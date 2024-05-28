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Айрат Хаматов
Личные финансы

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Если кому не зашли предыдущие два ДЕНЕЖНЫХ ЛАЙФХАКА, то вот вам очередной и самый ПРОСТОЙ на мой взгляд. Данный метод называется «Округление до нулей».
Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Не нужно никакого учета денег и ведения бюджета. Не нужно что-то считать в уме.
А нужно всего-то каждый день (лучше вечером) ОКРУГЛЯТЬ все счета и кошельки.

Например, у вас на карточном счете 27 983 рубля. Ваша задача округлить эту сумму. Каждый сам выбирает степень округления, но рекомендую минимально округлять до сотней. Итак, я округляю – перечисляю со счета 83 рубля в любую копилку — депозит или накопительный счет. И на карточном счете остается 27 900 рублей.

И так делаем каждый день.

Чем метод хорош?

1. Он очень простой и не требует силы воли. Ведь обычно нам очень просто расстаться с такими незначительными суммами (до 100 рублей).

2. Вы незаметно для себя и без усилий сумеете каждый месяц откладывать хорошую сумму, которую уже можно инвестировать.

Чтобы метод работал важно применять его ЕЖЕДНЕВНО — тогда вы доведете это действие до автоматизма и получите очень ценную привычку!!!

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Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Если кому не зашли предыдущие два ДЕНЕЖНЫХ ЛАЙФХАКА, то вот вам очередной и самый ПРОСТОЙ на мой взгляд. Данный метод называется «Округление до нулей».

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

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