Если участник ООО умер — налоговая теперь узнает об этом раньше вас

В ФНС стоит автоматизированная система, которая отслеживает недействительные паспорта. Если участник ООО умирает, и его паспорт становится недействительным — робот автоматически находит это по базе и вносит в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности участника.

Если за 6 месяцев никто из наследников не вступает в права или оставшиеся участники ООО не принимают решения по доле,

— налоговая инициирует ликвидацию ООО из-за недостоверности сведений.



На практике это выглядит так:

— директор или участники узнают о проблеме, когда уже пришло уведомление о начале ликвидации

— начинается спешка: как отменить, что делать, с кем связываться



А теперь по шагам, что делать, если это Ваша ситуация:



Алгоритм действий:

Подать форму Р38001 — это возражение от ООО против ликвидации Параллельно связаться с наследниками:

— либо они вступают в наследство и оформляют долю

— либо участники выкупают долю через нотариуса или обращаются в суд Обновить сведения в ЕГРЮЛ, когда новый участник будет определён

Важно: само уведомление от налоговой часто становится триггером, чтобы остальные участники активизировались, начали искать наследников и принимать решения по бизнесу.



Затягивать — значит потерять компанию через формальную ликвидацию.



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