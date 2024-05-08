Посоветуте курс

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Роспотребнадзор разъяснил, что все правовые основы деятельности в области связи установлены федеральным законом № 126-ФЗ «О связи».
C 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года Минпромторг планирует проведение эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
Александр Шохин назвал дифференциацию по налогу на прибыль организаций справедливой и важной для развития страны.
Основные национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года утвердил свои указом Президент.
Роспотребнадзор разъяснил, может ли принять заказанный и доставленный товар родственник или коллега, знакомый.
Депутаты одобрили законопроект, который предоставит предпринимателям из Белгородской, Курской и Брянской областей такие же льготы, как у бизнеса из Новороссии.
Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
Правительство утвердило постановление, которое регулирует работу единого реестра военнообязанных и реестра повесток. Согласно документу, обе системы должны заработать 1 ноября 2024 года.
Власти планируют заблокировать доходы от монетизации авторов и исполнителей, которые были признаны иностранными агентами. Их деньги будут лежать на специальном счете до тех пор, пока они не вернутся в Россию.
С 1 мая 2024 года изменены правила работы с электронными больничными. Теперь для того, чтобы запросить в СФР сведения из электронных больничных бухгалтерии нужна машиночитаемая доверенность, выданная руководителем компании.
Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 71345-2024 «Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей общие требования».
Для бухгалтерского учета единого налогового платежа (ЕНП) налогоплательщики должны завести обособленный субсчет, на котором будут отражаться платежи в бюджет и зачет налоговых обязательств. О порядке отражения в бухучете операций по ЕНП читайте в статье.
Если после 1 марта 2022 года в цепочке владения ценными бумагами не было представителей недружественных стран, то инвесторы могут вывести свои доходы со специальных счетов.
Если ИП-пенсионеров освободить от уплаты фиксированных взносов, то начнется перерегистрация бизнеса на пенсионеров ради экономии на взносах. Поэтому освобождать пенсионеров от «фиксов» не будут.
Подготовили обзор главных событий дня — 7 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Комментарии2
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