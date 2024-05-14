Изменения в законах для бизнеса и юридических служб в третьем квартале 2024 года

С третьим кварталом 2024 года в российское законодательство вступает в силу ряд значительных изменений, которые затронут широкий спектр областей — от корпоративного управления до потребительских кредитов и дезинфекции. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые нововведения и их влияние на бизнес и юридическую практику

Корпоративные отношения и антикризисные меры

1 июля завершился переходный период, в течение которого действовали антикризисные меры для акционерных обществ (АО). Эти меры включали право акционеров, владеющих не менее 5% голосующих акций, на получение определенной информации и возможность оспаривать крупные сделки. Теперь акционеры, владеющие не менее 1% голосующих акций, могут требовать от публичных обществ предоставления документов, а полномочия совета директоров восстанавливаются в соответствии с требованиями Закона об АО, даже если их число уменьшилось.

Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 625-ФЗ

Изменения в исполнительном производстве

С 1 июля вступили в силу новые правила для вынесения постановлений об окончании исполнительного производства. Теперь постановление должно быть вынесено не позднее трех рабочих дней с момента погашения долга или получения сведений о погашении из системы ФССП.

Документ: Федеральный закон от 24.06.2023 N 263-ФЗ

Алкогольное регулирование

С 1 июля увеличены минимальные цены на розничную продажу алкоголя крепостью свыше 28%. Например, водка крепостью от 37% до 40% должна стоить не менее 299 рублей с учетом НДС и акциза.

Документ: Приказ Минфина России от 05.06.2024 N 80н

Изменения в приватизации имущества

Введены новые правила приватизации имущества: минимальная цена теперь составляет 5% от первоначального предложения, если продажа через публичное предложение не состоялась.

Документ: Федеральный закон от 06.04.2024 N 76-ФЗ

Адвокатская деятельность

С 1 июля для получения статуса адвоката требуется наличие ученой степени или определенного уровня образования в области юриспруденции. Эти изменения касаются только новых претендентов на статус адвоката.

Документ: Федеральный закон от 22.04.2024 N 83-ФЗ

Изменения комиссии при оплате ЖКХ

С 1 июля кредитным организациям запрещено взимать комиссию с многодетных семей и других категорий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг.

Документы: Федеральный закон от 19.12.2023 N 602-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2024 N 1059-р

Потребительские кредиты и займы

Изменена последовательность зачета сумм по потребительским кредитам и займам. Теперь штрафы за просрочку оплачиваются в пятую очередь после текущих процентов и основного долга. Кредиторы обязаны указывать уникальный идентификатор в договорах, начиная с 11 июля.

Документы: Федеральный закон от 19.12.2023 N 607-ФЗ, Федеральный закон от 10.07.2023 N 295-ФЗ

Машиночитаемая доверенность

31 августа истекает переходный период для использования машиночитаемых доверенностей. С этого момента все документы должны быть заверены машиночитаемой доверенностью, если представляют организацию только по доверенности.

Документ: Федеральный закон от 04.08.2023 N 457-ФЗ

Изменения в гражданском процессе

С 1 сентября вступают в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Взыскатели обязаны направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа, а также представлять доказательства отправки в суд. Изменяются нормы о протоколах заседаний и мотивированных судебных актах.

Документ: Федеральный закон от 12.06.2024 N 135-ФЗ

Маркировка товаров

С 1 сентября вводится запрет на продажу молочной продукции и упакованной воды без маркировки в системе «Честный знак». Продавцы, кроме крупных ритейлеров, должны будут обеспечить наличие маркировки в онлайн-режиме.

Документы: Постановления Правительства РФ от 21.11.2023 N 1944, от 28.03.2024 N 386 и другие

Дезинфекция и дератизация

Юридические лица и ИП, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, должны получить соответствующую лицензию до 1 марта 2025 года.

Документ: Федеральный закон от 26.02.2024 N 22-ФЗ

Критическая информационная инфраструктура

С 1 сентября на значимых объектах критической информационной инфраструктуры можно использовать только доверенные программно-аппаратные комплексы, кроме тех, которые были приобретены до этого дня.

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 N 1912

Административная ответственность

Введены новые штрафы за неправомерное заключение договоров фрахтования при перевозках пассажиров и багажа. Должностные лица будут штрафоваться на 50 тыс. рублей, а ИП и компании — на 200 тыс. рублей.

Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 669-ФЗ

Управление многоквартирными домами

С 1 сентября управляющие компании должны соблюдать новые лицензионные требования, включая отсутствие привлечения к административной ответственности за грубые нарушения в течение трех лет.

Документ: Федеральный закон от 25.12.2023 N 662-ФЗ

Продажа ипотеки

С 11 сентября физические лица смогут самостоятельно продавать ипотечное жилье, что приведет к новым обязанностям у банков-кредиторов и изменению правил согласования сделок.

Документ: Федеральный закон от 12.06.2024 N 140-ФЗ