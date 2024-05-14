Подготовка к школе 2024: Сколько стоит собрать ребенка в новом учебном году?

Новый учебный год — это не только волнение для школьников, но и значительные траты для родителей. ВЦИОМ провел опрос, который показал, сколько в среднем тратят российские семьи на подготовку детей к школе. Цены растут, а вместе с ними и финансовое бремя на родителей. Узнайте, на что уходит больше всего денег и какие расходы стали неожиданностью.

Школьные хлопоты: Стресс и финансовая нагрузка для родителей

Новый учебный год — время, когда школы и магазины становятся основными пунктами назначения для миллионов российских семей. Однако радость от приближающегося 1 сентября часто омрачается внушительными затратами, которые приходятся на подготовку ребенка к школе. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2024 году каждый второй россиянин сталкивается с этими финансовыми трудностями.

Подготовка к школе — это не только покупка школьной формы и рюкзаков, но и многочисленные дополнительные расходы, такие как учебно-методические материалы, школьно-письменные принадлежности и, конечно, цветы для учителей. ВЦИОМ провел мониторинг и выяснил, что в этом году затраты на подготовку детей к школе значительно выросли по шести из семи ключевых категорий.

Категория расходов Сумма в 2024 г. Изменение за год Процентное изменение Школьная одежда и обувь 24 919 ₽ +4 505 ₽ 22% Учебно-методический материал 6 863 ₽ +2 175 ₽ 46% Школьно-письменные принадлежности 5 127 ₽ +1 546 ₽ 43% Школьная сумка (портфель, рюкзак) 4 590 ₽ -408 ₽ -8% Цветы и подарки учителям 2 771 ₽ +658 ₽ 31% Добровольный спонсорский взнос 4 650 ₽ +777 ₽ 20% Взносы по договоренности 4 628 ₽ +1 267 ₽ 38% Суммарные затраты 53 548 ₽ +10 519 ₽ 24%

Лидеры по затратам: Школьная одежда и обувь

Наибольшая статья расходов — школьный гардероб. В среднем родители тратят на одежду и обувь для своих детей 24 919 рублей. Эта сумма на 22% выше по сравнению с прошлым годом. Высокие цены на одежду и обувь оказывают наиболее ощутимое давление на семейные бюджеты, заставляя родителей тщательно планировать свои расходы.

Рост цен на учебные материалы: Необходимость или роскошь?

Еще одной весомой статьей расходов стал учебно-методический материал. Сюда входят учебники, рабочие тетради и прочие необходимые для учебы материалы. В этом году родители планируют потратить на эти нужды 6 863 рубля — на 46% больше, чем в прошлом году. Для многих семей этот рост стал неприятным сюрпризом, который трудно предвидеть в начале года.

Цветы и подарки учителям: Традиция, которая стоит дороже

Казалось бы, традиция дарить учителям цветы и подарки на 1 сентября не может сильно ударить по бюджету. Однако и здесь цены значительно выросли. В 2024 году средние расходы на букеты и подарки составят 2 771 рубль, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом.

Сборы и взносы: Добровольно, но обязательно

Добровольные взносы и суммы, собираемые по договоренности с администрацией школы, также не оставляют родителей равнодушными. В среднем такие расходы составляют 4 650 и 4 628 рублей соответственно. Взносы по договоренности с другими родителями и администрацией выросли на 38% по сравнению с прошлым годом, что вызывает у родителей дополнительные вопросы и беспокойства.

Суммарные затраты на школу: Увеличение на 10 тысяч рублей за год

В целом, по данным ВЦИОМ, средние затраты на подготовку ребенка к школе выросли на 24% и составили 53 548 рублей, что на 10 519 рублей больше, чем в 2023 году. Этот значительный рост делает подготовку к школе одной из самых затратных статей семейного бюджета и вынуждает родителей искать способы оптимизировать свои расходы.

Подготовка к новому учебному году превращается в серьезное финансовое испытание для многих российских семей. В условиях роста цен на школьные товары и материалы родители вынуждены балансировать между необходимыми покупками и возможностью сэкономить. Как показал опрос ВЦИОМ, такие хлопоты, хоть и приятные, но становятся все более затратными с каждым годом.