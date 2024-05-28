Но это и есть САМОЕ сложное в личных финансах — СБЕРЕГАТЬ и НАКАПЛИВАТЬ. Далеко не у всех хватает воли и усердия, чтобы накопить какую-то сумму. Многим накопления начинают жечь карман и все сбережения быстро «сливаются».
И вот для того, чтобы себя легче контролировать, с собой проще «договариваться» и начать уже накапливать деньги, мы и придумываем различные лайфхаки.
Я знаю 7 таких способов и с удовольствием поделюсь с вами!
И так, способ №1. Он один из старейших и им пользовались ещё наши бабушки — «метод 4 конвертов».
Суть его такова:
В день получения зарплаты мы всю полученную сумму делим на 2 части:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы и накопления. Сюда попадают все запланированные крупные покупки, обязательные платежи (квартплата, кредиты, обучение), сумма ежемесячных расходов на проживание (еда, транспорт, связь) и накопления.
2. Не обязательные расходы. Я их ещё называю «хотелками».
Первую сумму мы сразу убираем «в сторону» и тратим только на то, что запланировали.
Вторую сумму делим на 4 равные части и раскладываем по конвертам. По одному на КАЖДУЮ неделю месяца.
Ну и тратим в соответствующую неделю только то, что лежит в конверте.
Плюсы метода:
Очень прост.
Позволяет понять, где мы допускаем перерасходы.
Не сильно нагружает силу воли — когда деньги этой недели уже кончились, не так сложно ограничивать себя пару-тройку дней.
Минусы метода:
мы давно не пользуемся наличными деньгами и нужно адаптировать метод к безналичным платежам,
не подходит тем, у кого в течение месяца неравномерные приходы дохода.
Остальные способы смотрите в следующих статьях.
Денежные лайфхаки: метод 4 конвертов
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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