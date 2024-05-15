Правильно подобрали переводчиков и локализовали сайт: как за 2 месяца мы помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане

Когда открываешь филиал компании за рубежом нужно заранее разобраться с требованиями местного законодательства: почитать гражданское и корпоративное право страны, в которой регистрируешь бизнес, и собрать правильный пакет документов. Все сертификаты, лицензии, разрешения должны быть профессионально переведены и заверены.

Мы бюро деловых переводов Amaranthe Translations. Уже 14 лет помогаем международным компаниям расширять бизнес за рубежом: сопровождаем в оформлении юридических, финансовых, правовых документов, договоров, ведении деловых переговоров и локализации сайтов.

Рассказываем, как за два месяца помогли торговой компании открыть филиалы в ОАЭ, Турции и Казахстане.

Задача

Помочь заказчику открыть филиалы компании в ОАЭ, Турции и Казахстане, чтобысократить время доставки товаров и упростить логистику.

Для этого нужно:

перевести и заверить полный пакет юридических и правовых документов;

сопроводить клиента в проведении переговоров с бизнес-партнерами;

локализовать сайт компании: адаптировать его с учетом культурных и социальных особенностей страны, в которой открывается филиал.

Решение

Подобрать переводчиков-носителей для устного перевода из своей базы. Для переговоров мы решили выбрать переводчиков-носителей, проживающих на территории Казахстана, ОАЭ и Турции. С такими специалистами проще заключать сделки на бизнес-встречах: они хорошо разбираются во всех тонкостях и местных особенностях, и подскажут, если вдруг клиент сделает что-то не так.

Подобрать специалистов для перевода документов. Для подготовки пакета документов решили выбрать лингвистов из своей команды, владеющих казахским, арабским и турецким языками и разбирающихся в юриспруденции и праве. Они точно передадут смысл и сохранят терминологию и стилистику текста.

Адаптировать метатеги на сайте. Мы убедили заказчика, что нужно локализовать не только видимые страницы сайта, но и метатеги: title, description и т.д. С ними легче продвигать страницу в поиске и можно увеличить посещаемость сайта.

Как выглядел рабочий процесс

Получили задание от заказчика, согласовали план работы и сроки — 4 месяца; Подобрали команду для проекта:

менеджеров для каждого филиала: ОАЭ, Турция, Казахстан;

переводчиков юридических и правовых документов: владеющих турецким, казахским и арабским языками;

специалистов устного перевода для бизнес-переговоров и деловых встреч;

переводчиков для адаптации сайта.

В письменных переводах действовали по отработанной схеме:

Настроили почту: чтобы всегда быть на связи с заказчиком; Внесли все заказы в учетную систему: чтобы ничего не потерять; Загрузили все исходные тексты в CAT-систему: в ней удобно назначать задачи переводчикам, следить за работой и корректировать сроки, если возникают задержки; Передали тексты в перевод; Проверили работу специалистов: отредактировали, исправили ошибки; Прислали готовые переводы клиенту.

Как проверяем качество работы переводчиков: для контроля мы пользуемся своей методикой. В проверке участвуют как редакторы бюро: в каждом профиле свой специалист, так и CAT-система. Для более детальной проверки мы подключаем автоматическое и ручное тестирование. Такой подход помогает быстро выполнить объемную работу. Например, за день мы можем перевести от 250 страниц текста: сохранив точность терминов, передав смысл и выдержав принятую стилистику.

Результаты

Помогли клиенту сэкономить. Решение нанять переводчиков-носителей для переговоров значительно снизило затраты заказчика: ему не пришлось тратиться на перелет и проживание переводчиков.

Подняли рейтинг сайта в поисковиках. Адаптировав метатеги, мы увеличили трафик на сайт. Заказчик начал активное маркетинговое продвижение: запустил контекстную и таргетированную рекламу, настроил аналитику. И уже в первый месяц работы компания заключила несколько успешных сделок.

Локализовали сайт для трех стран: Турции, ОАЭ, Казахстана. Разработали три новые языковые версии для основного сайта компании: учли местные особенности для каждой страны.

Помогли открыть три филиала компании. Благодаря правильному подбору переводчиков и быстрой адаптации сайта филиалы начали работать на два месяца раньше обозначенного срока.

Планы

Помочь заказчику открыть еще два филиала в Азии в третьем квартале 2024г.: с полным сопровождением в документации, проведением переговоров и локализацией сайта.