Россия вводит новый закон о майнинге криптовалют: что изменится с 1 ноября 2024 года

Новый закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным, вступит в силу 1 ноября 2024 года и устанавливает строгие правила для компаний и частных лиц, занимающихся добычей и рекламой криптовалют.

Закон о легализации майнинга криптовалют: новые правила для бизнеса

С 1 ноября 2024 года юрлица и индивидуальные предприниматели смогут легально заниматься майнингом только после регистрации в специальном реестре, который будет вести Министерство цифрового развития (Минцифры). Это нововведение призвано упорядочить деятельность в сфере криптовалют и снизить риски, связанные с незаконным использованием энергетических ресурсов.

Физическим лицам разрешат заниматься майнингом без регистрации, но только при условии, что их энергопотребление не превышает лимиты, установленные правительством. Это делается для того, чтобы минимизировать влияние частных майнеров на энергетическую систему страны.

Запрет рекламы криптовалют: что это значит для рынка

Закон о майнинге 2024 также включает значительные изменения в области рекламы цифровых валют. С 19 августа 2024 года вступает в силу запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Это направлено на борьбу с мошенничеством и защиту потребителей от потенциальных финансовых рисков.

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Запрещенные виды деятельности и обязательства

Закон устанавливает ряд запретов для юридических лиц и предпринимателей, занимающихся майнингом. Они не смогут совмещать майнинг с деятельностью по передаче, производству и продаже электроэнергии, а также управлением в сфере электроэнергетики. Более того, майнеры обязаны уведомлять уполномоченные органы о получении криптовалюты и указывать уникальные адреса-идентификаторы для учета операций.

Новые правила контроля за соблюдением

Введение нового закона о майнинге в России сопровождается мерами контроля за соблюдением требований. В случае нарушений, связанных с майнингом без регистрации или с превышением установленных лимитов энергопотребления, предусмотрены серьезные санкции, вплоть до отключения от электросети без возврата платы за техприсоединение.

Реакция рынка и будущее майнинга в России

Введение нового закона о майнинге в России было ожидаемым шагом, направленным на упорядочение и регулирование растущей индустрии криптовалют. Однако, реакция рынка на эти изменения остается неоднозначной. Эксперты отмечают, что запрет на рекламу и строгие требования к регистрации могут как ограничить рост сектора, так и способствовать более стабильному и прозрачному развитию криптовалютного рынка в стране.