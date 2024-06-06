Передача документов в ЕГИСЗ в виде СЭМД

Все созданные документы должны быть в едином формате. Сформированный по всем правилам файл называется – СЭМД. Как отправлять СЭМД в единую систему здравоохранения. Для чего необходима МИС.

Реестр цифровых меддокументов — это подсистема ЕГИСЗ, она необходима для хранения документов в едином цифровом архиве.

При работе с пациентами врачи создают большое количество меддокументов.

Все созданные документы должны быть в едином формате. Сформированный по всем правилам файл называется — СЭМД (структурированный цифровой меддокумент).

С 2024 года ужесточился контроль процесса отправки файлов в единую систему.

Ранее допускалась возможность предоставлять документы в формате PDF/A-1. С первого января 2024 года, произошло полное прекращение регистрации цифровых файлов в формате PDF, и данный формат был заменен на CDA.

В связи с этим, всем медицинским клиникам нужно перейти на создание меддокументов в формате CDA. Это должно выполняться через вашу МИС.

Как отправлять СЭМД в единую систему

Например:

Пациент обратился в больницу за медпомощью. Врач заполнил документы в своей программе после осмотра клиента. Далее медицинская система автоматически сформирует меддокумент СЭМД и отправит в единую систему.

Важно отправить цифровой меддокумент в реестр в течение одного дня, после того как пациенту была оказана медпомощь согласно ПП. №140.

Для чего необходима медицинская система

Реестр принимает меддокументы только в виде СЭМД. Чтобы без ошибок создать файл необходима медицинская система. Сканированные документы передать в реестр не удастся, так как созданный файл должен пройти проверку перед отправлением:

Устанавливаются личная информация о медработнике по его электронной подписи.

Сведенья проходят анализ на правильность и достоверность.

Если цифровой документ прошел проверку, то его передают в реестр. Медучреждения смогут увидеть историю болезни клиента, даже если он наблюдался и проходил лечение в других поликлиниках.

Таким образом, чтобы передавать данные в реестр в определенном формате вам необходима специальная МИС, которая будет формировать и отправлять документы.