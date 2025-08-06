ЦОК ОК БСН 04.08 Мобильный
Мария Серкова
Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Если участник ООО умер — налоговая теперь узнает об этом раньше вас

В ФНС стоит автоматизированная система, которая отслеживает недействительные паспорта. Если участник ООО умирает, и его паспорт становится недействительным — робот автоматически находит это по базе и вносит в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности участника.

Если за 6 месяцев никто из наследников не вступает в права или оставшиеся участники ООО не принимают решения по доле,
— налоговая инициирует ликвидацию ООО из-за недостоверности сведений.

 На практике это выглядит так:
— директор или участники узнают о проблеме, когда уже пришло уведомление о начале ликвидации
— начинается спешка: как отменить, что делать, с кем связываться

А теперь по шагам, что делать, если это Ваша ситуация:

Алгоритм действий:

  1. Подать форму Р38001 — это возражение от ООО против ликвидации

  2. Параллельно связаться с наследниками:
    — либо они вступают в наследство и оформляют долю
    — либо участники выкупают долю через нотариуса или обращаются в суд

  3. Обновить сведения в ЕГРЮЛ, когда новый участник будет определён

Важно: само уведомление от налоговой часто становится триггером, чтобы остальные участники активизировались, начали искать наследников и принимать решения по бизнесу.

Затягивать — значит потерять компанию через формальную ликвидацию.

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Информации об авторе

Мария Серкова

Мария Серкова

Руководитель в ООО

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