Выставка Eurasian Construction Technology 2024: Новые горизонты спецтехники

Санкт-Петербург, сентябрь 2024 года — Сегодня завершится Международная выставка-форум Eurasian Construction Technology, которая с 4 по 6 сентября собрала ведущих игроков строительной и специальной техники со всего мира в стенах КВЦ «Экспофорум». Мероприятие стало масштабной платформой для демонстрации новейших решений в строительной отрасли и установления новых деловых контактов.

Прорыв для отрасли

Выставка Eurasian Construction Technology 2024 показала высокий уровень организации и собрала свыше 100 экспонентов, среди которых значились компании из России, Китая, Индии и Турции. Общая площадь экспозиции превысила 20 тысяч квадратных метров, где были представлены инновационные машины и оборудование для различных секторов, от строительства до транспортной и горнодобывающей отраслей.

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Среди самых ожидаемых новинок оказались самосвал Т-35 от завода «Тонар» и трехосный полуприцеп Gr.T27 SH от Grunwald. Внимание участников привлекли бульдозеры нового бренда KMG и экскаваторы от SANY, а также легкие коммерческие автомобили от компании «Вертикаль», привезенные через параллельный импорт.

Установление новых связей и перспективы развития

Целью выставки стало не только представление новейших разработок, но и создание условий для заключения сделок и сотрудничества на международной арене. Важную роль в этом сыграла поддержка выставки со стороны Ассоциации импортеров и производителей спецтехники (АИПС), которая активно взаимодействует с государственными структурами для улучшения условий на рынке. АИПС стремится наладить диалог между бизнесом и властями, что особенно актуально в свете планов по реализации инфраструктурных проектов на сумму более 10 триллионов рублей.

Мнение участников выставки

Основатель умной строительной среды VERESKING Никита Плево отметил важность технологий для управления строительными проектами и рассказал о решениях, которые его компания планирует внедрять в ближайшие годы.

Он совместно с партнером компании Александром Булатовым посетили международную выставку по спецтехнике в качестве представителей компании. Партнеры на базе своей ИТ-компании создают принципиально новый для рынка продукт. Уже запущен элемент большого проекта — это платформа Veresking, объединяющая всех участников рынка спецтехники и строительных материалов, но в планах компании создать бесшовную строительную среду для взаимодействия бизнеса и государства по всем направлениям.

В своем отзыве Никита отметил, что люди собравшиеся на выставке очень грамотно подходят к реализации стратегии своих компаний:

"У нас нашлось очень большое количество точек соприкосновения с разными представителями рынка, начиная от компаний, кто занимается производством и поставкой техники, до тех, кто занимается обслуживанием, арендой и другими видами деятельность в области спецтехники. Приятно было посетить это мероприятие. Надеемся, что это будет только началом в нашем пути становления, стабилизации и формирования умной строительной среды Верескинг. Уверены, что положительно рассмотрим многие предложения компаний, которые получили на выставке, и вы будете всячески содействовать нашему развитию. Успехов коллеги!"

Глава "РуссВыставки" и АИПС Егор Теплов-Барейш акцентировал внимание на важности организации вспомогательной инфраструктуры для работы техники:

"Это важный момент, который не всегда заметен, но тем не менее работа проводится колоссальная. Организуются выездные сервисные посты, создается дополнительная инфраструктура при строительстве сложных объектов: электроподстанции, точки связи. Все это необходимо, чтобы техника работала идеально и проекты реализовывались в срок. Если нужно, ее дорабатывают, доводят до ума под конкретные условия, будь то арктическая зона или горы."

Генеральный директор АО «РуссВыставка» и директор АИПС Егор Теплов-Барейша"

Актуальные вызовы и тренды

В рамках деловой программы обсуждались такие темы, как модернизация автодорог, строительство новых трубопроводов, а также поддержка компаний, занимающихся производством и импортом техники в России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА-Новости дал ряд ключевых тезисов о развитии строительной отрасли:

Нацпроект «Инфраструктура для жизни», находящийся на стадии разработки, усилит и свяжет между собой все госпрограммы. Его задачей является комплексное развитие населённых пунктов, агломераций, опорных пунктов и сельских территорий.

Для двадцати населённых пунктов в новых регионах разрабатываются мастер-планы со сроком реализации на 30 лет. Подразумевается постепенное восстановление жилья и инфраструктурных объектов.

Основные приоритеты жилищного строительства:

поддерживать темп ввода жилья на уровне от 100 до 120 млн кв. м в год;

сокращать количество аварийного жилья;

реализовывать проекты комплексного развития территорий.

Необходимо увеличить объёмы строительства нежилой недвижимости. Для развития экономики важно, чтобы соотношение жилья и нежилья составляло 50 на 50.

Планы по развитию ЖКХ и коммунального строительства:

увеличить инвестирование в ЖКХ;

соблюдать требования инвестиционных программ в области коммунального хозяйства;

сократить износ и увеличить объёмы обновления инженерных сетей.

Реализуется ряд масштабных проектов по строительству дорог, в том числе создание трассы Джубга – Сочи, маршрута «Россия» и транспортного коридора «Север – Юг».

Выставка Eurasian Construction Technology 2024 в Санкт-Петербурге показывает, что российский рынок спецтехники готов к новым вызовам и решениям. Организаторы и участники мероприятия нацелены на то, чтобы эти шаги стали началом нового этапа в развитии отрасли, укрепления международного сотрудничества и реализации масштабных инфраструктурных проектов.