Как проходит ввод режима коммерческой тайны на предприятии

Определить — что именно будем защищать
Под коммерческой тайной (КТ) подразумевают специальный режим, который в первую очередь, определяет перечень информации, которую нужно защитить именно в вашей компании.
Т.е. не какие-то там утвержденные списки (шаблоны) неизвестной нам компании, т.к. мы не можем знать для каких целей и задач, они были сделаны....
Взять и все засекретить, можно, но давайте будем делать, то что нужно, и отвечает задачам вашего бизнеса.
Если компания занимается программными разработками, вашей задачей будет обеспечить защиту:
◾️ программного обеспечения;
◾️ идей;
◾️ протоколов собраний — как основа создания продукта компании;
Т.к. в процессе обсуждения, когда присутствует большое количество сотрудников — обсуждаются наработки, приводятся отчеты маркетологов, аналитиков, демонстрируются прототипы и демоверсии.
Поэтому протоколы и информацию из собраний необходимо обеспечить охраной.
Режим КТ — позволяет гарантировать конфиденциальность сведений, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке.
Получение особого статуса — делает данные вашей компании, закрытыми для третьих лиц.
Устанавливаем режим коммерческой тайны (КТ)
Определяем перечень информации, которую будем защищать (этап 1);
Разрабатываем положение по движению и обработке конфиденциальной информации, именуемое «Положение о введении режима коммерческой тайны»;
Готовим приказ об утверждении этого положения;
Знакомим сотрудников, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, с приказом;
В положении необходимо определить категории конфиденциальной информации и список сотрудников, которые получают эту информацию.
Выбор порядка обращения со сведениями( что сотрудник должен делать с этой информацией);
движение КТ в компании и доступ к ней;
ответственность за нарушение режима КТ.
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