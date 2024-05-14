Учиться станет дороже: как и почему изменятся цены на обучение в вузах России в 2025 году

В 2025 году стоимость обучения в вузах России вырастет на 7–9%. В топовых университетах подорожание будет сильнее из-за высокого спроса. Эксперты связывают рост цен с инфляцией и увеличением затрат на обучение.

В 2025 году стоимость обучения в российских вузах вырастет, но эксперты уверяют, что резкого скачка цен ожидать не стоит. Большинство университетов повысят цены на 7–9%, однако в ведущих вузах, таких как МГУ или СПбГУ, где спрос на образование традиционно высок, рост может быть более ощутимым.

Старший научный сотрудник центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин объясняет: подорожание связано с несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, стоимость платного обучения должна соответствовать затратам на обучение студентов-бюджетников. Если государство увеличивает финансирование бюджетных мест — включая зарплаты преподавателей, содержание зданий и оборудования, — это напрямую влияет на расценки для платников.

Во-вторых, количество выпускников школ растет, а число бюджетных мест остаётся почти неизменным. Это повышает конкуренцию и спрос на платные программы, особенно на бакалавриате и специалитете.

Для многих студентов и их родителей повышение стоимости станет продолжением тенденции 2024 года, когда подорожали 80% образовательных программ. Тем не менее, у 20% программ цена осталась прежней. Министерство науки и высшего образования следит за ситуацией, чтобы стоимость не превышала уровень инфляции.

Где ждать самых высоких цен?

Особенно ощутимо подорожание может затронуть топовые вузы страны. Высокий спрос, уникальные образовательные программы и престиж диплома позволяют им диктовать свои условия. Однако такие университеты также предоставляют выпускникам больше возможностей для успешной карьеры, что делает инвестиции в образование оправданными.

Как изменения повлияют на студентов?

Платное обучение останется востребованным вариантом для тех, кто не смог поступить на бюджет. Для многих абитуриентов ключевым фактором станет не стоимость обучения, а его качество и перспективы трудоустройства.

Напомним, что с 2025 года в России стартует реформа высшего образования. Вузы перейдут на новую систему, которая предполагает несколько уровней: базовое и специализированное высшее образование. Ожидается, что это сделает образовательную систему гибче и современнее.

Комментарий эксперта:

"Важно, чтобы студенты и их семьи принимали решение о вузе осознанно, понимая, что качественное образование — это инвестиция в будущее," — заключает Борис Илюхин.

По материалам ТАСС

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