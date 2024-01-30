Кратко за день: власти расширят список преступлений, за совершение которого будут лишать имущества

Что такое электронный кошелек. Чем он отличается от счета и стоит ли его заводить

В последнее время в России набирают большую популярность электронные платежные системы и кошельки. Они помогают проводить трансграничные платежи в условиях санкций, а также позволяют обезопасить свои деньги от мошенников. Что это за инструменты? В чем их преимущества и недостатки? И что нужно учитывать при открытии электронного кошелька?