Набиуллина: Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье.
Набиуллина: Доля стран БРИКС в торговом балансе РФ за два года удвоилась — до 40%, расчеты с ними в нацвалютах утроились.
Российские власти расширят список преступлений, за совершение которого будут лишать имущества.
Средний размер ипотеки в России к концу 2023 года вырос до 4,45 миллиона рублей.
Автостат: В России продажи новых автомобилей по итогам января вырастут на 80%.
Счётная палата: Государство выделило недостаточно средств для кардинальных перемен в регионах с низким уровнем социально-экономического развития.
Росстат: Москва и Подмосковье станут лидерами по естественной убыли населения до 2045 года. Но с учётом мигрантов население Москвы не упадёт.
Bloomberg: в России могут бессрочно продлить продажу валютной выручки.
SOKOLOV: россияне потратили на украшения 366 миллиардов рублей в 2023 году.
Частные АЗС пожаловались на недобросовестные практики при торгах на бирже.
Не забудьте сдать форму ЕФС-1 на сотрудниц, уходящих в декрет
С 2024 года появилось новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-СТАЖ). Отчет надо сдать с типом сведений «Назначение выплат по ОСС».
Кратко за день: власти расширят список преступлений, за совершение которого будут лишать имущества
Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть торгуется по 82$. Доллар снизился до 89,1₽. Обзор важных новостей.
Рабочая виза в Россию
Получение рабочей визы в Россию — это длительный и сложный процесс, требующий от иностранного гражданина тщательной подготовки и соблюдения всех необходимых требований. Однако обладатели российской рабочей визы и разрешения на работу получают возможность официально и законно осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.
ФНС поменяла мнение. Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ
Денежные средства, безвозмездно полученные участниками СВО, освобождаются от НДФЛ по п. 93 ст. 217 НК. Но выплата за государственную награду под этот пункт не подпадает.
Охрана труда: что изменится в 2024 году
В 2024 году вступают в действие ряд нововведений по охране труда на предприятии, про которые нужно знать работодателям уже сейчас. Расскажем, что меняется в текущем году и как это учесть в работе.
Два уведомления в месяц по НДФЛ — я против. Как бухгалтеров лишили законного отпуска
С января 2024 года введена подача 2 уведомлений по НДФЛ. Бухгалтеры малого бизнеса решительно не согласны.
T1 Cloud помогает Бургер Кинг в улучшении клиентского опыта
Т1 Cloud (Холдинг Т1) предоставил облачные сервисы для сети ресторанов Бургер Кинг. Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов.
Как пересмотреть подход к учету аренды согласно ФСБУ 25?
Компания с 01.01.2022 перешла на ФСБУ 25 альтернативно (упрощенная ретроспектива). Но сейчас хочет пересмотреть подход к учету аренды и учитывать объекты аренды ретроспективно, и следовательно, в бухгалтерской отчетности за 2023 год отразить объекты аренды на сопоставимые даты 31.12.2022 и 31.12.2021. С какого числа внести изменение в учетную политику?
Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил?
Январь близится к завершению, а вместе с ним и ежемесячный бюджет на инвестиционные покупки. В прошлый раз в первой части акцент был больше на акциях, а часть бюджета я оставил на облигации, ожидая, что появится что-то интересное. В принципе, я не ошибся.
При переводе на другую работу в ЕФС-1 не надо менять код срочного трудового договора
В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 при приеме сотрудника на работу по срочному трудовому договору надо указывать код, который зависит от срока – до 6 или более 6 месяцев. Дальнейшие кадровые мероприятия не влияют на этот код.
ФНС оштрафовала жителя России, который сдавал в аренду коммерческую недвижимость в Германии и получал плату на иностранные счета
В ФНС его сочли индивидуальным предпринимателем, но в рамках валютного контроля приравняли к юридическому лицу.
Что такое электронный кошелек. Чем он отличается от счета и стоит ли его заводить
В последнее время в России набирают большую популярность электронные платежные системы и кошельки. Они помогают проводить трансграничные платежи в условиях санкций, а также позволяют обезопасить свои деньги от мошенников. Что это за инструменты? В чем их преимущества и недостатки? И что нужно учитывать при открытии электронного кошелька?
Где обслуживаться как ИП?
Где вы обслуживаетесь, как ИП? Просто мой банк вообще перестал устраивать, рассматриваю другие варианты сейчас.
Брокеры прекращают торговые операции на СПБ бирже
И переводят российские акции в контур Московской биржи
«Открытие Брокер» уже к 1 мая прекратит обслуживать клиентов
Судя по отзывам в публичном поле, люди не в восторге.
Как определить размер вознаграждения за ведение компаний на маркетплейсах?
Коллеги, добрый вечер. У кого опыт работы с компаниями и ИП, торгующими на маркетплейсах, как вы определяете размер своего вознаграждения за ведение таких компаний? По обороту? По кол-ву торгуемой номенклатуры? В какой момент понимаете, что объективно поднять стоимость своих услуг? Поделитесь, пожалуйста, опытом 🙏🏽
Центробанк изменил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам
Банкам станет невыгодно выдавать кредиты, полная стоимость которых выше 40% годовых.
Оператор МТС получил аккредитацию для работы с биометрией
Компания МТС стала первым мобильным оператором, который получил разрешение для работы с биометрическими данными пользователей.
У маркетплейса Ozon появится премиум банкинг
Ozon ищет топ-менеджера, который будет развивать новое направление Premium banking для физлиц.
Как выполнить ежегодную реформацию баланса за 2023 год. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как выполнить ежегодную реформацию баланса за 2023 год.
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