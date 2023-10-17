Деловое слово
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Деловое слово

Как за год я стала предпринимательницей

Хочу рассказать о том, как я все-таки стала предпринимателем и через что мне пришлось пройти. Я живу в небольшом городке Свердловской области. После окончания школы я поступила учиться в техникум на бухгалтера.
33

Закончила с красным дипломом и пошла дальше учиться на экономиста. Параллельно работала. На сегодняшний день мой опыт бухгалтера 18лет.

Последние 15 лет моей навязчивой идеей было открыть свою фирму и работать на себя. Я даже училась в фонде поддержки — на курсе «Начни своё дело» — там я написала свой первый бизнес-план, но неудачный. Потом акселератор и опять бизнес-план и снова неудача.

В общем, только моя пятая попытка была удачной. Сейчас я понимаю, почему так.

Моя идея — открыть бухгалтерскую фирму, лежала на поверхности. Просто я поняла, что бухгалтерия — это моё. Мне с лёгкостью дается просчитать баланс, сделать любой отчет. К тому же первоначальные инвестиции не большие. ​

Когда я участвовала в очередном акселераторе и писала уже четвертый бизнес-план, я работала в коммерческой организации, обычным бухгалтером. Кризис в строительной отрасли вынудил уйти с хорошей работы с места главного бухгалтера. Атмосфера там была, мягко говоря, адская. Вечно орущий главный бухгалтер, сотрудники, которые делают вид, что работают больше всех, постоянно нагнетающая обстановка. Каждый день был испытанием. Я ждала и думала, как уволится. Конечно, был страх, что не получится, вдруг денег не хватит. Но в один день случилась ситуация, которая подтолкнула меня на увольнение.

После увольнения с нелюбимой работы я встала на учет в центр занятости, так как обязательное условие получения гранта — иметь статус безработного. Сумма гранта 58800 руб. Но есть возможность получить больше, если у вас есть команда единомышленников и общий бизнес-план. Вы указываете роль каждого и получаете по 58800 руб. на каждого. Также нужно пройти тесты на определение предпринимательских качеств.

Начала писать бизнес-план, опыта у меня было предостаточно. К тому же рекомендации центр занятости предоставляет. Защитила его и​ получила грант. На эти деньги я купила ноутбук, программное обеспечение и сделала рекламу. И наконец-то открыла ИП. Чувства переполняли меня: я это сделала, я смогла, у меня получилось!

Об открытии ИП я узнала через пару дней, когда с самого утра и до самого вечера мне звонили из всех банков и предлагали открыть расчетный счет.

Самое главное — не забыть после открытия ИП и расходования денег представить документы в центр занятости для проверки.

Начала работать, первые клиенты у меня уже были. Далее я начала вести социальные сети и клиентов стало больше. Конечно, были такие моменты, когда я целый день не работала. И это для меня было самым сложным. ​Но сейчас могу сказать, что рабочее время не зависит от заработка. Я просчитала стоимость своего часа и поняла, что нет никакой зависимости дохода от отработанного времени.

​ За этот первый год было разное, но самое главное — это то, что теперь у меня самая любимая работа, я ни разу не пожалела. ​ Для меня это только начало. ​ Все самое интересное только впереди.

Деловое слово

Деловое слово

Директор в ООО

2 подписчика

Комментарии

1
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    ToT
    Сотрудник
    Вчера в 23:16

    Борис МальцевфаундерКлерк

    На эти деньги я купила ноутбук, программное обеспечение и сделала рекламу. И наконец-то открыла ИП. Чувства переполняли меня: я это сделала, я смогла, у меня получилось!

    А можно подробнее? Что за реклама, какой ноутбук, какое ПО? Правда хватило 58800? 

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