Как проходит ввод режима коммерческой тайны на предприятии

1 этап — определяем — что именно будем защищать. 2 этап — устанавливаем режим коммерческой тайны (КТ).

Определить — что именно будем защищать

Под коммерческой тайной (КТ) подразумевают специальный режим, который в первую очередь, определяет перечень информации, которую нужно защитить именно в вашей компании.

Т.е. не какие-то там утвержденные списки (шаблоны) неизвестной нам компании, т.к. мы не можем знать для каких целей и задач, они были сделаны....

Взять и все засекретить, можно, но давайте будем делать, то что нужно, и отвечает задачам вашего бизнеса.

Если компания занимается программными разработками, вашей задачей будет обеспечить защиту:

◾️ программного обеспечения;

◾️ идей;

◾️ протоколов собраний — как основа создания продукта компании;

Т.к. в процессе обсуждения, когда присутствует большое количество сотрудников — обсуждаются наработки, приводятся отчеты маркетологов, аналитиков, демонстрируются прототипы и демоверсии.

Поэтому протоколы и информацию из собраний необходимо обеспечить охраной.

Режим КТ — позволяет гарантировать конфиденциальность сведений, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке.

Получение особого статуса — делает данные вашей компании, закрытыми для третьих лиц.

Устанавливаем режим коммерческой тайны (КТ)

Определяем перечень информации, которую будем защищать (этап 1);

Разрабатываем положение по движению и обработке конфиденциальной информации, именуемое «Положение о введении режима коммерческой тайны»;

Готовим приказ об утверждении этого положения;

Знакомим сотрудников, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, с приказом;

В положении необходимо определить категории конфиденциальной информации и список сотрудников, которые получают эту информацию.

Выбор порядка обращения со сведениями( что сотрудник должен делать с этой информацией);

движение КТ в компании и доступ к ней;

ответственность за нарушение режима КТ.

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