет за автором помимо исключительных имущественных прав на фотографическое произведение личные неимущественные права, которые нельзя передать или от них отказаться. Это:

право на имя;

право авторства;

право на защиту репутации;

право на обнародование произведения.

Право автора на имя — право «выпустить в свет» фотографию с указанием своего имени или под псевдонимом, а также анонимно. Чужое имя на фото или раскрытие вымышленного имени автора без его согласия — нарушение.

Право авторства — право признаваться автором произведения. Никто не может выдавать чужое фото за свое. Это считается плагиатом и карается не только штрафом, но и может повлечь уголовную ответственность.

Право на защиту репутации — возможность защитить снимок от любого искажения или изменения, а также любого незаконного посягательства, которое может нанести ущерб чести и репутации автора.

Право на обнародование фотоснимков — право фотографа самому решать публиковать фото или нет, отправлять его на выставку или оставить «в столе». С этим правом тесно связано право на отзыв, когда автор может отказаться обнародовать фотографию, если, например, посчитает ее неудачной.

Все эти права охраняются бессрочно, даже после смерти автора.

Правда ли, что охраняются только обнародованные фото?

Вовсе нет. Под охрану попадают любые снимки независимо от их художественной ценности, способа съемки или публикации. То есть нечеткое фото, сделанное на телефон обычным прохожим охраняется в равной степени, что и снимок профессиональной камеры опытного фотографа. И неважно, видит его широкая общественность на билбордах и выставках или только друзья в галереи смартфона.

Главное не стоит забывать, что для обозначения авторства на опубликованном фото можно указывать не только имя и дату съемки, но и знак копирайта и вотермарк. Все эти данные станут доказательствами в случае спора за фотоизображение.

Я нашел свое фото на чужом сайте. К кому мне предъявлять претензии?

Привлекать к ответу за незаконное использование фотографии следует владельца сайта. Это физическое лицо или организация, которые по своему усмотрению определяют что, как и когда размещать на сайте. Их данные обычно отражены в подвале (в самом низу) сайта.

Причем владелец сайта и администратор не всегда один и тот же человек. Администратор отвечает за выбор домена и порядок его использования. И может передать пароль и права по управлению другому лицу.

Так что за размещение вашего фото на сайте (часто для рекламы товаров/услуг) спрашивать стоит всегда с владельца сайта. И неважно, заброшен сайт или исправно пополняется контентом. У незаконного размещения фото без согласия автора нет сроков давности.

Кстати, бывает так, что одно фото может незаконно засветиться на нескольких сайтах. И требовать компенсации можно с каждого владельца сайта.

Охраняются ли авторским правом фотоснимки-репродукции картин, гобеленов, панно?

Объектом авторских прав являются оригинальные произведения искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Делая съемку с картины-первоисточника, фотограф-репродукционист не создает оригинальное произведение, а старается добиться сходства с подлинником. Поэтому такие «технические» снимки не считаются оригинальными и не охраняются авторским правом.

Я отправил снимки на фотоконкурс и после его окончания увидел их в прессе. Нарушены ли мои авторские права?

Все зависит от условий конкурса. Если организаторы в условиях конкурса оговорили, что по окончанию мероприятия фото, присланные участниками, могут использоваться для освещения его итогов в прессе, то нарушения нет. Ведь соглашаясь на участие, вы выразили согласие на все условия конкурса. Помимо информации в СМИ, организаторы могут использовать фото для выпуска каталогов, плакатов и прочей полиграфии. Или даже требовать от победителей конкурса предоставить исключительные права на снимки на определенный срок.

Если же ничего подобного оговорено не было, а ваши фотографии или даже часть одного фото были опубликованы без спроса, то на лицо нарушение авторских прав на фотографического произведение.

Поэтому всегда внимательно читайте условия конкурсов и договоров. Особенно мелкий шрифт.