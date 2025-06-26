Тестировщик №4 забытый. Что нового на Клерке

Здесь я собрал, что команда Клерка сделала нового на сайте за целый месяц, почти

Всем привет, долго не выходил новый выпуск потому что я забыл, а совсем не из-за того, что я наобещал в прошлом выпуске много чего и это еще не сделали, вот. Зато этот выпуск получился большим

Комменты

Я хотел бы начать с важного изменения для активных пользователей на сайте, о котором никого не предупреждали, но которое, я уверен, многие заметили. Хронология комментариев раньше была нарушена - теперь она последовательная.

Как было

Когда в ветке обсуждения юзер нажимал на кнопку ответить и писал ответ, этот ответ вставал между двумя другими ответами, которые были написаны раньше, если они там были конечно. Задумка вообще неплохая, если бы можно было создавать ветки обсуждения внутри веток. Но так нельзя, поэтому, чтобы в комментах можно было проще не запутаться сделали так:

Новый комментарий всегда самый нижний в ветке обсуждения.

Как сейчас

Это делает обсуждение проще, так например на ютубе и реддите и вообще везде. А и еще убрали стрелочку которая отсылает к комментарию на который был ответ, но зачем - я не понял. Как вам это изменение, стало удобнее?

Подписки на компании

А вы знали, что ваши подписки на компании были не видны вам в ваших подписках в профиле? Себя можно было найти как подписчика в подписчиках у компании, то есть здесь https://www.klerk.ru/company/1/subscribers/ и только там. Мы конечно же это поправили и сделали кнопку для переключения между подписок на пользователя и на компанию

Подписка на пользователя

Подписка на компанию

У меня это здесь https://www.klerk.ru/user/2302927/subscriptions/, но у вас в вашем профиле, который вот там

Вот здесь

Из интересного: в процессе работ выяснили, что некоторые пользователи подписаны сами на себя, например https://www.klerk.ru/user/doingbusinesstogether/subscriptions/. Как это получилось - не совсем понятно, но решили потом отписать от себя всех

Уведомления

Продолжающийся переезд со старых страниц сайта Клерк на новый формат коснулся и уведомлений, а точнее настройки уведомлений. Можете посмотреть сами перейдя по ссылке https://www.klerk.ru/user/cabinet/notifications/ или по кнопке “посмотреть все” при раскрытом колокольчике, если у вас есть новые уведомления. Эта кнопка не работает если вы прочитали все уведомления, мы не добавили ее при таких условиях

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А сама страница выглядит вот так

Можете нажать на вкладку “Настройки“ и ужаснуться

Иноагенты и гугл аналитика

Убрали гугл аналитику со всего сайта и добавили админку для автоматической маркировки иноагентов.

SEO

Для продвижения сайта в поисковиках нужно соблюдать некоторые правила. И Клерк решил их соблюдать, поэтому вот что сделали:

Добавили FAQ настраиваемый для практически любой страницы на сайте через админку. Лучше всего фак видно на инструменте РКО https://www.klerk.ru/tool/rko/ Поменяли индексацию ссылок на сайте и теперь поисковик видит ссылки в статье например. Не знаю как вам это показать Модальные окна теперь на телефоне рендерятся на сервере. Да-да И описание картинок в статье вынесли в атрибут alt а не в отдельный тег figcaption как раньше было. Для вас здесь ничего не поменялось

Эти изменения не видны для пользователя, но очень важны для браузеров. Надеюсь вам это интересно)

Новые новости в блоке новости

У меня часто так бывало, что вкладка клерка остается открытой на главной на несколько часов. Когда я к ней возвращался - она визуально не изменилась и я ее закрывал. Теперь все не так: если вышла новость, пока вкладка была открыта и не обновлялась, то появится кнопка “Вышло n новостей“ в блоке с новостями.



При нажатии на эту кнопку - подгрузятся новости в блок новостей. Я бы показал вам видео, но я не понял как вставлять в редакторе видео, поэтому вот картинка

Нажимаем на кнопку

Появляются новости

Это работает и в рубриках!

Контрагенты

На контрагентах столько всего нового, что я не хочу обо всем этом писать.

Пусть Дима @Dubrovskyyy пишет!

Сертификаты за обучение на Клерке

Сделали получение сертификата в вебинарах удобнее. Богдан описал крайне полно, поэтому я его просто процитирую:

Что изменилось:



- Теперь пользователи Премиум, которые записались на бесплатный вебинар до его проведения могут получить сертификат в личном кабинете сразу, как только "вебинар" станет "записью вебинара". Не надо смотреть 50% материала.

- Теперь пользователи, которые купили платный вебинар, который стал записью вебинара и остается им доступен без подписки - тоже могут скачать сертификат.

Еще

В карточках компании теперь можно добавлять соцсети, уверен вы скоро сами все увидите Сделали так, что ссылки на другие сайты на Клерке открываются в новом окне Добавили новый функционал для наших экспертах в редакторе ответа на вопрос. Надеемся ответы теперь станут не только профессиональными, но и красивыми Добавили всем вам баннер в личный кабинет с ссылкой на тг канал

Заключение

Мы не сделали все комментарии приходящими на почту с текстом самого коммента, но задача стоит! Можете спрашивать у Дениса @dchizhikov, может быть он так быстрее сделает

Вот задача, она ожидает разработки

А баг со старыми уведомлениями которые приходят из прошлого в колокольчик - редкий случай и не должен повторяться. А поэтому: