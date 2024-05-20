Кратко за день: В Думе сегодня начнется публичное обсуждение налоговой реформы

Криминальный электромобиль из Тольятти, а также крышесносная ИИ-ассистентка от OpenAI

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Яндекс стал на две трети российским, банк Юникредит подготовили к ощипыванию, Ревущий котенок вернул мемность в акции, исход ИИ-безопасников из OpenAI, а также приговор разработчику Open Source кода для крипто-миксера Tornado Cash.