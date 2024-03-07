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Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько

Самые часто задаваемые вопросы о регистрации компании в Дубае ОАЭ — Отвечаем.
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Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько
Иллюстрация: diana-grytsku/freepik

С чего начать инкорпорацию бизнеса в ОАЭ?

  1. Анализ законодательства по направлению вашей деятельности (регламенты, обязательные согласования, требования контролирующих органов).

  2. Выбор лицензии и юрисдикции регистрации (локальная территория или свободная экономическая зона). Также нужно определиться в каком из семи Эмиратов вы будете вести свою деятельность. Все виды деятельности в ОАЭ подлежат обязательному лицензированию – это главный документ для начала ведения бизнеса в Эмиратах.

В лицензии отражают:

  • место инкорпорации;

  • дату регистрации;

  • даты продления;

  • данные владельцев;

  • разрешенные виды деятельности;

  • срок лицензии (выдается на один год с продлением).

Лицензия оплачивается каждый год (по сути, это скрытое налогообложение). И таким образом государство контролирует бизнес. Есть два типа лицензий:

  • простые — выдаются регистратором;

  • сложные — требуют дополнительных согласований с ответственными ведомствами.

Какую юридическую форму компании выбрать?

Наиболее распространенные профессиональные виды деятельности в ОАЭ делятся на два типа:

  1. Civil Company — два и более владельца;

  2. Sole Establishment — один владелец.

Коммерческие и индустриальные виды деятельности можно регистрировать как:

  • Limited Liability Company (LLC) — включает до 50 владельцев бизнеса. Подходит для торговли, туризма, логистики, строительства, инвестиционной деятельности и индустриальной и промышленной деятельности.

  • Если вы хотите открыть филиал иностранной компании, то можно зарегистрировать Branch of a Foreign Company in Mainland — чтобы осуществлять деятельность на территории ОАЭ в рамках деятельности головной компании, которая находится в другой стране.

  • Также для ведения международного бизнеса с территории СЭЗ Арабских Эмиратов подходит FZE и FZCo — ограниченное в правах оффшорное юридическое лицо. Такие компании имеют ограничения по работе на внутреннем рынке Эмиратов.

Для всех видов деятельности: CC, SE и LLC с 2020 года доступно 100% иностранное владение.

Какие виды резидентских виз доступны в ОАЭ

Любой владелец компании может получить резидентскую визу. Она вклеивается в паспорт, который позволяет жить и работать в Эмиратах либо непрерывно три года, либо прилетая в страну каждые полгода.

В эмиратах есть 3 типа виз:

  • Виза бизнес-инвестора. Выдается при открытии компании на основной земле или СЭЗ, позволяет проживать в ОАЭ 3 года беспрерывно или въезжать в страну 1 раз в полгода.

  • Виза инвестора в недвижимости. Выдается на условиях приобретения жилья с выполнением требований к минимальной стоимости и отсутствием залоговых обязательств. Срок действия — до 2 лет.

  • Рабочая виза. Выдается на основании трудоустройства в контролируемую оффшорную компанию, которая зарегистрирована в Эмиратах. Срок действия 3, 5 или 10 лет.

Получив визу резидента вы можете выступить спонсором для своей семьи. Визы для членов семьи можно оформить, если представить следующие документы:

  • подтверждение минимального дохода;

  • свидетельство о рождении;

  • свидетельство о браке.

Какие возможности открывает резидентская виза?

Если у вас есть резидентская виза, то у вас есть все основания для:

  • открытия банковского счета и получения доступа к кредитованию;

  • возможности подтверждения центра жизненных интересов;

  • упрощенной процедуры поддержки налогового резидентства;

  • защиты от автоматического обмена налоговой информацией;

  • применения соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как открыть банковский счет?

Банки в ОАЭ придерживаются всех требований KYC, CDD и AML и будут очень внимательно интересоваться:

  • наличием реального офиса;

  • подтверждением резидентского статуса подписанта по счету;

  • подтверждением центра жизненных интересов.

В рамках KYC обязательным пакетом документов является:

  • подтверждение источника происхождения средств;

  • предоставление бизнес-профиля;

  • предоставление резюме подписанта по счету.

Нужно ли ставить компанию на налоговый учет в ОАЭ?

На сегодняшний день в ОАЭ действует единственный налог — НДС 5%, который вы обязаны платить при достижении налогооблагаемого оборота от 375 000 дирхам (102 000 долларов).

Вы имеете право пройти добровольную регистрацию, как плательщик НДС, при достижении оборота в 185 000 дирхам (50 400 долларов).

После вы обязаны сдавать ежеквартальную отчетность и своевременно уплачивать НДС, а по факту оказания услуг своевременно предоставлять налоговые инвойсы своим клиентам.

Компании в ОАЭ платят налог раз в три месяца с даты назначения, привязки к календарю нет.

Нужно ли вести бухгалтерский учет?

Если вы хотите получить финансирование в банках ОАЭ или за рубежом, то вам нужно вести бухгалтерский учет.

Ведение бухгалтерского учета позволит:

  • Избежать двойного налогообложения.

  • Подтвердить прозрачность ведения бизнеса для привлечения инвестиций.

  • Контролировать ваши финансовые затраты.

  • Доказать наличие центра управления и контроля в ОАЭ.

Что такое Economic Substance Regulation (ESR)?

Это требование по подтверждению экономического присутствия в ОАЭ.

Реализуется всеми благонадежными юрисдикциями. По сути он не несет за собой никаких налоговых последствий и является показателем легитимности и реального существования компании в стране.

Чтобы подтвердить ESR нужно:

  • иметь офисное помещение и оборудование для работы;

  • лицо, которое контролирует банковский счет компании является налоговым резидентом страны;

  • проводить собрание акционеров по месту регистрации;

  • бухгалтерское и административное обслуживание проводится также по месту регистрации;

  • штат компании базируется в офисе по месту регистрации.

Инструменты оптимизации международной деятельности в ОАЭ

  • подтверждение статуса налогового резидентства;

  • консолидация активов и бизнеса;

  • сохранность банковской тайны;

  • подтверждение ESR;

  • построение холдингов и структур;

  • создание арабских трастов.

Как правильно оформить номинальный сервис?

Первое, что нужно сделать это подписать Side Agreement — соглашение о номинальном сервисе, которое подтверждает участие стороны в долях компании и конкретизирует финансовые отношения сторон.

После нужно выстроить отношения между техническим менеджером и заказчиком процесса:

  • чтобы ограничить права номиналов в отношении юридического лица;

  • чтобы наложить запрет на доступ к банковским счетам компании;

  • чтобы отрегулировать права номинальных директоров (менеджеров).

Отношения между сторонами могут быть оформлены меморандумом о понимании. Такой документ:

  • регламентирует отношения сторон — реальных и номинальных партнеров;

  • гарантирует соблюдение оговоренной структуры взаимоотношения;

  • предотвращает возможные риски, связанные с распределением обязанностей и долей.

Договор залога акций — инструмент, который позволяет осуществить переоформление и перерегистрацию пакета акций от номинального акционера на фактических владельцев компании.

Какова законодательная база ведения криптовалютной деятельности в ОАЭ?

ОАЭ — это значимый мировой финансовый центр, в котором разрешены криптовалютные операции на территории страны, а также сформировано правовое поле по использованию криптоактивов.

Криптовалюта — это альтернативный финансовый инструмент для:

  • приобретения и продажи активов в ОАЭ;

  • торговли товарами и услугами;

  • формирования уставного капитала;

  • пополнения оборотных средств;

  • ведения хозяйственной деятельности.

Созданные компании, осуществляют свою деятельность в условиях многонациональности населения с высоким уровнем дохода и постоянно растущего сообщества экспатов из Восточной Азии, Европы, Северной Америки и Африки.

В данной статье мы подготовили краткие ответы на некоторые из наиболее распространенных и актуальных вопросов.

Идея заключается в том, что если вы являетесь основателем компании и только начинаете изучать процесс ее регистрации в Дубае, здесь вы найдете полезные идеи, которые помогут вам двигаться вперед. Но давайте начнем с самого распространенного вопроса, который нам задают: 

Может ли каждый желающий открыть бизнес в Дубае?

Да, в Дубае каждый может начать новый бизнес или открыть местное подразделение своей глобальной компании. Объединенные Арабские Эмираты активно приветствуют инвесторов и предпринимателей со всего мира, создавая благоприятное окружение для развития стартапов, компаний на стадии роста и крупных корпораций.

Нужна ли лицензия для малого бизнеса в Дубае?

Все компании, которые планируют работать в городе, должны получить лицензию от Департамента экономического развития (DED). Могут потребоваться и другие лицензии и разрешения, но это зависит от того, какие услуги планирует предоставлять компания.

Могут ли иностранцы владеть 100% компанией в Дубае?

Да. Ранее иностранцы могли владеть только 49% бизнесом вне CЭЗ в Объединенных Арабских Эмиратах. Это означало, что им нужен был эмиратский спонсор/партнер или местные акционеры. Однако с июня 2021 года новое законодательство позволяет гражданам других стран иметь полную собственность над своей компанией — шаг, который правительство надеется, стимулирует иностранные инвестиции и местное экономическое развитие.

Какие бизнесы лучше всего открыть в Дубае?

Благодаря стабильной экономике ОАЭ, компании в различных секторах достигают успеха. От финтех-стартапов до инвестиционных услуг, компаний по искусственному интеллекту, технологиям блокчейн, криптовалютам и предприятиям Web3 — Дубай предоставляет благоприятные условия для роста. Кроме того, в Дубае приветствуются компании в сфере розничной торговли, включая одежду, моду, ювелирные изделия, товары роскоши и продукты питания. Также имеется спрос на услуги, такие как стоматология, парикмахерские, спа-центры, тренеры по фитнесу и косметологи. Если у вас есть конкретные вопросы по бизнесу, напишите или позвоните нам.

Какие шаги необходимы для получения лицензии на ведение бизнеса в Дубае?

Для иностранцев существует три основных этапа получения лицензии на бизнес в Дубае. Первый — получение предварительного одобрения для создания бизнеса и определение видов деятельности, которыми будет заниматься компания. Во-вторых, необходимо соответствовать определенным юридическим требованиям, включая личную идентификацию, образование и финансовые проверки. Завершающим этапом является проверка бизнес-помещений и получение одобрения на оформление деловой визы. Весь этот процесс может занять от одной до шести недель, в зависимости от ряда факторов.

Для получения лицензии в Дубае нужен ли мне банковский счет? 

Да, все компании, действующие в Дубае, обязательно должны иметь банковский счет, и без него они не смогут получить лицензию. К счастью, процесс открытия корпоративного/бизнес-счета довольно простой, если знать все этапы.

Действительно ли компании в Дубае теперь обязаны платить налоги? 

На протяжении многих лет Дубай сохранял политику нулевого налога на доходы, и это положение остается в силе и по сей день. Также отсутствует налог на наследство и удержания. Однако правительство ОАЭ недавно ввело корпоративный налог в размере 9% для компаний, которые ежегодно получают прибыль более 375 000 дирхамов (примерно $100 000). Эта политика вступила в силу с июня 2023 года, но учитывая высокий порог, большинство малых бизнесов остаются освобождены от корпоративного налогообложения. Для тех, кто получает свыше $100 000 прибыли в год, ставка налога в 9% остается одной из самых низких в мире.

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