С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила расследования несчастных случаев на производстве

Какие несчастные случаи нужно расследовать?
Расследованию подлежат все несчастные случаи, которые произошли с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, в том числе с дистанционными работниками, физлицами по договорам ГПХ, командированными сотрудниками других организаций. Важно помнить, что суд может расширительно трактовать "обстоятельства, обусловленные трудовыми отношениями", включая поездки в интересах работодателя даже на личном транспорте.
Кого и в какие сроки извещают о несчастном случае?
Работодатель обязан:
Оказать первую помощь пострадавшему и доставить его в больницу.
Сохранить место происшествия нетронутым, если это не угрожает безопасности других лиц.
В течение 24 часов с момента несчастного случая с застрахованным лицом проинформировать ФСС.
Кто и как формирует комиссию по расследованию?
Комиссию по расследованию несчастного случая на производстве формирует работодатель. В ее состав должны входить представители работодателя, профсоюза, специалисты по охране труда, а также государственный инспектор труда при необходимости.
Что делает комиссия?
Комиссия:
Устанавливает факты и обстоятельства несчастного случая.
Определяет причины несчастного случая.
Разрабатывает меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
В какие сроки нужно завершить расследование?
Срок расследования зависит от тяжести несчастного случая:
3 календарных дня - для легких повреждений.
15 календарных дней - для тяжелых повреждений или смертельного исхода.
Срок расследования может быть продлен на 15 дней по решению председателя комиссии, а в случае необходимости рассмотрения в экспертных организациях, органах дознания, органах следствия или в суде - по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.
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Как оформить результаты расследования?
Результаты расследования оформляются актом о несчастном случае на производстве (форма № Н-1) и актом о расследовании несчастного случая (форма № Н-1С).
Что делать по итогам расследования?
По итогам расследования работодатель должен принять меры по устранению причин несчастного случая и предотвращению подобных случаев в будущем.
Новые требования к документам:
В новых правилах уточнены формы документов и введены новые пункты, регламентирующие процесс расследования при продлении сроков в случае необходимости дополнительной проверки в экспертных организациях, органах дознания, органах следствия или в суде.
Важно!
Новые правила расследования несчастных случаев на производстве вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Работодателям необходимо заранее ознакомиться с новыми требованиями и внести необходимые изменения в свою работу.
Помните, что своевременное и качественное расследование несчастных случаев на производстве – это важнейшая мера по обеспечению безопасности и сохранению здоровья работников.
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