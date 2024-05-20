Росстат: инфляция в апреле составила 0,5%. Годовая инфляция превысила 8%.
Правительство приостановит запрет на экспорт бензина на фоне насыщения рынка топливом.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.
Мобильная связь в РФ за апрель подорожала на 8,5%.
ФРС уже сократила баланс сильнее, чем в 2009 и 2019 гг.
14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.
В Думе сегодня начнется публичное обсуждение налоговой реформы.
Курганский поставщик муки для Китая увеличил доходы на 724 млн рублей.
Минсельхоз: запасов заквасок для молочной продукции хватит до конца года.
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем в два раза.
Россия увеличила в январе — апреле поставки нефти в Китай на 16,6%.
Кратко за день: В Думе сегодня начнется публичное обсуждение налоговой реформы
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