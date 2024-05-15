Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

Для многих людей телеграм сейчас — не просто мессенджер, а еще и доступный источник информации. Здесь можно прочитать актуальные новости, получить советы от экспертов, узнать секреты успешных людей. Сделала подборку самых полезных и интересных бизнес-каналов для МСП.

«Справочная»

Содержание телеграм-канала от банка «Точка» соответствует его названию. Здесь много справочной информации о новых законах и полезных инструментах для ведения бизнеса. Так, авторы канала подробно разъясняют подписчикам, как правильно вести свою деятельность самозанятым и ИП, как рассчитывать страховые взносы и работать на маркетплейсах.

На канале есть целый раздел с шаблонами документов для ведения бизнеса, а в статьях-подсказках можно найти рекомендации по их заполнению.

«Купринов на связи»

Канал исполнительного директора Московского гарантийного фонда и финансиста с 30-летним стажем Антона Купринова посвящен финансированию и развитию малого и среднего бизнеса.

Здесь собраны интересные новости, актуальные данные о программах кредитования МСП, льготах и мерах господдержки. Автор помогает предпринимателям разобраться в сложных вопросах финансирования, рассказывает о том, как получить финансирование на выгодных условиях и куда обращаться, если у заемщика нет необходимого банкам обеспечения.

Также на канале публикуются анонсы подкастов «Купринов на связи», где автор канала общается с гостями-экспертами, лидерами профессиональных и экспертных сообществ на широкий круг тем: о том как банки оценивают МСП и почему могут отказать в кредитовании; что такое цифровой рубль; как продвигаться через маркетплейсы; как заработать на открытии пунктов выдачи; как развиваться в изменяющихся условиях; как осуществлять внешне-экономическую деятельность в эпоху санкций и многое другое.

«Дело в +»

Тут можно найти много практических советов для ведения бизнеса. Есть и идеи для заработка, например, на сушеных фруктах, свадебных платьях и старых покрышках. Много постов посвящено тому, как предпринимателям избежать финансовых потерь и обезопасить себя от юридических проблем. Так, авторы канала рекомендуют не пренебрегать страхованием ответственности, которое поможет компенсировать ущерб в случае непредвиденных ситуаций.

Разъясняют на канале и актуальные бизнес-понятия: что такое кредитная линия, налоговый вычет, авансирование бизнеса.

«Вот это Бизнес»

Бизнес-канал с актуальными новостями, обзорами и интересной аналитикой. Здесь предприниматель может узнать, что, переведя компанию на пониженную налоговую ставку, можно законно сократить выплаты государству, а если бизнесмену меньше 25 лет, то у него есть шанс получить грант в размере до 500 тыс. руб. на развитие компании. А еще о том, что такое трипваер и как с помощью реактивации можно вернуть к активности «спящих» клиентов.

«Бизнес Идеи 2.0»

Здесь можно найти идею, которая станет делом вашей жизни. Авторы канала не просто рассказывают о том, как открыть компанию, но и подсчитывают, сколько предстоит вложить в предприятие и на какую ежемесячную прибыль можно рассчитывать.

Тем, кто не располагает большими суммами, предлагается обратить внимание на вендинговые автоматы для зарядки гаджетов. Размер первоначальных вложений – от 80 тыс. руб. Среднемесячная прибыль – от 15 до 25 тыс. руб. Автоматы для чистки обуви принесут около 40 тыс. руб. в месяц. Правдав бизнес придется вложить не менее 416 тыс. руб., да и сезонный спрос тоже надо учитывать.

«Типичный бизнес»

Канал, в котором предприниматели найдут много полезной информации о том, как стать успешными. Иногда советы авторов «Типичного бизнеса» кажутся очень нетипичными. Например, они рекомендуют чаще рисковать, объясняя это тем, что риск ведет к переменам, раскрывает новые способности человека, задает более высокие стандарты и даже делает людей богаче.

На канале можно прочитать советы от известных предпринимателей. Так, основатель сети кафе быстрого питания Subway поделился рекомендациями с теми, кто только решил открыть свой бизнес. Он призывает ставить перед собой амбициозные цели, постоянно придумывать что-то новое и следить за качеством продукции и услуг.

«Книги на миллион. Бизнес блог»

В одном месте собрано краткое изложения более 400 книг о бизнесе и успехе. Выжимка из популярных и малоизвестных изданий дана в виде подкаста, прослушать который можно сразу в телеграм. Есть здесь и ссылки на все представленные книги, перейдя по которым можно купить понравившуюся.

Ресурс постоянно пополняется новыми изданиями, которые будут интересны не только предпринимателям. В одной из книг, которую подробно разобрали авторы канала — «Счастье по дзен», рассказывается о том, как создать личную философию, которая поможет преодолеть трудности, стресс и усталость. А тем, кому интересны истории успеха, можно послушать выводы из книги Майкла Делла «От DELL без посредников» и узнать, почему основатель технологической компании советует начинать бизнес с маленького капитала.

«Стратегия успеха»

На канале собрана полезная информация о том, как предпринимателю достичь успеха: освоить законы развития бизнеса, удержать клиента, правильно вложить деньги. Есть здесь целая подборка советов о том, как повысить трудовое рвение сотрудников. В частности, авторы «Стратегии успеха» рекомендуют чаще устраивать неформальные встречи вне офиса, а также стимулировать работников не только премиями, но и оплачиваемыми обедами и услугами связи.

«Про бизнес»

Актуальные и интересные новости российского и иностранного бизнеса, лайфхаки о том, как предпринимателю быстро решить важные вопросы. Например, в одном из постов авторы рассказывают, как бизнес может обжаловать решение о выдаче лицензий и разрешений без лишней бюрократии – через сервис на Госуслугах.

Есть на канале и разборы неудач известных людей. В одном из постов проанализировали, сколько потеряли Тимати и Егор Крид после запуска «Гуччи Кафе». Оказалось, они лишились более 31 млн руб. и вынуждены были закрыть ресторан спустя полгода работы.

«МСП.РФ для бизнеса»

Телеграм-канал, где подробно и доступно объясняют, какими мерами поддержки со стороны государства могут воспользоваться предприниматели. Тем, кто решил открыть франшизу, но пока сомневается, какую нишу выбрать, авторы ресурса советуют воспользоваться сервисом по их подбору. А благодаря Календарю МСП.РФ предпринимателю напомнят, когда подавать квартальные отчеты и декларации в налоговую.

Еще на канале много информации о конкурсах для предпринимателей, анонсов мероприятий, которые проводятся при участии крупных компаний и известных экспертов.