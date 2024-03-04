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Ксения Удовицкая
Ведение бизнеса

6 способов привлечения лидов для юридической фирмы в 2024

В наше время конкуренция на рынке юридических услуг становится все более острой.
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Юридические компании должны искать новые, нестандартные методы привлечения клиентов. Мы собрали для вас шесть необычных способов, которые помогут вашей фирме выделиться среди конкурентов и привлечь новых клиентов.

1. Размещение профиля в каталогах

Казалось бы, это довольно простой метод привлечения клиентов, о котором мало кто задумывается, однако это действительно эффективный метод привлечения клиентов.

Например, в России до 50% пользователей обращаются к поисковой системе Google для поиска информации.

Если ваша компания отсутствует в каталоге Google, вы упускаете шанс привлечь значительную часть клиентов. Представьте себе каталог Google как оживленную улицу, где расположен ваш бизнес, но без вывески и входной двери.

Создание профиля в Google бесплатно и предоставляет возможность не только указать адрес и контактные данные, но и разместить фотографии, специальные предложения и новости о вашей компании.

Существует также категория клиентов, у которых нет рекомендаций или не могут спросить у кого-либо совета, и тогда они обращаются к Google с запросом «дай мне список юридических фирм».

Далее рассмотрим Яндекс. В Яндексе даже есть специальный поисковой запрос — «Юридические фирмы список». Сама идея создания юридических рейтингов возникла из концепции каталога и затем была расширена. В Яндексе вы также можете зарегистрировать свою компанию и также добавить важную информацию для клиентов.

Регистрация в каталогах, таких как Zoon, 2gis, lawfirm.ru, и других, также имеет смысл. Данный недооцененный метод (реализация которого может занять всего несколько дней) может привести к значительному увеличению вашей клиентской базы.

2. Проведение собственных мероприятий

Организация собственных мероприятий может стать эффективным способом привлечения новых клиентов. При организации мероприятий необходимо обратить внимание на такие аспекты, как выбор нестандартной темы и приглашение интересных спикеров. Например, для мероприятия по уголовному праву можно пригласить психолога для рассмотрения вопросов, связанных с психологическими аспектами уголовных дел. Также важно продумать методы привлечения аудитории и возможные партнерства с другими организаторами или участниками.

Важно определить, какой бюджет вы готовы выделить на мероприятие. Например, если бюджет ограничен, то имеет смысл интегрироваться в программу какого-либо форума; если нет, то возможно проведение собственного бизнес-завтрака с арендой площадки, например ресторана. В целом, аренда ресторана, а также заказ печатной продукции для 40 человек может обойтись в 150-200 тыс. рублей.

Еще один аспект — есть ли у вас уже сформировавшаяся аудитория или ее еще нужно привлечь. Какая цель мероприятия, какая конкретная целевая аудитория (например, отрасль медицины или строительства), в чем уникальность вашего мероприятия и чем вы сможете заинтересовать аудиторию? Все эти вопросы вы должны обдумать заранее. Важно учесть календарь юридических мероприятий и праздников, чтобы ваше мероприятие не совпало по времени с проведением ПМЮФ или мероприятием конкурента.

3. Участие в юридических рейтингах

Регистрация вашей компании для участия в юридических рейтингах поможет повысить репутацию вашей фирмы. Планируйте участие заранее и обсуждайте с клиентами возможность предоставления информации для рейтинга уже на этапе заключения договора.

Среди ближайших сроков подачи наиболее близким будет Право.ru-300 (регистрация начнется 15 апреля 2024), затем индивидуальный рейтинг Российской газеты (дедлайн 16 октября 2024), затем RAA Guide (7 ноября 2024), и затем «Коммерсантъ» (с 16 октября по 31 января 2025).

* Дедлайны рассчитаны исходя из опыта прошлого года и могут быть изменены рейтингами позднее.

4. PR в СМИ и каналах Telegram

PR в СМИ и каналах Telegram может быть эффективным способом привлечения клиентов. Важно создать интересный и полезный контент для вашей целевой аудитории.

В России есть около 100 телеграм-каналов юридической тематики с аудиторией от 100 до 80 тыс. подписчиков. Их используют не только юристы, но и потенциальные клиенты. Публикация статей или интервью с экспертами вашей фирмы в профильных изданиях и телеграм-каналах поможет повысить узнаваемость вашего бренда и привлечь новых клиентов.

Есть дружественные каналы, которые интересуются другими фирмами и могут разместить вашу информацию, что способствует диалогу. Открытый диалог с клиентами, демонстрация фактов, опыта и компетенций — то, что вам нужно для привлечения лидов.

5. Рассылки

Организация рассылок по электронной почте может быть эффективным способом привлечения клиентов. Важно предложить вашим подписчикам полезный и интересный контент, который будет актуален для них. Например, отправка новостных писем с обзорами законодательных изменений или советами по юридическим вопросам поможет удержать текущих клиентов и привлечь новых.

Наш опыт показывает, что наибольшую эффективность принесут полезные рассылки, в то время как реклама может отпугнуть вашу аудиторию. Мы бы рекомендовали избегать рекламных сообщений, чтобы сохранить хорошие доверительные отношения с вашими клиентами.

6. Глубинный нетворкинг

Вместо официальных мероприятий сфокусируйтесь на глубинном нетворкинге, который направлен на установление долгосрочных отношений с потенциальными клиентами и партнерами.

Многие потенциальные клиенты предпочитают оставаться в тени по разным причинам. Такая категория клиентов не посещает массовые мероприятия, но может быть заинтересована в ваших услугах. Организация закрытых встреч с ключевыми клиентами или партнерами, осуществление рассылок может помочь выстроить доверительные отношения и привлечь качественных клиентов.

Применение нестандартных методов привлечения клиентов может стать ключом к успеху вашей юридической фирмы на российском рынке. Не бойтесь экспериментировать и искать новые подходы к продвижению вашего бизнеса.

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