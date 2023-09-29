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От ЦБ много важных новостей и заявлений — для людей, банков и других организаций с рынка

Собрали главное для читателей
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От ЦБ много важных новостей и заявлений — для людей, банков и других организаций с рынка

От ЦБ сегодня много важных новостей и заявлений — для людей, банков и других организаций с рынка. Собрали главное для читателей «Финтехно».

Про консолидацию рынка

ЦБ обсуждает идею фонда поддержки банков для создания общих запасов капитала. Коллективный буфер мог бы быть полезен в шоковых ситуациях для предупреждения санации или отзывов лицензий.

Про цифровой рубль

Пилот цифрового рубля в следующей году будет расширен на бизнес: ЦБ запустит операции между юридическими лицами.

Про мисселлинг

  • ЦБ собирается вводить ««многомиллионные и многомиллиардные» штрафы за навязывание страховок.

  • По итогам осенних проверок регулятор может впервые воспользоваться правом остановить продажу некоторых финансовых продуктов и требовать их обратный выкуп, если они были недобросовестно проданы. Самые проблемные — страховые и инвестиционные.

Про переводы за рубеж

Ещё на шесть месяцев продлены ограничения на переводы за рубеж, до 31 марта 2024.

Для резидентов — не более $1 млн или эквивалент на банковский счёт и не более $10 тыс. через системы денежных переводов. Для нерезидентов лимит установлен в размере зарплаты.

Про новые правила на рынке

  • С 1 июля 2024 заработает лимит балансовой валютной позиции на уровне 50%.

  • С 1 октября регулятор исключит хеджирование балансовых позиций плохими производными финансовыми инструментами.

  • В следующем году ЦБ начнёт работу по переходу банков на надзорные рейтинги — вместо текущей оценки финансового положения банков.

Рейтинги объединят оценку достаточности капитала, внутренние процедуры банков, планы восстановления финансовой устойчивости и стресс-тесты.

Про экосистемы

ЦБ планирует вернуться к вопросу регулирования экосистем и уже в первом полугодии начнёт готовить нормативную базу. Центральный вопрос — риск-чувствительный лимит для иммобилизованных активов на уровне 30%.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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