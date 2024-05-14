Подготовка к школе 2024: Сколько стоит собрать ребенка в новом учебном году?

Школьные хлопоты: Стресс и финансовая нагрузка для родителей
Новый учебный год — время, когда школы и магазины становятся основными пунктами назначения для миллионов российских семей. Однако радость от приближающегося 1 сентября часто омрачается внушительными затратами, которые приходятся на подготовку ребенка к школе. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2024 году каждый второй россиянин сталкивается с этими финансовыми трудностями.
Подготовка к школе — это не только покупка школьной формы и рюкзаков, но и многочисленные дополнительные расходы, такие как учебно-методические материалы, школьно-письменные принадлежности и, конечно, цветы для учителей. ВЦИОМ провел мониторинг и выяснил, что в этом году затраты на подготовку детей к школе значительно выросли по шести из семи ключевых категорий.
Категория расходов
Сумма в 2024 г.
Изменение за год
Процентное изменение
Школьная одежда и обувь
24 919 ₽
+4 505 ₽
22%
Учебно-методический материал
6 863 ₽
+2 175 ₽
46%
Школьно-письменные принадлежности
5 127 ₽
+1 546 ₽
43%
Школьная сумка (портфель, рюкзак)
4 590 ₽
-408 ₽
-8%
Цветы и подарки учителям
2 771 ₽
+658 ₽
31%
Добровольный спонсорский взнос
4 650 ₽
+777 ₽
20%
Взносы по договоренности
4 628 ₽
+1 267 ₽
38%
Суммарные затраты
53 548 ₽
+10 519 ₽
24%
Лидеры по затратам: Школьная одежда и обувь
Наибольшая статья расходов — школьный гардероб. В среднем родители тратят на одежду и обувь для своих детей 24 919 рублей. Эта сумма на 22% выше по сравнению с прошлым годом. Высокие цены на одежду и обувь оказывают наиболее ощутимое давление на семейные бюджеты, заставляя родителей тщательно планировать свои расходы.
Рост цен на учебные материалы: Необходимость или роскошь?
Еще одной весомой статьей расходов стал учебно-методический материал. Сюда входят учебники, рабочие тетради и прочие необходимые для учебы материалы. В этом году родители планируют потратить на эти нужды 6 863 рубля — на 46% больше, чем в прошлом году. Для многих семей этот рост стал неприятным сюрпризом, который трудно предвидеть в начале года.
Цветы и подарки учителям: Традиция, которая стоит дороже
Казалось бы, традиция дарить учителям цветы и подарки на 1 сентября не может сильно ударить по бюджету. Однако и здесь цены значительно выросли. В 2024 году средние расходы на букеты и подарки составят 2 771 рубль, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом.
Сборы и взносы: Добровольно, но обязательно
Добровольные взносы и суммы, собираемые по договоренности с администрацией школы, также не оставляют родителей равнодушными. В среднем такие расходы составляют 4 650 и 4 628 рублей соответственно. Взносы по договоренности с другими родителями и администрацией выросли на 38% по сравнению с прошлым годом, что вызывает у родителей дополнительные вопросы и беспокойства.
Суммарные затраты на школу: Увеличение на 10 тысяч рублей за год
В целом, по данным ВЦИОМ, средние затраты на подготовку ребенка к школе выросли на 24% и составили 53 548 рублей, что на 10 519 рублей больше, чем в 2023 году. Этот значительный рост делает подготовку к школе одной из самых затратных статей семейного бюджета и вынуждает родителей искать способы оптимизировать свои расходы.
Подготовка к новому учебному году превращается в серьезное финансовое испытание для многих российских семей. В условиях роста цен на школьные товары и материалы родители вынуждены балансировать между необходимыми покупками и возможностью сэкономить. Как показал опрос ВЦИОМ, такие хлопоты, хоть и приятные, но становятся все более затратными с каждым годом.
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