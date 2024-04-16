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Нефтяной гамбит России: ставки растут на фоне отказа Индии от поставок

Влияние отказа Индии от российской нефти на российскую экономику и мировой рынок нефти
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Нефтяной гамбит России: ставки растут на фоне отказа Индии от поставок

В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный отказ Индии от закупок российской нефти. Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти, закупая около 1,5 млн баррелей в сутки. Однако под давлением западных санкций против России Индия рассматривает возможность прекращения или сокращения импорта нефти из России. Как такое решение может повлиять на экономику России и мировой рынок нефти в целом?

По мнению экспертов, хотя отказ Индии от российской нефти и является негативным фактором для России, пока это не будет иметь катастрофических последствий. Скорее всего, высвободившиеся объемы нефти Россия постарается перенаправить в Китай и другие страны. Мировой рынок нефти достаточно гибкий, потоки нефти могут довольно быстро перераспределяться между странами. Например, если Индия перестанет покупать российскую нефть, эти объемы могут пойти в Индонезию или другую страну, которая раньше покупала нефть у других поставщиков. Поэтому отказ Индии создаст для России скорее временные трудности с логистикой и перенаправлением экспортных потоков.

Также стоит отметить, что значительная часть выручки России от продажи нефти в Индию в итоге оседала в самой Индии и не попадала в Россию в полном объеме. Поэтому влияние на валютный баланс и курс рубля, скорее всего, тоже будет не таким большим, как может показаться на первый взгляд.

Тем не менее, определенные издержки понесут все российские нефтяные компании, которые экспортируют нефть в Индию. В первую очередь это "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" и другие. Им придется перестраивать логистику, искать новых покупателей. Вероятно возрастут расходы на транспортировку нефти, в том числе из-за более активного использования практики перегрузки нефти с танкера на танкер в море для обхода санкций. В меньшей степени пострадают компании, у которых в структуре экспорта изначально ниже доля поставок в Индию, а выше, например, доля Китая.

Компенсировать потерю индийского рынка российским компаниям будет непросто. Наращивать поставки в Китай сложно из-за ограниченной пропускной способности нефтепроводов и портов на востоке России. Значит надо будет увеличивать экспорт через порты на северо-западе и юге, что означает более долгий и дорогой маршрут транспортировки. Россия также будет искать новых покупателей, например в Африке и Азии. Но заместить такого гиганта как Индия очень трудно, крупных и быстрорастущих потребителей нефти в мире не так много.

Отдельно стоит сказать про риск вторичных санкций США против покупателей российской нефти. В последние месяцы Вашингтон активизировал давление на третьи страны, угрожая наказывать их компании за торговлю с Россией. Очевидно, что эта политика продолжится. Главная ее цель - не добиться тотального прекращения экспорта российской нефти, а повысить издержки и риски для покупателей, чтобы снизить выручку России. Ведь полная остановка поставок из России привела бы к резкому росту цен на нефть, что невыгодно самим США и их союзникам.

На этом фоне ключевым фактором для России остается политика стран ОПЕК+, куда входят крупнейшие экспортеры нефти во главе с Саудовской Аравией и самой Россией. Эти страны заинтересованы держать цены на нефть в коридоре 80-90$ за баррель. Если цена будет слишком низкой - их бюджеты недополучат доходы. Но и слишком высокая цена им тоже невыгодна, так как это стимулирует добычу вне ОПЕК+, в таких новых регионах как Гайана или Бразилия. Кроме того, дорогая нефть бьет по кошелькам потребителей и может замедлить рост спроса и мировой экономики.

Пока политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи и поддержке цен выглядит достаточно успешной. С начала 2023 года нефть подорожала на 10-15% во многом именно благодаря сделке ОПЕК+. Вероятно в ближайшие месяцы цена нефти сохранится около текущих уровней 80-85$ за баррель, если только не случится каких-то резких изменений баланса спроса и предложения.

Интересно, что крупнейший импортер нефти в мире - Китай - в целом выступает за более низкие цены на нефть. Пекин использует различные методы для этого - участвует в добывающих проектах за рубежом, развивает внутреннюю добычу, закупает нефть в резервы когда цены относительно низкие. Сейчас на Россию приходится уже около 20% китайского импорта нефти - больше чем на любого другого поставщика. Однако, скорее всего, Китай не станет резко наращивать закупки в России сверх этого уровня, так как не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. Но в любом случае, условия продажи нефти в Китай для российских компаний пока выглядят более выгодными, чем в Индию - просто в силу географической близости и более низких транспортных издержек.

Подводя итог, отказ Индии от российской нефти безусловно станет неприятным, но не критичным ударом для России. Основные негативные последствия - рост транспортных издержек, необходимость перенаправлять потоки нефти и искать новых покупателей, риск вторичных санкций США против remaining партнеров. В то же время общий расклад сил на мировом рынке нефти в краткосрочной перспективе вряд ли сильно изменится. Ключевую роль будет играть политика ОПЕК+ по регулированию добычи, а также темпы восстановления спроса в Китае и других азиатских странах. России остается лавировать между интересами разных игроков и стремиться сохранить свою долю рынка, насколько это возможно в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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