Денежные лайфхаки: метод 4 конвертов

Но это и есть САМОЕ сложное в личных финансах — СБЕРЕГАТЬ и НАКАПЛИВАТЬ. Далеко не у всех хватает воли и усердия, чтобы накопить какую-то сумму. Многим накопления начинают жечь карман и все сбережения быстро «сливаются».



И вот для того, чтобы себя легче контролировать, с собой проще «договариваться» и начать уже накапливать деньги, мы и придумываем различные лайфхаки.

Я знаю 7 таких способов и с удовольствием поделюсь с вами!



И так, способ №1. Он один из старейших и им пользовались ещё наши бабушки — «метод 4 конвертов».



Суть его такова:



В день получения зарплаты мы всю полученную сумму делим на 2 части:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы и накопления. Сюда попадают все запланированные крупные покупки, обязательные платежи (квартплата, кредиты, обучение), сумма ежемесячных расходов на проживание (еда, транспорт, связь) и накопления.

2. Не обязательные расходы. Я их ещё называю «хотелками».