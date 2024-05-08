Посоветуте курс

Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.