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Главное из закона про цифровой рубль

Закон о внедрении цифрового рубля. Он вступает в силу с 1 августа. Банки сразу должны будут начать тестирование реальных операций.
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Сегодня Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.

Главное из закона :

  • Кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток будет запрещено.

  • Совместных счетов цифрового рубля не будет.

  • ЦБ вправе отказать банку в проведении транзакции, если выявит признаки операции без согласия клиента. При получении повторного распоряжения регулятор будет обязан его исполнить.

  • ЦБ сможет заключать договора с такими же системами цифровых нацвалют других стран.

  • До 31 декабря 2024 года ЦБ сможет определять круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень операций и их пороговые суммы — по согласованию с Росфинмониторингом.

Закон вступит в силу с 1 августа. Это значит, что для запланированного пилота наконец-то появляется правовая база — и можно перейти от слов к делу.

Два инсайта из интервью Ольги Скоробогатовой Forbes — про cоздание отдельного бэк-офиса для решения споров по транзакциям на платформе цифрового рубля и реальные сроки массового запуска.

ЦБ настолько переживает за успех проекта, что разместит на сайте контакты, по которым мы будет принимать все обращения.

Кроме вопросов относительно перевода из безналичных рублей в цифровые — за это будут отвечать банки.

Полноценная возможность открывать цифровые кошельки, получать цифровые рубли и использовать их появится у людей на горизонте 2025-2027 годов.

До этого будет пилот с ограниченным количеством участников и операций.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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