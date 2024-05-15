₽ Заказать рекламу
Софья Ручко
Обзоры для бухгалтера

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

Для многих людей телеграм сейчас — не просто мессенджер, а еще и доступный источник информации. Здесь можно прочитать актуальные новости, получить советы от экспертов, узнать секреты успешных людей. Сделала подборку самых полезных и интересных бизнес-каналов для МСП.
Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

«Справочная» 

Содержание телеграм-канала от банка «Точка» соответствует его названию. Здесь много справочной информации о новых законах и полезных инструментах для ведения бизнеса. Так, авторы канала подробно разъясняют подписчикам, как правильно вести свою деятельность самозанятым и ИП, как рассчитывать страховые взносы и работать на маркетплейсах.

На канале есть целый раздел с шаблонами документов для ведения бизнеса, а в статьях-подсказках можно найти рекомендации по их заполнению. 

«Купринов на связи»

Канал исполнительного директора Московского гарантийного фонда и финансиста с 30-летним стажем Антона Купринова посвящен финансированию и развитию малого и среднего бизнеса.

Здесь собраны интересные новости, актуальные данные о программах кредитования МСП, льготах и мерах господдержки. Автор помогает предпринимателям разобраться в сложных вопросах финансирования, рассказывает о том, как получить финансирование на выгодных условиях и куда обращаться, если у заемщика нет необходимого банкам обеспечения.

Также на канале публикуются анонсы подкастов «Купринов на связи», где автор канала общается с гостями-экспертами, лидерами  профессиональных и экспертных сообществ на широкий круг тем: о том как банки оценивают МСП и почему могут отказать в кредитовании; что такое цифровой рубль; как продвигаться через маркетплейсы; как заработать на открытии пунктов выдачи; как развиваться в изменяющихся условиях; как осуществлять внешне-экономическую деятельность в эпоху санкций и многое другое. 

«Дело в +»

Тут можно найти много практических советов для ведения бизнеса. Есть и идеи для заработка, например, на сушеных фруктах, свадебных платьях и старых покрышках. Много постов посвящено тому, как предпринимателям избежать финансовых потерь и обезопасить себя от юридических проблем. Так, авторы канала рекомендуют не пренебрегать страхованием ответственности, которое поможет компенсировать ущерб в случае непредвиденных ситуаций.

Разъясняют на канале и актуальные бизнес-понятия: что такое кредитная линия, налоговый вычет, авансирование бизнеса.

«Вот это Бизнес»

Бизнес-канал с актуальными новостями, обзорами и интересной аналитикой. Здесь предприниматель может узнать, что, переведя компанию на пониженную налоговую ставку, можно законно сократить выплаты государству, а если бизнесмену меньше 25 лет, то у него есть шанс получить грант в размере до 500 тыс. руб. на развитие компании. А еще о том, что такое трипваер и как с помощью реактивации можно вернуть к активности «спящих» клиентов.

«Бизнес Идеи 2.0»

Здесь можно найти идею, которая станет делом вашей жизни. Авторы канала не просто рассказывают о том, как открыть компанию, но и подсчитывают, сколько предстоит вложить в предприятие и на какую ежемесячную прибыль можно рассчитывать.

Тем, кто не располагает большими суммами, предлагается обратить внимание на вендинговые автоматы для зарядки гаджетов. Размер первоначальных вложений – от 80 тыс. руб. Среднемесячная прибыль – от 15 до 25 тыс. руб. Автоматы для чистки обуви принесут около 40 тыс. руб. в месяц. Правдав бизнес придется вложить не менее 416 тыс. руб., да и сезонный спрос тоже надо учитывать.

«Типичный бизнес»

Канал, в котором предприниматели найдут много полезной информации о том, как стать успешными. Иногда советы авторов «Типичного бизнеса» кажутся очень нетипичными. Например, они рекомендуют чаще рисковать, объясняя это тем, что риск ведет к переменам, раскрывает новые способности человека, задает более высокие стандарты и даже делает людей богаче.

На канале можно прочитать советы от известных предпринимателей. Так, основатель сети кафе быстрого питания Subway поделился рекомендациями с теми, кто только решил открыть свой бизнес. Он призывает ставить перед собой амбициозные цели, постоянно придумывать что-то новое и следить за качеством продукции и услуг.

«Книги на миллион. Бизнес блог»

В одном месте собрано краткое изложения более 400 книг о бизнесе и успехе. Выжимка из популярных и малоизвестных изданий дана в виде подкаста, прослушать который можно сразу в телеграм. Есть здесь и ссылки на все представленные книги, перейдя по которым можно купить понравившуюся. 

Ресурс постоянно пополняется новыми изданиями, которые будут интересны не только предпринимателям. В одной из книг, которую подробно разобрали авторы канала — «Счастье по дзен», рассказывается о том, как создать личную философию, которая поможет преодолеть трудности, стресс и усталость. А тем, кому интересны истории успеха, можно послушать выводы из книги Майкла Делла «От DELL без посредников» и узнать, почему основатель технологической компании советует начинать бизнес с маленького капитала.

«Стратегия успеха»

На канале собрана полезная информация о том, как предпринимателю достичь успеха: освоить законы развития бизнеса, удержать клиента, правильно вложить деньги. Есть здесь целая подборка советов о том, как повысить трудовое рвение сотрудников. В частности, авторы «Стратегии успеха» рекомендуют чаще устраивать неформальные встречи вне офиса, а также стимулировать работников не только премиями, но и оплачиваемыми обедами и услугами связи.

«Про бизнес»

Актуальные и интересные новости российского и иностранного бизнеса, лайфхаки о том, как предпринимателю быстро решить важные вопросы. Например, в одном из постов авторы рассказывают, как бизнес может обжаловать решение о выдаче лицензий и разрешений без лишней бюрократии – через сервис на Госуслугах.

Есть на канале и разборы неудач известных людей. В одном из постов проанализировали, сколько потеряли Тимати и Егор Крид после запуска «Гуччи Кафе». Оказалось, они лишились более 31 млн руб. и вынуждены были закрыть ресторан спустя полгода работы.

«МСП.РФ для бизнеса»

Телеграм-канал, где подробно и доступно объясняют, какими мерами поддержки со стороны государства могут воспользоваться предприниматели. Тем, кто решил открыть франшизу, но пока сомневается, какую нишу выбрать, авторы ресурса советуют воспользоваться сервисом по их подбору. А благодаря Календарю МСП.РФ предпринимателю напомнят, когда подавать квартальные отчеты и декларации в налоговую.

Еще на канале много информации о конкурсах для предпринимателей, анонсов мероприятий, которые проводятся при участии крупных компаний и известных экспертов.

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Питере открылся сезон фонтанов, в Америке поймали аллигатора голыми руками, а врач объяснил, кому нельзя есть шашлык

Подготовили обзор главных событий дня — 27 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

2 мая заканчивается налоговая декларационная кампания

До этого момента физлицам, ИП, нотариусам, адвокатам и частнопрактикующим специалистам нужно подать в ФНС декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2023 год.

Клерк
Бухгалтеры

Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

Есть вопросы? Задайте их экспертам «Клерка»! Вы можете задать 1, 10 или 30 вопросов про налоги, учет, 1С, кадры, работу на маркетплейсах или праву, и уже через несколько часов получите развернутый ответ от наших специалистов. Мы поможем вам быстро решить проблему любой сложности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
ВЭД

Половина платежей из России в Китай проходит через посредников

Банки КНР опасаются работать с российскими предпринимателями из-за рисков попасть под вторичные санкции США. В итоге бизнес отправляет платежи через посредников, которые просят несколько тысяч долларов.

Декретный отпуск

👍 Увеличат размер декретных для уволенных женщин. Нынешнее пособие не отвечает его целям, говорит эксперт

Минтруд начал разработку проекта с поправками в закон о детских пособиях. Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП.

Дробление бизнеса

Как ФНС находит компании с искусственным дроблением бизнеса

Узнайте больше о том, на каком основании налоговые инспекторы могут сделать вывод о дроблении бизнеса. Это поможет предпринимателям защитить себя и свое дело.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Валютные операции

Кабмин на год продлил требования о продаже валютной выручки

Экспортерам увеличили срок зачисления валютной выручки на счета в российских банках до 120 дней.

Софья Ручко
Обзоры для бухгалтера

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

Для многих людей телеграм сейчас — не просто мессенджер, а еще и доступный источник информации. Здесь можно прочитать актуальные новости, получить советы от экспертов, узнать секреты успешных людей. Сделала подборку самых полезных и интересных бизнес-каналов для МСП.

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса
Клерк
Бухгалтеры

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Пользуйтесь всеми сервисами «Клерка» год, а заплатите, как за полгода. Купите подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев, получите доступ к закрытым материалам — разборам законов, онлайн-курсам, справочно-правовой системе, вебинарам со скидкой 40%, а также 2 экспертные консультации в подарок!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бизнес-планирование

68% сотрудников планируют рабочие задачи в блокнотах

Большинство россиян ведет заметки в бумажном виде, тогда как электронными планировщиками пользуются 36% сотрудников.

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как подготовить бизнес к продаже. 6 шагов

Чтобы продать готовый бизнес, недостаточно опубликовать объявление: нужно подготовить отчеты, описать процессы, разобраться с товарными остатками.

Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовые отношения

Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку

Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Аренда

На майские праздники россияне забронировали 225 тысяч посуточных объектов: расценки

По сравнению с прошлым годом в сервисе «Авито Путешествия» стало на 30% больше объявлений о посуточной аренде жилья.

НДС

За баллы Озона селлеры должны платить НДС

Маркетплейс «Озон» начисляет селлерам баллы за скидки покупателям и затем списывает эти баллы для оплаты услуг площадки. Если баллов больше, чем стоимость услуг, разницу Озон компенсирует селлеру. Это доход, облагаемый НДС.

Интернет и IT

Иностранцам запретят покупать сим-карты через интернет

Иностранцам разрешат покупать сим-карты только по биометрии, а операторам запретят заключать договоры об оказании услуг связи с иностранцами через интернет. Их сим-карты будут привязаны к коду мобильного устройства.

СберРешения
Страховые взносы

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году

Малый и средний бизнес вправе применять льготные тарифы для исчисления страховых взносов. Как рассчитать размер страховых взносов в 2024 году для малого и среднего предпринимательства, тарифы, сроки уплаты — обо всем расскажем подробнее.

Расчет страховых взносов для МСП в 2024 году
Обучение для бухгалтеров

В России для финансистов запустят аналог международного экзамена CFA

Специалисты по финансам не могут продлить международные сертификаты и сдать экзамен его получение. Чтобы этого избежать, российские ассоциации запустят пилотный проект с аналогом сертификации CFA.

3

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Виктория В
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские

Последний рабочий день перед майскими праздниками, длинная рабочая неделя. Время тянется медленно. Зато завтра уже выходные и их четыре. Будем готовить шашлык

Что ест бухгалтер. Шашлык на майские
26

Интересные материалы

Самозанятые

💭 Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность, поясняет юрист

Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.