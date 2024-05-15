Правильно подобрали переводчиков и локализовали сайт: как за 2 месяца мы помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане

Мы бюро деловых переводов Amaranthe Translations. Уже 14 лет помогаем международным компаниям расширять бизнес за рубежом: сопровождаем в оформлении юридических, финансовых, правовых документов, договоров, ведении деловых переговоров и локализации сайтов.
Рассказываем, как за два месяца помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане.
Задача
Помочь заказчику открыть филиалы компании в ОАЭ, Турции и Казахстане, чтобысократить время доставки товаров и упростить логистику.
Для этого нужно:
перевести и заверить полный пакет юридических и правовых документов;
сопроводить клиента в проведении переговоров с бизнес-партнерами;
локализовать сайт компании: адаптировать его с учетом культурных и социальных особенностей страны, в которой открывается филиал.
Решение
Подобрать переводчиков-носителей для устного перевода из своей базы. Для переговоров мы решили выбрать переводчиков-носителей, проживающих на территории Казахстана, ОАЭ и Турции. С такими специалистами проще заключать сделки на бизнес-встречах: они хорошо разбираются во всех тонкостях и местных особенностях, и подскажут, если вдруг клиент сделает что-то не так.
Подобрать специалистов для перевода документов. Для подготовки пакета документов решили выбрать лингвистов из своей команды, владеющих казахским, арабским и турецким языками и разбирающихся в юриспруденции и праве. Они точно передадут смысл и сохранят терминологию и стилистику текста.
Адаптировать метатеги на сайте. Мы убедили заказчика, что нужно локализовать не только видимые страницы сайта, но и метатеги: title, description и т.д. С ними легче продвигать страницу в поиске и можно увеличить посещаемость сайта.
Как выглядел рабочий процесс
Получили задание от заказчика, согласовали план работы и сроки — 4 месяца;
Подобрали команду для проекта:
менеджеров для каждого филиала: ОАЭ, Турция, Казахстан;
переводчиков юридических и правовых документов: владеющих турецким, казахским и арабским языками;
специалистов устного перевода для бизнес-переговоров и деловых встреч;
переводчиков для адаптации сайта.
В письменных переводах действовали по отработанной схеме:
Как проверяем качество работы переводчиков: для контроля мы пользуемся своей методикой. В проверке участвуют как редакторы бюро: в каждом профиле свой специалист, так и CAT-система. Для более детальной проверки мы подключаем автоматическое и ручное тестирование. Такой подход помогает быстро выполнить объемную работу. Например, за день мы можем перевести от 250 страниц текста: сохранив точность терминов, передав смысл и выдержав принятую стилистику.
Результаты
Помогли клиенту сэкономить. Решение нанять переводчиков-носителей для переговоров значительно снизило затраты заказчика: ему не пришлось тратиться на перелет и проживание переводчиков.
Подняли рейтинг сайта в поисковиках. Адаптировав метатеги, мы увеличили трафик на сайт. Заказчик начал активное маркетинговое продвижение: запустил контекстную и таргетированную рекламу, настроил аналитику. И уже в первый месяц работы компания заключила несколько успешных сделок.
Локализовали сайт для трех стран: Турции, ОАЭ, Казахстана. Разработали три новые языковые версии для основного сайта компании: учли местные особенности для каждой страны.
Помогли открыть три филиала компании. Благодаря правильному подбору переводчиков и быстрой адаптации сайта филиалы начали работать на два месяца раньше обозначенного срока.
Планы
Помочь заказчику открыть еще два филиала в Азии в третьем квартале 2024г.: с полным сопровождением в документации, проведением переговоров и локализацией сайта.
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