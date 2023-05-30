Казахстанский «Фридом Банк» присоединился к СБП

Отправить деньги напрямую по номеру телефона можно через «Тинькофф». Ранее банк был замечен в продвижении карт Freedom.

Перевод без комиссии доступен не всем: некоторым клиентам сообщают, что банк спишет за операцию 1%, но не менее 390 рублей.

SWIFT-перевод долларов в казахстанский «Фридом» стоит минимум $30 или 1% от суммы.

Как думаете, забанят банк или нет?