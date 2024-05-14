Новые правила утилизации отходов и отчетности: основные изменения и требования

С 1 января 2024 года вступают в силу новые нормативные акты, регулирующие утилизацию отходов и отчетность в этой области. Эти изменения охватывают как правила отчетности о массе товаров и упаковки, так и обязательства по самостоятельной утилизации отходов. Постановления и федеральные законы вводят новые требования, которые производители и импортеры должны учитывать в своей деятельности.
1. Отчетность о массе товаров и упаковки
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2024 года № 742 устанавливает новые требования к представлению отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных на территории России или ввезенных из стран-членов ЕАЭС и третьих стран. В документе уточняются правила представления отчетности, включая:
Отчеты о массе товаров и упаковки, произведенных или ввезенных в РФ.
Особенности представления отчетности в отношении товаров, упаковки, упакованных товаров, ввезенных из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Эти правила вступают в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 сентября 2030 года, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с 1 января 2026 года.
2. Правила самостоятельной утилизации отходов
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2024 года № 742 вводит новые правила для производителей и импортеров, касающиеся самостоятельной утилизации отходов. С 1 сентября 2024 года в силу вступят следующие обязательства:
Производители товаров обязаны отчитываться о самостоятельной утилизации отходов от товаров и упаковки, произведенных в РФ.
Импортеры товаров из стран ЕАЭС должны предоставлять отчетность по отходам от товаров и упаковки, ввезенных из этих стран.
Импортеры товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС, должны будут сдавать отчеты начиная с 1 января 2026 года.
Документ определяет порядок и формы представления отчетности о выполнении самостоятельной утилизации отходов, а также устанавливает сроки и особенности отчётности для разных категорий лиц.
3. Обязанности по утилизации и экологическому сбору
Согласно Федеральному закону от 4 августа 2023 года № 451-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2024 года, производители и импортеры обязаны:
Обеспечивать выполнение нормативов утилизации для товаров и упаковки, которые были реализованы на территории РФ в 2022 и 2023 годах.
Представлять отчетность о выполнении нормативов утилизации за 2023 год до 15 апреля 2024 года.
Выплачивать экологический сбор в случае невыполнения самостоятельной утилизации.
Эти изменения также касаются декларации о количестве выпущенных в обращение товаров и упаковки за 2023 год. Декларация и отчетность формируются на основе сведений за предыдущий год и утвержденных нормативов утилизации.
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4. Порядок и формы отчетности
Производители и импортеры товаров должны представлять декларации и отчеты в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Отчетность должна подаваться в электронном виде, подписанном простой электронной подписью, через «Личный кабинет природопользователя» на официальном сайте Росприроднадзора. В случае отсутствия возможности использования телекоммуникационных сетей, документы могут подаваться на бумажном носителе с копией на электронном носителе.
Введение новых правил и требований в области утилизации отходов направлено на улучшение контроля и повышение прозрачности в сфере обращения с отходами. Производителям и импортерам следует внимательно ознакомиться с изменениями и подготовиться к выполнению новых обязательств. Эти меры помогут обеспечить более эффективное управление отходами и способствуют улучшению экологической ситуации в России.
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