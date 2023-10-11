Топ-4 региона для ведения бизнеса в Китае. Мегакластеры экономики Китая

Вести бизнес в разных регионах Китая — все равно что вести бизнес в разных странах. Необходимо планировать конкретные стратегии с учетом уникальных особенностей каждого региона.

Правила ведения бизнеса и трудовое законодательство различаются в зависимости от региона; предприниматели и бизнес-структуры должны полностью понимать функции и факторы ключевых городов Китая при составлении планов ведения бизнеса в Китае.

В этой статье мы поделимся информацией об экономике, развитии промышленности, политике и тенденциях четырех крупнейших мегакластеров экономики Китая:

Восток: Шанхай — Цзянсу — Чжэцзян (Shanghai — Jiangsu — Zhejiang).

Север: Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй (Beijing — Tianjin — Hebei).

Юг: Район Большого залива (Greater Bay Area).

Запад: Чэнду-Чунцин (Chengdu - Chongqing).

1. Шанхай — Цзянсу — Чжэцзян (Shanghai — Jiangsu — Zhejiang)

Шанхай — самый густонаселенный город на материке и международный центр финансов и торговли, инноваций и технологий, транспорта и логистики.

Шанхай обладает самым высоким ВВП среди всех городов материкового Китая, составив в 2018 году около 3,3 трлн юаней, что ознаменовало выдающуюся веху в экономике Китая. Город переходит к постиндустриальной экономике и стремится развивать 6 отраслей промышленности:

Электроника;

Информационные технологии;

Автомобилестроение;

Нефтехимическая промышленность;

Машины и оборудование;

Комплекс биомедицины.

В тройку крупнейших отраслей вошли финансовые услуги, оптовая и розничная торговля и недвижимость.

Окруженный провинциями Чжэцзян (Zhejiang) и Цзянсу (Jiangsu), Шанхай тесно связан с промышленным парком Сучжоу (Suzhou) и зонами экономического и технологического развития Чаншу (Changshu), где как отечественные, так и международные производители открыли свои заводы и складские помещения.

Шанхайская зона свободной торговли

Шанхай, вместе с Пекином, Чунцином и Тяньцзинем, являются четырьмя муниципалитетами, непосредственно контролируемыми центральным правительством и, следовательно, пользующимися приоритетами в определенной политике.

Благодаря реализации политики реформ и открытости, Шанхай впервые стал основным портом для внутреннего и международного экспорта и импорта, который привлекает огромные иностранные инвестиции.

К концу 2017 года в Китайскую пилотную зону свободной торговли Шанхая (SHFTZ) было привлечено 7 миллиардов прямых иностранных инвестиций, что составляет 41,2% от всего города.

В августе 2019 года Государственный совет Китая одобрил пилотную ЗСТ в Шанхае, которая расширит ее границы до нового района Линган, предоставив ряд налоговых льгот и доступ к выгодной политике для привлечения большего числа талантов в этот район.

Шанхайская фондовая биржа

Кроме того, Шанхаю принадлежит одна из двух фондовых бирж материкового Китая – Шанхайская фондовая биржа. Ожидается, что недавно созданный Шанхайский совет по научно-техническим инновациям, известный как STAR Market, станет “китайской биржей NASDAQ” в качестве платформы по сбору средств для стимулирования инноваций и новых источников роста.

2. Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй (Beijing — Tianjin — Hebei)

Являясь вторым по величине городом по объему ВВП (в 2018 году он превысил 3 трлн юаней) и резиденцией центрального правительства Китая, Пекин является штаб-квартирой большинства крупнейших государственных компаний Китая, и в нем находится наибольшее количество компаний из списка Fortune Global 500 в Китае.

Район Чаоян (Chaoyang), который называют пекинской Уолл-стрит, привлекает большое количество иностранных инвестиций благодаря своей благоприятной инвестиционной среде, удобному транспорту и высокоэффективной телекоммуникационной системе.

Национальная демонстрационная зона Чжунгуаньцунь (Zhongguancun), созданная в 1988 году, является первым парком высоких технологий в Китае и в настоящее время является китайской штаб-квартирой и исследовательским центром для международных высокотехнологичных гигантов, таких как Google, Baidu, Microsoft, HP и Sina. С другой стороны, Тяньцзинь (Tianjin) и провинция Хэбэй (Hebei) функционируют скорее как логистические центры и размещают заводы тяжелой промышленности.

Трехлетний план действий

В августе 2019 года Пекинское муниципальное коммерческое бюро обнародовало трехлетний план действий для секторов услуг, направленных на создание большего количества возможностей для иностранных инвестиций и талантов. План действий состоит охвата 7 подсекторов:

Наука и техника.

Интернет и информационные технологии.

Финансы.

Образование.

Культура и туризм.

Здравоохранение.

Профессиональные услуги.

3. Район Большого залива (Greater Bay Area)

Гуанчжоу (Guangzhou), столица провинции Гуандун (Guangdong), и Шэньчжэнь (Shenzhen), китайская «Силиконовая долина», являются двумя идеальными местами для ведения бизнеса на юге Китая.

Гуанчжоу добился успеха в продвижении вверх производя продукцию более высокого класса, особенно в автомобилестроении и высокотехнологичном производстве. Город быстро становится центром инноваций.

Шэньчжэнь уделяет огромное внимание технологиям, финансовым услугам, современной логистике и трансграничной электронной коммерции. Многие китайские высокотехнологичные стартапы, созданные в Шэньчжэне, быстро превратились в многонациональные компании, например, Tencent, Huawei, DJI.

Гуанчжоу и Шэньчжэнь включены в план развития района Большого залива (The Greater Bay Area — «GBA») — политическую инициативу, объем которой, как ожидается, достигнет 3,6 трлн долларов США к 2030 году. Целью проекта было создание одного из крупнейших городских районов как по размерам, так и по численности населения, который обеспечивал бы региональные конкурентные преимущества и соперничал с Сан-Франциско, Токио и Нью-Йорком.

Крупные инфраструктурные проекты в GBA, такие как мост между Гонконгом и Макао, высокоскоростная железная дорога между Гонконгом и Шэньчжэнем, Гуанчжоу и Гонконгом, повышают связность и удобство между городами GBA. Это сильный показатель более широкого стратегического видения, направленного на содействие реформированию экономики и повышению конкурентоспособности Южного Китая.

4. Чунцин — Чэнду (Chengdu — Chongqing)

С географической точки зрения Чунцин (Chongqing) является воротами в обширные западные районы страны. Он в двенадцать раз больше Шанхая, но цена на землю в Чунцине намного дешевле, чем в прибрежных городах.

В 2018 году годовой объем импорта и экспорта Чунцина составил 522,26 млрд юаней. В рамках инициатив «One belt one road» и «Новый международный торговый коридор Суша-море в рамках демонстрационного проекта Китай-Сингапур (Чунцин)» Чунцин укрепит свои стратегические позиции в качестве центра судоходства и национального логистического узла.

Перевозка грузов между Чунцином и Европой занимает около 12 дней. Финансовый сектор, считающийся финансовым центром верхнего течения пояса Янцзы, является еще одним ключевым сектором с большим потенциалом для иностранных инвестиций.

Чэнду (Chengdu), столица провинции Сычуань (Sichuan), является третьим по величине рынком luxury товаров в Китае после Шанхая и Пекина. Большое количество известных брендов класса люкс открыли свои первые в истории флагманские магазины в Chengdu IFS и Taikoo Li. Согласно отчетам различных источников, торговые центры ежегодно демонстрируют двузначный рост как продаж, так и арендной платы.

Чэнду хорошо зарекомендовал себя и в других отраслях промышленности. В 2022 году было подписано 22 проекта с иностранными инвестициями на общую сумму 3,39 миллиарда долларов.

Что дальше?

Доступность рынка и развитая экономика являются важными факторами для открытия нового бизнеса.

Создание в городах 1 уровня делает выгодным для международных компании в получении выгоды от более устоявшейся и приоритетной политики в области иностранных инвестиций.

С другой стороны, города 2 уровня стремятся к возможностям и изменениям и, возможно, смогут предложить больше гибкости или выгодных предложений, пытаясь привлечь иностранный бизнес.

Необходимо изучить вопрос об уровне поддержки иностранного бизнеса местными властями, такой как поддержка со стороны торговых организаций, наличие налоговых льгот, привычки потребителей и эффективность логистики.

Факторы, которые следует учитывать при открытии бизнеса в Китае:

Рост ВВП и численность населения.

Цена земли и квалифицированной рабочей силы.

Эффективность телекоммуникаций, инфраструктуры и логистики.

Демографические факторы, такие как уровень доходов, размер рынка, структура потребления, открытость для иностранной культуры и т.д.

Ставка корпоративного налога / наличие налоговых льгот.

Уровень поддержки местными властями иностранного бизнеса, например, наличие зоны свободной торговли, приоритет ключевых отраслей (список положительных и отрицательных факторов), сложность регистрации компании.

Поддержка со стороны палат/ торговых ассоциаций.

Конкуренция со стороны других участников целевого рынка.

Правовая система, например:

Стратегия защиты интеллектуальной собственности.

Дружественность политики получения рабочей визы / иммиграции.

Наличие доверенного агента или делового партнера.

Чем Shile Consulting может помочь?

Обладая знаниями местных условий, надежной административной базой и опытом работы с международными клиентами, чтобы помочь вам на всех этапах открытия и ведения бизнеса в Китае. Имея опыт работы во многих регионах Китая мы можем найти наилучшую структуру для вашего бизнеса.