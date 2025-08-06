Если участник ООО умер — налоговая теперь узнает об этом раньше вас
Если за 6 месяцев никто из наследников не вступает в права или оставшиеся участники ООО не принимают решения по доле,
— налоговая инициирует ликвидацию ООО из-за недостоверности сведений.
На практике это выглядит так:
— директор или участники узнают о проблеме, когда уже пришло уведомление о начале ликвидации
— начинается спешка: как отменить, что делать, с кем связываться
А теперь по шагам, что делать, если это Ваша ситуация:
Алгоритм действий:
Подать форму Р38001 — это возражение от ООО против ликвидации
Параллельно связаться с наследниками:
— либо они вступают в наследство и оформляют долю
— либо участники выкупают долю через нотариуса или обращаются в суд
Обновить сведения в ЕГРЮЛ, когда новый участник будет определён
Важно: само уведомление от налоговой часто становится триггером, чтобы остальные участники активизировались, начали искать наследников и принимать решения по бизнесу.
Затягивать — значит потерять компанию через формальную ликвидацию.
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