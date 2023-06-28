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Отношение россиян к различным средствам платежа

Результаты социологического исследования Банка России за 2022 год
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Отношение россиян к различным средствам платежа

ЦБ с полугодичным опозданием опубликовал результаты социологического исследования про отношение россиян к разным средствам платежей.

Что интересного внутри:

  1. На 30% – уменьшилось количество банкоматов и на 28% удлинились очереди к ним. Клиенты не оценили искусственное ограничение выдачи наличных.

  2. Примерно одинаковое количество людей хранят деньги на вкладах и дебетовых картах. Либо процент на остаток даёт сопоставимую доходность, либо на первый план выходит возможность гибко управлять деньгами.

  3. Больше людей стали инвестировать в недвижимость (+5 п.п.) и в акции (+4 п.п.), но их всё равно меньше 10%.

  4. Продвижение выдачи наличных на кассах магазинов провалилось: об этой возможности знает всего треть населения.

  5. 80% всех безналичных платежей идёт через пластик, всего 18% через СБП и 12% через pay-сервисы.

  6. Доля держателей банковских карт выросла на 15 п.п. — с 82% в 2021 году до 97% в 2022.

Про цифровые каналы банков инсайтов нет, к сожалению: 90% исследования — про наличные. Хотя сам ЦБ фиксирует переход платёжной активности в безнал.

Данные актуальны на январь 2023.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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