С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые правила расследования несчастных случаев на производстве

Изменения касаются сроков расследования, оформления документов и процесса при продлении срока расследования. Приказ Минтруда от 25.04.2024 № 237н

Какие несчастные случаи нужно расследовать?

Расследованию подлежат все несчастные случаи, которые произошли с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, в том числе с дистанционными работниками, физлицами по договорам ГПХ, командированными сотрудниками других организаций. Важно помнить, что суд может расширительно трактовать "обстоятельства, обусловленные трудовыми отношениями", включая поездки в интересах работодателя даже на личном транспорте.

Кого и в какие сроки извещают о несчастном случае?

Работодатель обязан:

Оказать первую помощь пострадавшему и доставить его в больницу.

Сохранить место происшествия нетронутым, если это не угрожает безопасности других лиц.

В течение 24 часов с момента несчастного случая с застрахованным лицом проинформировать ФСС.

Кто и как формирует комиссию по расследованию?

Комиссию по расследованию несчастного случая на производстве формирует работодатель. В ее состав должны входить представители работодателя, профсоюза, специалисты по охране труда, а также государственный инспектор труда при необходимости.

Что делает комиссия?

Комиссия:

Устанавливает факты и обстоятельства несчастного случая.

Определяет причины несчастного случая.

Разрабатывает меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

В какие сроки нужно завершить расследование?

Срок расследования зависит от тяжести несчастного случая:

3 календарных дня - для легких повреждений.

15 календарных дней - для тяжелых повреждений или смертельного исхода.

Срок расследования может быть продлен на 15 дней по решению председателя комиссии, а в случае необходимости рассмотрения в экспертных организациях, органах дознания, органах следствия или в суде - по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

В 2024 году УСН пользуются много организаций. Это выгодный, удобный спецрежим, но и трудный, с постоянными изменениями законодательства. Бухгалтеры путаются в упрощенке, поэтому мы создали курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету научат всему, что нужно знать при работе с УСН. В курсе 13 тестов, письменные домашние задания, более 20 чек-листов и гайдов по изменениям 2024 года, которые помогут отработать все навыки на практикеа после обучения вы получите диплом профпереподготовки. Сейчас на обучение скидка 68%. Начать учиться за 6 900 руб.

Как оформить результаты расследования?

Результаты расследования оформляются актом о несчастном случае на производстве (форма № Н-1) и актом о расследовании несчастного случая (форма № Н-1С).

Что делать по итогам расследования?

По итогам расследования работодатель должен принять меры по устранению причин несчастного случая и предотвращению подобных случаев в будущем.

Новые требования к документам:

В новых правилах уточнены формы документов и введены новые пункты, регламентирующие процесс расследования при продлении сроков в случае необходимости дополнительной проверки в экспертных организациях, органах дознания, органах следствия или в суде.