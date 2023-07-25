Главное из закона про цифровой рубль

Сегодня Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.
Главное из закона :
Кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток будет запрещено.
Совместных счетов цифрового рубля не будет.
ЦБ вправе отказать банку в проведении транзакции, если выявит признаки операции без согласия клиента. При получении повторного распоряжения регулятор будет обязан его исполнить.
ЦБ сможет заключать договора с такими же системами цифровых нацвалют других стран.
До 31 декабря 2024 года ЦБ сможет определять круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень операций и их пороговые суммы — по согласованию с Росфинмониторингом.
Закон вступит в силу с 1 августа. Это значит, что для запланированного пилота наконец-то появляется правовая база — и можно перейти от слов к делу.
Два инсайта из интервью Ольги Скоробогатовой Forbes — про cоздание отдельного бэк-офиса для решения споров по транзакциям на платформе цифрового рубля и реальные сроки массового запуска.
ЦБ настолько переживает за успех проекта, что разместит на сайте контакты, по которым мы будет принимать все обращения.
Кроме вопросов относительно перевода из безналичных рублей в цифровые — за это будут отвечать банки.
Полноценная возможность открывать цифровые кошельки, получать цифровые рубли и использовать их появится у людей на горизонте 2025-2027 годов.
До этого будет пилот с ограниченным количеством участников и операций.
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