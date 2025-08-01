Мобильное приложение для производственного календаря
Так на данный момент выглядит производственный календарь. Все данные сверялись с календарем на Клерке: https://www.klerk.ru/tool/calendar/industrial/2025/
Также сделал календарь личный, вдруг им будет удобно пользоваться. В нем можно ставить задачи на день или по часам
Будет возможность применять, настраивать и в будущем добавлять слои
Мне показалось, что добавить калькуляторы для расчета дней и зарплаты будет удобно, выглядят они вот так:
Очень интересно ваше мнение, может быть что-то переделать или добавить? Есть ли вообще такой запрос на мобильный календарь. Было бы это удобно?
Может быть вы скачивали мобильный производственный календарь где-нибудь? Я не нашел.
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Комментарии1
А шестидневка будет?