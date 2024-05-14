С этими заблуждениями сталкивается каждый предприниматель: эксперт рассказал о завышенных ожиданиях в бизнесе.

Собственное дело, работа не в найме — заветная мечта многих людей. Однако этот путь не бывает простым и легким: впереди много проблем, препятствий и острых моментов. Как ни удивительно, причина большинства трудностей — в самих предпринимателях, которые склонны к ошибочным суждениям и нереалистичным ожиданиям.

О том, какие заблуждения могут помешать начинающим бизнесменам добиться успеха, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Глядя на чужой бизнес со стороны, многие принимают желаемое за действительное и формируют неверное представление о предпринимательстве.

Заблуждение 1. Свободный режим работы

Пожалуй, самым распространенным мифом является убежденность в неограниченной свободе и возможности работать по собственному графику.

Конечно, у владельца бизнеса нет необходимости приходить строго к началу рабочего дня. Однако, скорее всего, ему придется быть погруженным в разного рода задачи 24/7, особенно в первое время.

Кто бы что ни рассказывал, свое дело требует постоянного внимания. Каждый день приходится решать множество вопросов, общаться с клиентами, поставщиками и партнерами, выполнять другие обязанности. Хотя предпринимательство и дает определенную свободу, оно также накладывает серьезную ответственность и часто требует больше ресурсов, чем обычная работа наемным сотрудником.

Заблуждение 2. Ожидание стремительного взлета

Рядом с ошибочным представлением о личной свободе стоит уверенность в быстром успехе. Увы, это бывает крайне редко. В большинстве своем создание устойчивого и стабильного предприятия требует времени, терпения и титанических усилий, которые далеко не всегда вознаграждаются.

Легкие деньги в бизнесе обычно зарабатываются сомнительным путем и привлекают пристальное внимание недоброжелателей. Так что быстрый взлет может стать очень недолгим.

Заблуждение 3. Надежда на высокие доходы

Довольно часто начинающие бизнесмены делают первые шаги, опираясь на слишком оптимистичные прогнозы. Они изначально строят неправильные предположения относительно того, сколько прибыли может принести их компания.

Увлеченные идеей, люди не осознают сложность управления финансами в бизнесе. Им часто кажется, что достаточно просто организовать учет доходов и расходов. Однако грамотное ведение дел включает в себя планирование бюджета, прогнозирование прибыли и убытков, анализ финансовых показателей и многое другое.

Заблуждение 4. Поверхностный взгляд без учета нюансов

Ошибочная оценка конкуренции и востребованности предлагаемого продукта или услуги, недальновидная маркетинговая политика — бич современного предпринимательства. Именно поэтому почти треть компаний закрывается, не прожив и года. Остальные, пережив болезнь роста, балансируют на грани разорения, и только единицы поступательно развиваются. Почему так сложно?

Кроме вышеперечисленных задач, бизнесмены нередко упускают важность командной работы. Даже в микробизнесе или индивидуальном предпринимательстве есть необходимость во взаимодействии. Один должен услугу произвести, второй — о ней рассказать, третий — продать, а четвертый — вовремя сдать налоговую отчетность. Привлекать людей на такие важные функции уже после запуска проекта весьма опрометчиво.

Заблуждение 5. Отсутствие кризисной стратегии

Рассуждения об ошибках в бизнесе были бы неполными без такого болезненного вопроса, как план на случай неудач.

Многие предприниматели не готовы к возможному поражению и не имеют представления, как действовать при возникновении трудностей.

В целом, необходимость просчитать угрозы и придумать, как их избежать, — очень сложная задача. Ведь любой бизнес — это потенциальный риск. И здесь не стоит вдаваться в крайности: прятать голову в песок, бояться сделать лишний шаг. Следует проработать несколько сценариев выхода из критической ситуации. Важно не допустить, чтобы мечта о собственном деле поставила под угрозу остальные аспекты жизни.

Реальный взгляд на предпринимательство поможет вам избавиться от иллюзий, справиться с возможными проблемами и не разочароваться в своей деятельности. Помните, что бизнес требует взвешенного подхода, строгого планирования и самодисциплины. Только тогда он будет успешным, стабильным и прибыльным.