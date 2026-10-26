Народные приметы на 27 октября 2026 года

Приметы этого дня простые и проверяемые на месте: глубокая грязь под ногами, вода в ямке от копыта, карканье ворон, еще не улетевшие гуси. Собрали то, что совпадает в публикациях о народном календаре, и отдельно — оговорку о том, как к этим приметам относиться.
Какой день по народному и церковному календарю
По церковному календарю 27 октября — день памяти Параскевы Сербской. В народе ее называли Параскевой Пятницей: образ святой со временем переплелся с культом богини Мокоши, покровительствующей женщинам. Второе прозвище — Грязнуха, и оно бытовое: конец октября в России редко обходился без дождей, и дороги развозило так, что проехать на телеге было почти невозможно.
Третье имя дня — Льняниха или Трепальница. С этой даты начинали обработку льна: мяли и трепали волокно, а женщины допоздна сидели за прялкой. Работа со льном в этот день считалась не только разрешенной, но и обязательной.
Приметы о погоде на 27 октября
Главная примета дня звучит так: «На Грязнуху не бывает сухо». Отсюда и пошли наблюдения, связанные с грязью и водой, — по ним определяли, сколько осталось до зимы.
Птицы, звезды и ветер
Смотрели не только под ноги, но и на небо. Ясная звездная ночь обещала хороший урожай, а западный ветер — дождь. Громко каркающие вороны предвещали оттепель и потепление.
Отдельная примета — про гусей: если они еще не улетели или летают низко, осень задержится, а зима придет позже обычного.
Что делали в этот день
Варили кашу из летнего зерна и заправляли ее льняным маслом. Вечером устраивали посиделки — тихие, без громкого веселья: пили чай с выпечкой и разговаривали.
Еще одна традиция — дарить льняные платки. Платок, подаренный мужчине в дальнюю дорогу, считался оберегом. Незамужним девушкам советовали не сидеть в одиночестве: позвать гостей или самой навестить родных, иначе, по поверью, жениха можно так и не дождаться.
Что не делали и почему
Запретов в этот день было много, и почти все — домашние. Не стирали, не мыли полы, не таскали воду: день считался тяжелым для уборки. Не шили и не пряли, если речь не шла о работе со льном. По одному из поверий, расчесывать в этот день волосы — к болезни, а купать ребенка — к его болезни.
Не начинали серьезных дел: большие покупки, переезды и новые проекты, по поверью, были обречены на неудачу. И не веселились громко: «Кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать». Беременным женщинам приписывали особый запрет — не мыть даже волосы.
Верить ли приметам
Приметы — это фольклор, а не прогноз. Они описывают наблюдения крестьян за погодой и хозяйством, а не закономерности, которые можно проверить статистикой: исследований о том, как часто сбываются приметы 27 октября, нет, и в статье мы их не приводим.
Пользоваться ими можно как поводом посмотреть в окно и сверить свои наблюдения с чужими: грязь во дворе, вода в ямке, крик ворон, стая гусей. А вот планировать по ним крупные дела или отказываться от покупки не стоит — для этого есть прогноз погоды и здравый смысл.
Приметы 27 октября: что замечали и что это обещало
Все приметы — из публикаций о народном календаре; формулировки разные, смысл совпадает.
Что замечали
Что это предвещало
Сильно размытые дороги, глубокая грязь
до настоящей зимы остается около четырех недель
Ямка от конского копыта сразу наполняется водой
через четыре недели установится санный путь, придет зима
Дождь в этот день
сырая и затяжная весна в следующем году
Ясное звездное небо ночью
хороший урожай
Западный ветер
к дождю
Вороны громко каркают
к оттепели и потеплению
Гуси еще не улетели или летают низко
осень задержится, зима придет позже