Тиньков добился снятия санкций ценой почти всего состояния

Это первый случай, когда Великобритания снимает санкции с крупного российского бизнесмена. Однако путь Тинькова едва ли покажется привлекательным для других российских бизнесменов.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании. Это первый случай, когда Великобритания снимает санкции с крупного российского бизнесмена. Однако путь Тинькова едва ли покажется привлекательным для других российских бизнесменов. Тиньков добился снятия санкций, лишившись почти всего состояния.

Детали

Что конкретно заставило британские власти снять с Тинькова санкции не известно, однако за время, пока Тиньков боролся за исключение из санкционного списка, он публично и жестко осудил то про, что нельзя писать, продал за бесценок свои активы в России, избавился от таких атрибутов богатой жизни, как личный самолет.

Перед властями Великобритании за него заступались основатель Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон , Михаил Ходорковский , Билл Браудер и Алексей Навальный.

В апреле 2022 года Тиньков продал свою долю в TCS Group (контролирует «Тинькофф Банк») «Интерросу» Владимира Потанина. В интервью The New York Times он говорил. что за эту долю он получил 3% от справедливой стоимости актива. Также в интервью Юрию Дудю он говорил, что продал два дачных комплекса La Dacha в Астрахани на Камчатке.

В марте 2022 года Тиньков перестал быть долларовым миллиардером: по оценкам Forbes, его состояние сократилось в 5,5 раза по сравнению с оценкой из последнего рейтинга журнала и составило 820 миллионов долларов. К ноябрю 2022 года его состояние журнал оценил в 860 миллионов долларов.

В мае 2022 года в интервью Дудю он говорил, что его состояние составляет примерно 200 миллионов долларов. «Я потерял 9 миллиардов долларов, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой», — говорил он. В рейтинге Forbes в 2021 году его состояние оценивалось в 4,7 миллиарда долларов. Исторический максимум в состоянии Тинькова был 8 ноября 2021 года, тогда оно оценивалось в 9,4 миллиарда долларов, пишет Forbes.

В октябре бизнесмен сообщил , что отказался от российского гражданства, потому что не хочет «ассоциироваться с путинским фашизмом».

Контекст

Снятия западных санкций добиваются и другие российские бизнесмены. Михаил Фридман, по данным The Wall Street Journal, предлагал в обмен на снятие британских санкций перевести миллиард долларов в «Альфа-Банк Украина» (Фридман отрицал, что предлагал Украине «услугу за услугу»). За снятие европейских санкций в суде борются Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов и Роман Абрамович, писал WSJ.