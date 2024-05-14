Изменения в законах для бизнеса и юридических служб в третьем квартале 2024 года

Корпоративные отношения и антикризисные меры
1 июля завершился переходный период, в течение которого действовали антикризисные меры для акционерных обществ (АО). Эти меры включали право акционеров, владеющих не менее 5% голосующих акций, на получение определенной информации и возможность оспаривать крупные сделки. Теперь акционеры, владеющие не менее 1% голосующих акций, могут требовать от публичных обществ предоставления документов, а полномочия совета директоров восстанавливаются в соответствии с требованиями Закона об АО, даже если их число уменьшилось.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 625-ФЗ
Изменения в исполнительном производстве
С 1 июля вступили в силу новые правила для вынесения постановлений об окончании исполнительного производства. Теперь постановление должно быть вынесено не позднее трех рабочих дней с момента погашения долга или получения сведений о погашении из системы ФССП.
Документ: Федеральный закон от 24.06.2023 N 263-ФЗ
Алкогольное регулирование
С 1 июля увеличены минимальные цены на розничную продажу алкоголя крепостью свыше 28%. Например, водка крепостью от 37% до 40% должна стоить не менее 299 рублей с учетом НДС и акциза.
Документ: Приказ Минфина России от 05.06.2024 N 80н
Изменения в приватизации имущества
Введены новые правила приватизации имущества: минимальная цена теперь составляет 5% от первоначального предложения, если продажа через публичное предложение не состоялась.
Документ: Федеральный закон от 06.04.2024 N 76-ФЗ
Адвокатская деятельность
С 1 июля для получения статуса адвоката требуется наличие ученой степени или определенного уровня образования в области юриспруденции. Эти изменения касаются только новых претендентов на статус адвоката.
Документ: Федеральный закон от 22.04.2024 N 83-ФЗ
Изменения комиссии при оплате ЖКХ
С 1 июля кредитным организациям запрещено взимать комиссию с многодетных семей и других категорий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг.
Документы: Федеральный закон от 19.12.2023 N 602-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2024 N 1059-р
Потребительские кредиты и займы
Изменена последовательность зачета сумм по потребительским кредитам и займам. Теперь штрафы за просрочку оплачиваются в пятую очередь после текущих процентов и основного долга. Кредиторы обязаны указывать уникальный идентификатор в договорах, начиная с 11 июля.
Документы: Федеральный закон от 19.12.2023 N 607-ФЗ, Федеральный закон от 10.07.2023 N 295-ФЗ
Машиночитаемая доверенность
31 августа истекает переходный период для использования машиночитаемых доверенностей. С этого момента все документы должны быть заверены машиночитаемой доверенностью, если представляют организацию только по доверенности.
Документ: Федеральный закон от 04.08.2023 N 457-ФЗ
Изменения в гражданском процессе
С 1 сентября вступают в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Взыскатели обязаны направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа, а также представлять доказательства отправки в суд. Изменяются нормы о протоколах заседаний и мотивированных судебных актах.
Документ: Федеральный закон от 12.06.2024 N 135-ФЗ
Маркировка товаров
С 1 сентября вводится запрет на продажу молочной продукции и упакованной воды без маркировки в системе «Честный знак». Продавцы, кроме крупных ритейлеров, должны будут обеспечить наличие маркировки в онлайн-режиме.
Документы: Постановления Правительства РФ от 21.11.2023 N 1944, от 28.03.2024 N 386 и другие
Дезинфекция и дератизация
Юридические лица и ИП, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, должны получить соответствующую лицензию до 1 марта 2025 года.
Документ: Федеральный закон от 26.02.2024 N 22-ФЗ
Критическая информационная инфраструктура
С 1 сентября на значимых объектах критической информационной инфраструктуры можно использовать только доверенные программно-аппаратные комплексы, кроме тех, которые были приобретены до этого дня.
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 N 1912
Административная ответственность
Введены новые штрафы за неправомерное заключение договоров фрахтования при перевозках пассажиров и багажа. Должностные лица будут штрафоваться на 50 тыс. рублей, а ИП и компании — на 200 тыс. рублей.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 669-ФЗ
Управление многоквартирными домами
С 1 сентября управляющие компании должны соблюдать новые лицензионные требования, включая отсутствие привлечения к административной ответственности за грубые нарушения в течение трех лет.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 662-ФЗ
Продажа ипотеки
С 11 сентября физические лица смогут самостоятельно продавать ипотечное жилье, что приведет к новым обязанностям у банков-кредиторов и изменению правил согласования сделок.
Документ: Федеральный закон от 12.06.2024 N 140-ФЗ
Эти изменения потребуют от юридических служб и бизнесов адаптации и пересмотра существующих процессов.
В свете множества новых законодательных требований, вступающих в силу в 2024 году, юридическим службам и бизнесам особенно важно быть готовыми к проверкам. Компании, которые не готовы к неожиданным визитам налоговых или трудовых инспекторов, рискуют столкнуться с серьезными штрафами и санкциями. Чтобы защитить свой бизнес и минимизировать риски, важно заранее подготовиться. Курс "Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты" поможет вам узнать, как эффективно подготовиться к проверкам и избежать штрафов, сохраняя стабильность и безопасность вашей компании.
Будьте готовы к корректировкам в вашей практике и соблюдайте новые требования законодательства.
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