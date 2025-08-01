Мобильное приложение для производственного календаря

Привет, это тестировщик Олег. В свободное от тестирования время я делаю мобильное приложение производственного календаря для бухгалтеров. Я работаю в компании Клерк, здесь все работают для бухгалтеров.

Так на данный момент выглядит производственный календарь. Все данные сверялись с календарем на Клерке: https://www.klerk.ru/tool/calendar/industrial/2025/

Это скриншоты мобильного производственного календаря

Также сделал календарь личный, вдруг им будет удобно пользоваться. В нем можно ставить задачи на день или по часам

Будет возможность применять, настраивать и в будущем добавлять слои

Мне показалось, что добавить калькуляторы для расчета дней и зарплаты будет удобно, выглядят они вот так:

Очень интересно ваше мнение, может быть что-то переделать или добавить? Есть ли вообще такой запрос на мобильный календарь. Было бы это удобно?

Может быть вы скачивали мобильный производственный календарь где-нибудь? Я не нашел.

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