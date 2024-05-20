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Айрат Хаматов
Ведение бизнеса

Каким бизнесом лучше всего заниматься?

Как вы выбираете бизнес-нишу? Много лет работая с разными бизнесменами и опираясь на свой предпринимательский опыт, я пришел к таким выводам.

Во-первых, ниша должна быть в растущем тренде. И тренд желательно долгосрочный. Если тренд ниспадающий, то он таит в себе опасность. Либо эта ниша совсем умрет (помните пейджеры), либо предложение в скором времени превысит спрос и тогда начнется жесткая и, как правило, демпинговая борьба. Думаю, никому не хочется работать на таком «кровавом» рынке. А вот если тренд растущий, то значит, спрос будет расти в начале быстрее предложения и быстрых предпринимателей ждут сверхприбыли.

Во-вторых, бизнес, который вы планируете строить, можно будет «отделить» от вас. То есть вы сможете выстроить управление бизнесом так, что он будет работать эффективно и без вашего постоянного участия. Не во всяком деле это возможно.

Почему это важно? Если бизнес можно от вас «отделить», значит с ним точно можно поступить двумя способами:

  1. продать его,

  2. масштабировать разными способами (открывать филиалы, продавать франшизы и т.п.).

И эти возможности сильно увеличивают вашу потенциальную прибыль. Согласитесь, гораздо приятнее вкладывать свои усилия, время и деньги в то дело, которое не имеет границ роста прибыли (или они ооооочень широкие). И гораздо эффективнее заниматься тем, что можно выгодно продать, если вы решите уйти на пенсию или заняться чем-то иным.

Так как вы выбираете свою бизнес нишу?

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