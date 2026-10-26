Народные приметы на 27 октября 2026 года

Какой день по народному и церковному календарю

По церковному календарю 27 октября — день памяти Параскевы Сербской. В народе ее называли Параскевой Пятницей: образ святой со временем переплелся с культом богини Мокоши, покровительствующей женщинам. Второе прозвище — Грязнуха, и оно бытовое: конец октября в России редко обходился без дождей, и дороги развозило так, что проехать на телеге было почти невозможно.

Третье имя дня — Льняниха или Трепальница. С этой даты начинали обработку льна: мяли и трепали волокно, а женщины допоздна сидели за прялкой. Работа со льном в этот день считалась не только разрешенной, но и обязательной.