Казахстанский «Фридом Банк» присоединился к СБП

Перевод без комиссии доступен не всем: некоторым клиентам сообщают, что банк спишет за операцию 1%, но не менее 390 рублей.
SWIFT-перевод долларов в казахстанский «Фридом» стоит минимум $30 или 1% от суммы.
Как думаете, забанят банк или нет?
РУС
Отправить деньги напрямую по номеру телефона можно через «Тинькофф». Ранее банк был замечен в продвижении карт Freedom.
В этом видео я расскажу как компания потеряла 10 млн рублей НДС из-за неправильного пользования налоговой оговоркой.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
По результатам своей финансовой деятельности организации платят налог на прибыль. Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами компании. В статье расскажем, какие доходы и расходы нужно учитывать и как заплатить налог.
1 сентября 2022 года в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.
Спикеры Российского интернет форума поразили меня своим двойственным настроем: с одной стороны эмоционально делились тем, как прошли бурю и сумели перенастроить бизнес, с другой — говорили, что их компании так многому научились, что уже даже и не жалко заработанных седых волос. Читайте мой честный отчет про посещение РИФа.
За прошлую неделю в бухгалтерском мире было много хороших и не очень новостей. Сенатор Ольга Ковитиди предложила сдавать все отчеты и платить налоги 20 числа вместо 28. А еще наконец-то заработал раздел ЕНС в личных кабинетах без ошибок (хотели бы мы сказать), но все-таки не в сказку попали. Как будет дальше — покажет лишь время.
Среди различных вариантов стран, которые предлагают привлекательные условия для переселения, Сербия заслуживает особого внимания. Почему именно Сербия стала одним из популярных направлений для релокантов, и что она предлагает в сравнении с другими странами, такими как Казахстан, Армения, Грузия, Турция и другие? Давайте разберемся.
Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.
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