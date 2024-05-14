Готовьтесь к удару: как новые госпошлины с 9 сентября 2024 года изменят ваши судебные расходы

С 9 сентября 2024 года вступают в силу кардинальные изменения в размерах судебных госпошлин, которые значительно ударят по кошелькам граждан и организаций. Новый закон, подписанный Президентом, резко увеличивает платежи за подачу исков в арбитражные и гражданские суды, административные жалобы и процессуальные действия.

С 9 сентября 2024 года вступают в силу новые размеры государственных пошлин в арбитражных и гражданских судах, согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Изменения затронут множество областей, включая имущественные иски, административное судопроизводство и жалобы на судебные акты. Ниже представлены таблицы с обновленными тарифами для различных категорий дел.

Имущественные иски в арбитражном процессе

Для имущественных исков, которые подлежат оценке, госпошлины изменятся следующим образом:

Цена иска, руб. Будущие госпошлины, руб. До 100 тыс. включительно 10 тыс. Более 100 тыс. до 1 млн включительно 10 тыс. плюс 5% от суммы свыше 100 тыс. Более 1 млн до 10 млн включительно 55 тыс. плюс 3% от суммы свыше 1 млн Более 10 млн до 50 млн включительно 325 тыс. плюс 1% от суммы свыше 10 млн Более 50 млн 725 тыс. плюс 0,5% от суммы свыше 50 млн, но не более 10 млн

Для исков, которые не подлежат оценке, госпошлина составит 50 тыс. руб.

Эти изменения значительно увеличивают сумму госпошлин по сравнению с текущими ставками. Например, подача иска на сумму 500 тыс. руб. обойдется в 30 тыс. руб. вместо прежних 13 тыс. руб.

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Имущественные иски в гражданском процессе и административном судопроизводстве

Для исков, подлежащих оценке в рамках Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и Кодекса административного судопроизводства (КАС), изменения следующие:

Цена иска, руб. Будущие госпошлины, руб. До 100 тыс. включительно 4000 Более 100 тыс. до 300 тыс. включительно 4000 плюс 3% от суммы свыше 100 тыс. Более 300 тыс. до 500 тыс. включительно 10 тыс. плюс 2,5% от суммы свыше 300 тыс. Более 500 тыс. до 1 млн включительно 15 тыс. плюс 2% от суммы свыше 500 тыс. Более 1 млн до 3 млн включительно 25 тыс. плюс 1% от суммы свыше 1 млн Более 3 млн до 8 млн включительно 45 тыс. плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн Более 8 млн до 24 млн включительно 80 тыс. плюс 0,35% от суммы свыше 8 млн Более 24 млн до 50 млн включительно 136 тыс. плюс 0,3% от суммы свыше 24 млн Более 50 млн до 100 млн включительно 214 тыс. плюс 0,2% от суммы свыше 50 млн Более 100 млн 314 тыс. плюс 0,15% от суммы свыше 100 млн, но не более 900 тыс.

Для исков, которые не подлежат оценке, сумма госпошлины составит 20 тыс. руб.

Например, подача иска на сумму 500 тыс. руб. теперь обойдется в 15 тыс. руб. вместо прежних 8200 руб.

Оспаривание решений и действий государственных органов

Если компания подает заявление о признании незаконными решений и действий (или бездействия) органов власти или должностных лиц в арбитражный суд, новая госпошлина составит 50 тыс. руб. Вместо прежних 3000 руб. Административные иски обойдутся в 15 тыс. руб. вместо 2000 руб.

Иски о заключении, изменении или расторжении договоров

Если компания-истец в рамках АПК РФ требует заключить, изменить или расторгнуть договор без требований вернуть исполненное или присудить имущество, госпошлина составит 50 тыс. руб. Ранее эта сумма была 6000 руб.

Для иска без имущественных притязаний в суды общей юрисдикции (СОЮ) юрлицо уплатит 20 тыс. руб. вместо 6000 руб.

Заявления по делам о банкротстве

При подаче заявления о признании должника банкротом компания должна будет уплатить 100 тыс. руб. Текущая ставка госпошлины составляет 6000 руб. Для заявлений и требований в рамках обособленных споров установят платеж в размере половины от госпошлины, определенной исходя из сути требования.

Жалобы в вышестоящие суды

Арбитражный процесс

Тип жалобы Будущие госпошлины, руб. Апелляционная или кассационная на судебный приказ 30 тыс. Кассационная жалоба (кроме вышеуказанной) и жалоба в ВС РФ 50 тыс. Кассационная или надзорная жалоба в ВС РФ 80 тыс.

Гражданский процесс и административное судопроизводство

Тип жалобы Будущие госпошлины, руб. Апелляционная, частная или кассационная на судебный приказ 15 тыс. Кассационная жалоба (кроме вышеуказанной) и жалоба в ВС РФ 20 тыс. Кассационная или надзорная жалоба в ВС РФ 25 тыс.

На текущий момент госпошлины для апелляционного и кассационного обжалования составляют 3000 руб.

Эти изменения отражают серьезное увеличение финансовой нагрузки для юридических лиц и физических лиц, обращающихся в суды. Обновленные ставки госпошлин затронут широкий спектр судебных действий, от подачи имущественных исков до административного обжалования. Подготовьтесь к новым требованиям и пересмотрите ваши судебные расходы в свете предстоящих изменений.

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